Почему стоит обращать внимание на не самые дорогие модели? Давайте разбираться

Предположим, что вы решили купить мощную видеокарту, которая будет радовать вас много лет ультимативной скоростью и позволит поддерживать компьютер в актуальном состоянии как минимум 6 лет. На самом деле эксперты уверяют, что видеокарты лучше покупать в начале их жизненного цикла. Что поделать, в это время стоимость их далека от идеальной, но вы получаете огромную фору по сравнению с теми, кто приходит на рынок спустя два года после релиза. Спорить в данном случае бесполезно, ведь реальные цифры говорят громче, чем любые доводы.

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И всё же, вопрос выбора не ограничивается только одним решением, ведь вам потребуется взять то, что считается вам оптимальным. И вот здесь и наступает тот момент, когда перед вами несколько различных моделей одного и того же графического чипа. Может показаться, что всё просто, но и здесь есть масса рекомендаций от экспертов и блогеров, многие из которых придерживаются противоположной стратегии. Сегодня мы с вами разберём несколько флагманов NVIDIA и попытаемся понять, а нужно ли вообще геймеру вся эта мишура в виде штатной системы жидкостного охлаждения и заводского разгона.

Поскольку ничего быстрее человечество ещё не придумало, то начнём с GeForce RTX 4090. Как видите, за 150 тысяч вас поджидает модель производства Palit, имеющая характеристики близкие к эталонным. Здесь три стандартных кулера и вполне сносная система охлаждения, легко справляющаяся с отводом горячего воздуха. Никаких сюрпризов нет, а видеокарта выполнена надёжно и качественно. Вот только не всем нравятся стандартные модели, ведь есть энтузиасты, у которых много денег и мало ума. Эти ребята предпочитают брать брендовые модели, а особенно привлекательными являются видеокарты с необычным дизайном. Как видите, одна такая GeForce RTX 4090 стоит 224 тысячи рублей, а значит вам придётся переплатить 74 тысячи только потому, что китайский производитель слегка поднял тактовые частоты графического чипа и установил белую систему охлаждения.

Не менее странно дела обстоят с GeForce RTX 4080. Здесь за 105 710 рублей вы можете купить народную Palit, ну а на 30 тысяч дороже видеокарту производства Gigabyte с комплектной системой жидкостного охлаждения. Согласимся, что данный графический чип выглядит интересно, но в данном случае переплата не кажется нам логичной. Дело в том, что иногда можно купить за 140 тысяч GeForce RTX 4090, ну а давно известно, что даже разогнанная под СЖО GeForce RTX 4080 никогда не превратится в старший флагман NVIDIA. Если это принципиальный выбор, то почему бы и нет, вот только многие просто не осознают, что переплата им почти ничего не даёт.

На 25 тысяч дороже придётся заплатить, если вы хотите купить GeForce RTX 4070 Ti, выпущенную силами ASUS. Как видите, всё та же народная от Palit стоит в районе 83 тысяч рублей, предлагая качественную систему охлаждения. Что любопытно, брендовая ASUS ещё и имеет близкие к штатным тактовые частоты графического чипа, тогда как менее дорогая Palit окажется не только выгоднее, но и быстрее. Полный абсурд, ну а выше мы видели GeForce RTX 4080 за 106 тысяч рублей. Что же такого находится внутри видеокарты GeForce RTX 4070 Ti от ASUS, что она оказывается дороже GeForce RTX 4080? Оставим вопрос без ответа, ведь логики в действиях тайваньского производителя нет и не может быть.

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Если вы полагали, что дела со старой GeForce RTX 3070 Ti обстоят иначе, то самое время принять суровую действительность. Маркетологи не спят, пытаясь продать нам один и тот же товар, но дороже. Как видите, самая недорогая модель стоит 54 тысячи рублей, тогда как за Gigabyte придётся заплатить уже 70 тысяч. Мы не видим ничего, чтобы заставило нормального человека потратить столько денег, поэтому предлагаем проходить мимо обнаглевших брендов, которые только и думают о том, как бы вытащить из нашего кармана больше денег. Что до самой GeForce RTX 3070 Ti, то она имеет неплохой запас прочности, но беспокоит небольшим количеством видеопамяти. Нам кажется, что в 2024 году в разрешении 2К этой видеокарты вам уже может оказаться недостаточно.