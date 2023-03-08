К сожалению, далеко не все наши читатели думают о безопасности своего смартфона. А между тем в последние годы мобильный телефон из мультимедийного комбайна превратился в нечто больше, без чего как минимум половина человечества не представляет себе нормальной жизни. Это раньше нам казалось, что вершиной технологической мысли станет доступ к просмотру фильмов и прослушиванию видео на портативном устройстве, а с недавних пор смартфон превратился в ключ от всех дверей в прямом и переносном смысле. Внутри хрупкого гаджета скрываются все наши деньги, там содержится масса личной информации, а переписка со знакомыми и близкими при помощи мессенджеров стала неотъемлемой частью нашей жизни. Словом, если вам казалось, что терять нечего, то вы сильно ошибаетесь, ведь хакеры не дремлют.
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Мошенники подбрасывают в наши устройства вирусные программы, получая доступ к карточному счёту. Широко распространено шифрование файлов, а некоторые используют вредоносные утилиты, чтобы медленно и почти незаметно обчищать карманы ничего не подозревающих обывателей. Так, умное программное обеспечение будет в фоновом режиме подписывать вас на всякие мусорные сервисы, показывать вам рекламу и выполнять десятки других задач, расплачиваясь за всё вашей картой. Некоторые люди так часто совершают покупки в интернете, что месяцами не замечают, как паразит бессовестно их грабит, но бывает и так, что деньги исчезают за несколько секунд. Всё это реальные риски, от некоторых из которых почти невозможно защититься. Вот только если владельцы новых аппаратов имеют доступ к постоянным обновлениям безопасности, то любители старых смартфонов находятся под угрозой. Особенно опасно подключаться к общественным сетям, где вас могут поджидать злоумышленники, а значит нужно знать, насколько ваш смартфон актуален и когда получит обновление.
Мы понимаем, что не все себе могут позволить покупать смартфоны каждые несколько лет, поэтому всего лишь доносим до вас полезную информацию. Ну а те, кто приобрёл новый аппарат производства Xiaomi, могут получить полезные ссылки, позволяющие скачать финальную версию прошивки MIUI 14. К сожалению, приходиться признать, что на утро 8 марта всего 10 мобильных телефонов получили полностью русскоязычную прошивку. Увидеть список можно ниже, ну а в конце материала мы оставим общую ссылку на все доступные образы. А вот с китайскими версиями дела обстоят гораздо лучше. Судя по всему, официальная MIUI 14 вышла уже на 46 смартфонов. Скорее всего ваш аппарат не годится, поскольку куплен на российском рынке. А вот любители находить выгодные предложения на китайских площадках могут скачать прошивку и установить её раньше, чем она прилетит на большинство поддерживаемых устройств.
- Mi 12X
- Mi 12 Lite
- Mi 13 Lite
- Mi 11 Lite 5G
- POCO F4 GT
- Xiaomi Civi 2
- Mi 11T
- Mi 11 Lite 5G NE
- Redmi Note 11 Pro Plus 5G
- POCO X5 Pro 5G
Если вы не планируете ничего скачивать, то хотя бы убедитесь в том, что ваш смартфон входит в число актуальных. Если это так, то можете запастись терпением. Скорее всего, через несколько месяцев выйдет глобальная или российская прошивка, что позволит вашему телефону ещё долго оставаться в безопасности. В списке есть несколько планшетов, ну а преимущественно там флагманы последних лет. Что странно, на этот раз Xiaomi решила побаловать владельцев Mi 10. Напомним, аппарат вышел 3 года назад, а значит мог не попасть в перечень актуальных. Инсайдеры отмечают, что список неполный, поскольку процесс создания и рассылки прошивок в Китае не завершён. Именно поэтому ищите больше информации в одном из наших следующих материалов. Кстати, все указанные ниже устройства получили прошивку на базе финальной версии Android 13. Скачать прошивку можно здесь.
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Xiaomi Civi
- Mi Pad 5
- Redmi K50 Ultra
- Mi MIX 4
- Redmi K30 Pro
- Mi 13 Pro
- Redmi K60 Pro
- Redmi K40 Gaming
- Mi 12S Ultra
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi K60
- Mi 12
- Mi 12 Pro Dimensity
- Xiaomi MIX Fold 2
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40S
- Mi 12X
- Redmi Note 11 Pro Plus
- Redmi Note 9 4G
- Redmi K40 Pro Plus
- Redmi K40
- Redmi Note 12 5G
- Mi 11
- Redmi Note 11 Pro
- Mi 11 Pro
- Mi 12S Pro
- Redmi K50 Pro
- Mi 10S
- Mi 11 LE
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 11E
- Mi Pad 5 Pro 12.4
- Xiaomi Civi 2
- Redmi Pad
- Mi 12S
- Xiaomi Civi 1S
- Redmi Note 12 Discovery
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11R
- Redmi K50
- Mi 11 Ultra
- Redmi K50G
- Mi 12 Pro
- Mi 13