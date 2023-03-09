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Zelot За пост начислено вознаграждение
Основатель Эфира продал часть подаренных ему монет, из-за чего цена этих токены рухнула
Виталику Бутерину дарили монеты некоторые начинающие проекты в обмен на помощь в их раскрутке
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Для понимания сути происходящего требуется разобраться в некоторых деталях. Представьте себе, что вы решили наладить большое производство детских кексов, выполненных в виде героев популярных мультфильмов. Продукция заботливо упакована и продаётся в коробках по 5 штук. Очевидно, что детям понравится, да и цена выходит ниже аналогов на рынке, вот только перед вами стоит главный вопрос: как донести информацию о существовании кексов до детей и их родителей? В реальной жизни вы дадите рекламу на телевидение, станете спонсировать различные спортивные и культурные мероприятия, и только спустя месяцы сможете рассчитывать на успех. А вот с криптовалютами всё гораздо проще. Вы решили создать новый токен? Пожалуйста, никто не против, самое главное найти единомышленников, а после отдать половину всех сгенерированных монет известным в криптовалютной среде фигурам. Например, Виталику Бутерину. Называется это эйрдроп (airdrop), а при удачном стечении обстоятельств пресса тут же напишет о новой криптовалюте, владельцем которой является сам основатель Эфира.

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Словом, метод проверенный и очень хорошо себя зарекомендовавший. Именно так поступили ребята, придумавшие мусорный токен Shiba Inu. Напомним, в 2021 году они отдали Виталику 50% всех монет, после чего получили широкую известность и сумели остаться в числе наиболее популярных активов несмотря на все сложности на рынке. И вот здесь и начинается самое интересное. Дело в том, что налоговая не спит, а в 2021 году Бутерин решил отдать 10% своих цифровых активов в Shiba Inu на благотворительность, тогда как остальные 90% сжёг. Обыватели восприняли такое с энтузиазмом, ведь парень доказал, что ему можно доверять, а после этого количество желающих передать свои токены основателю Эфира многократно возросло. Нет никаких сомнений, что успех криптовалюты связан не только с удачным эйрдропом, ведь после получения всемирной известности нужно удержать проект на плаву. Кому-то это удаётся лучше, тогда как большинство малых токенов растворяется в неизвестном направлении. Обычно, с деньгами наивных инвесторов. Ну а сам Виталик ничего не теряет, ведь он не вложил в эти монеты ни рубля. 

Злые языки уверяют, что после сжигания Shiba Inu налоговая вцепилась в основателя Эфира, что привело к экономическим сложностям. Спорить в данной ситуации бесполезно, поэтому Бутерин не придумал ничего лучше, как продать по-тихому часть полученных ранее в дар монет. Известно, что речь идёт о 500 триллионах Shikoku (SHIK), 10 миллиардах Cult DAO (CULT), 50 миллиардах Mops (MOPS) и 3.4 миллионах Bite (BITE). Все монеты были конвертированы в Эфир, при этом последние три принесли всего 66 ETH, тогда как самый серьёзный удар пришёлся по Shikoku (около 600 монет ETH). Виталик избавился от половины всех выпущенных монет, что привело к настоящей катастрофе, ведь курс токена обвалился на 95.8%, а значит инвесторы потеряли практически все деньги. Остальные альткоины потеряли совсем немного, поскольку большая часть эмиссии в руках Бутерина не находилась, а сам он избавился от небольшого количества монет. В итоге по сравнению с началом февраля остальные токены даже подорожали. Эксперты полагают, что основатель Эфира знал, к чему приведут его действия, а значит сознательно пошёл на уничтожение токена, основатели которого ему доверились. 

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Можно, конечно, сказать о том, что ранее ребята воспользовались Виталиком, получив хороший старт, но всё это не отменяет тех проблем, с которыми столкнулись тысячи людей, вложивших свои деньги в альткоины, которым доверяет сем Бутерин. Есть мнение, что это был последний эйрдроп в пользу основателя Эфира. Сомнительно, чтобы кто-то после этого захотел отдать будущее своего проекта в руки человека, который может одним махом это будущее уничтожить. Кстати, многие начинающие альткоины делятся частью монет с другими известными персонами. Например, с Илоном Маском. Похоже, идея отдать половину всей эмиссии в руки одному человеку, провалилась, ведь вместо сжигания Виталик Бутерин предпочёл заработать. Ну а сам герой нашего материала комментариев пока не давал. Ну а специалисты полагают, что сегодня все 4 токена, которые распродавал основатель Эфира, находятся под угрозой. Если держатели поддадутся негативным настроениям и начнут продавать, курс всех альткоинов опустится до нуля. 

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#криптовалюты #виталик бутерин
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