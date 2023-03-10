Данные актуальны на 10 марта, а в материале есть возможность получить ссылку на все доступные прошивки

Если вы каждый год следите за выходом новых смартфонов крупных производителей, то могли заметить, что маркетологи используют одни и те же уловки, не утруждая себя более сложными идеями. Так, каждый год нам рассказывают о том, что энергоэффективность мобильных телефонов увеличивается. Если обратить внимание на подобные заявления Xiaomi, то можно сделать вывод, что аппараты этой китайской компании могут проработать без подзарядки как минимум месяц. Ну а на деле пока ни один смартфон не доживает до конца дня при активном использовании. Если отмотать время на 5 лет назад, то вы услышите те же обещания, вот только уже тогда телефон мог предложить вам 6 часов просмотра видео.

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Ну а если вы посмотрите на Google, которая вынуждена ежегодно выпускать всё новые версии операционной системы Android, то возникает ощущение, что эти ребята испытывают страшные мучения. Ещё бы, за последние 5 лет не появилось никаких значимых идей, которые бы способствовали дальнейшему прогрессу на рынке. На самом деле застой длится намного дольше, а ни одна новая технология так и не выстрелила. Например, умные часы остались тупыми и вообще непонятно кому нужны. Теоретически, их можно использовать в качестве шагомеров и некоторых других функций, но это мелочи, тогда как действительно прорывных функций пока нет. Идея с очками виртуальной реальности забуксовала, а сегодня мы часто слышим о том, как быстро умеют заряжаться те или иные новинки. Возможно, кому-то всё это покажется очень нужным и интересным, вот только на самом деле речь идёт о нишевой функции, которая в реальности никому не нужна. Например, у автора данного материала один из флагманов 2019 года. Желание купить что-то новое иногда возникает, но пока оно не настолько сильное. При этом даже не самой скоростной зарядки вполне хватает, ведь с 50% до 80% смартфон заряжается всего за 20 минут.

Словом, технологии буксуют, а Xiaomi ещё и выпиливает из глобальной прошивки самые интересные фишки. Например, ключевой особенностью MIUI 14 должен был стать фотонный движок. Функция уже работает, позволяя программистам выпускать энергоэффективные предложения, поглощающие намного меньше ресурсов устройства. В китайских прошивках можно заметить, как тяжёлые игры запускаются намного быстрее и работают стабильнее. Примеров не так уж и много, но они есть, вот только такая полезная фишка доступна только в китайской версии MIUI 14, тогда как всем остальными придётся довольствоваться сменой номера с 13 на 14. Кстати, нет в глобальной прошивке и тамагочи, отсылающего нас в далёкое прошлое, а возможность удаления всех предустановленных (почти всех) приложений и вовсе заблокирована. Представители Xiaomi подобные решения не комментируют, ну а мы отметим, что смысл в обновлении всё равно остаётся.

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Итак, ну утро 10 марта до финальной версии MIUI 14 были обновлены 29 аппаратов. Это не так много, если учитывать, что в качестве актуальных значится больше 50 устройств. В случае, если вы имеете на руках подходящий смартфон, но образ не прилетает, то вы можете перейти по ссылке, где всё это скачать и установить самостоятельно. Все прошивки официальные и не подвергались каким-либо изменениям. Указанные выше функции не работают, ну а обновления безопасности присутствуют. Для некоторых телефонов MIUI 14 станет последней в их жизненном цикле, но обычно Xiaomi подобные решения не комментирует. В списке значатся смартфоны, входящие в первые две волны. Вторая волна оказалась неполной, а завершение её ожидается к апрелю, когда больше актуальных телефонов получат новую версию MIUI 14.

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