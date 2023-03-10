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29 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили официальную глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13
Данные актуальны на 10 марта, а в материале есть возможность получить ссылку на все доступные прошивки
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Если вы каждый год следите за выходом новых смартфонов крупных производителей, то могли заметить, что маркетологи используют одни и те же уловки, не утруждая себя более сложными идеями. Так, каждый год нам рассказывают о том, что энергоэффективность мобильных телефонов увеличивается. Если обратить внимание на подобные заявления Xiaomi, то можно сделать вывод, что аппараты этой китайской компании могут проработать без подзарядки как минимум месяц. Ну а на деле пока ни один смартфон не доживает до конца дня при активном использовании. Если отмотать время на 5 лет назад, то вы услышите те же обещания, вот только уже тогда телефон мог предложить вам 6 часов просмотра видео.

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Ну а если вы посмотрите на Google, которая вынуждена ежегодно выпускать всё новые версии операционной системы Android, то возникает ощущение, что эти ребята испытывают страшные мучения. Ещё бы, за последние 5 лет не появилось никаких значимых идей, которые бы способствовали дальнейшему прогрессу на рынке. На самом деле застой длится намного дольше, а ни одна новая технология так и не выстрелила. Например, умные часы остались тупыми и вообще непонятно кому нужны. Теоретически, их можно использовать в качестве шагомеров и некоторых других функций, но это мелочи, тогда как действительно прорывных функций пока нет. Идея с очками виртуальной реальности забуксовала, а сегодня мы часто слышим о том, как быстро умеют заряжаться те или иные новинки. Возможно, кому-то всё это покажется очень нужным и интересным, вот только на самом деле речь идёт о нишевой функции, которая в реальности никому не нужна. Например, у автора данного материала один из флагманов 2019 года. Желание купить что-то новое иногда возникает, но пока оно не настолько сильное. При этом даже не самой скоростной зарядки вполне хватает, ведь с 50% до 80% смартфон заряжается всего за 20 минут. 

Словом, технологии буксуют, а Xiaomi ещё и выпиливает из глобальной прошивки самые интересные фишки. Например, ключевой особенностью MIUI 14 должен был стать фотонный движок. Функция уже работает, позволяя программистам выпускать энергоэффективные предложения, поглощающие намного меньше ресурсов устройства. В китайских прошивках можно заметить, как тяжёлые игры запускаются намного быстрее и работают стабильнее. Примеров не так уж и много, но они есть, вот только такая полезная фишка доступна только в китайской версии MIUI 14, тогда как всем остальными придётся довольствоваться сменой номера с 13 на 14. Кстати, нет в глобальной прошивке и тамагочи, отсылающего нас в далёкое прошлое, а возможность удаления всех предустановленных (почти всех) приложений и вовсе заблокирована. Представители Xiaomi подобные решения не комментируют, ну а мы отметим, что смысл в обновлении всё равно остаётся.

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Итак, ну утро 10 марта до финальной версии MIUI 14 были обновлены 29 аппаратов. Это не так много, если учитывать, что в качестве актуальных значится больше 50 устройств. В случае, если вы имеете на руках подходящий смартфон, но образ не прилетает, то вы можете перейти по ссылке, где всё это скачать и установить самостоятельно. Все прошивки официальные и не подвергались каким-либо изменениям. Указанные выше функции не работают, ну а обновления безопасности присутствуют. Для некоторых телефонов MIUI 14 станет последней в их жизненном цикле, но обычно Xiaomi подобные решения не комментирует. В списке значатся смартфоны, входящие в первые две волны. Вторая волна оказалась неполной, а завершение её ожидается к апрелю, когда больше актуальных телефонов получат новую версию MIUI 14. 

  1. Mi 11i
  2. POCO X3 NFC
  3. POCO X4 GT
  4. Xiaomi Civi 2
  5. Redmi Note 10
  6. Mi 13 Lite
  7. Redmi 10 5G
  8. Mi 11
  9. Mi 12X
  10. Mi 12 Lite
  11. Redmi Note 11T Pro
  12. POCO F4
  13. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  14. Mi 11 Ultra
  15. POCO X3 GT
  16. Mi 12 Pro
  17. Mi 13 Pro
  18. Redmi Note 8 2021
  19. Mi 11 Lite 5G NE
  20. Mi 11T
  21. Mi 12T Pro
  22. POCO M4 5G
  23. Mi 13
  24. POCO F4 GT
  25. Mi 11 Lite 5G
  26. Mi 12T
  27. POCO X5 Pro 5G
  28. Mi 12
  29. POCO X3 Pro
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#смартфоны #xiaomi #прошивки #miui 14
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