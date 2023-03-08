Список смартфонов, которые получают новую прошивку, постоянно расширяется

К сожалению, далеко не все наши читатели думают о безопасности своего смартфона. А между тем в последние годы мобильный телефон из мультимедийного комбайна превратился в нечто больше, без чего как минимум половина человечества не представляет себе нормальной жизни. Это раньше нам казалось, что вершиной технологической мысли станет доступ к просмотру фильмов и прослушиванию видео на портативном устройстве, а с недавних пор смартфон превратился в ключ от всех дверей в прямом и переносном смысле. Внутри хрупкого гаджета скрываются все наши деньги, там содержится масса личной информации, а переписка со знакомыми и близкими при помощи мессенджеров стала неотъемлемой частью нашей жизни. Словом, если вам казалось, что терять нечего, то вы сильно ошибаетесь, ведь хакеры не дремлют.

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Мошенники подбрасывают в наши устройства вирусные программы, получая доступ к карточному счёту. Широко распространено шифрование файлов, а некоторые используют вредоносные утилиты, чтобы медленно и почти незаметно обчищать карманы ничего не подозревающих обывателей. Так, умное программное обеспечение будет в фоновом режиме подписывать вас на всякие мусорные сервисы, показывать вам рекламу и выполнять десятки других задач, расплачиваясь за всё вашей картой. Некоторые люди так часто совершают покупки в интернете, что месяцами не замечают, как паразит бессовестно их грабит, но бывает и так, что деньги исчезают за несколько секунд. Всё это реальные риски, от некоторых из которых почти невозможно защититься. Вот только если владельцы новых аппаратов имеют доступ к постоянным обновлениям безопасности, то любители старых смартфонов находятся под угрозой. Особенно опасно подключаться к общественным сетям, где вас могут поджидать злоумышленники, а значит нужно знать, насколько ваш смартфон актуален и когда получит обновление.

Мы понимаем, что не все себе могут позволить покупать смартфоны каждые несколько лет, поэтому всего лишь доносим до вас полезную информацию. Ну а те, кто приобрёл новый аппарат производства Xiaomi, могут получить полезные ссылки, позволяющие скачать финальную версию прошивки MIUI 14. К сожалению, приходиться признать, что на утро 8 марта всего 10 мобильных телефонов получили полностью русскоязычную прошивку. Увидеть список можно ниже, ну а в конце материала мы оставим общую ссылку на все доступные образы. А вот с китайскими версиями дела обстоят гораздо лучше. Судя по всему, официальная MIUI 14 вышла уже на 46 смартфонов. Скорее всего ваш аппарат не годится, поскольку куплен на российском рынке. А вот любители находить выгодные предложения на китайских площадках могут скачать прошивку и установить её раньше, чем она прилетит на большинство поддерживаемых устройств.

Mi 12X Mi 12 Lite Mi 13 Lite Mi 11 Lite 5G POCO F4 GT Xiaomi Civi 2 Mi 11T Mi 11 Lite 5G NE Redmi Note 11 Pro Plus 5G POCO X5 Pro 5G

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Если вы не планируете ничего скачивать, то хотя бы убедитесь в том, что ваш смартфон входит в число актуальных. Если это так, то можете запастись терпением. Скорее всего, через несколько месяцев выйдет глобальная или российская прошивка, что позволит вашему телефону ещё долго оставаться в безопасности. В списке есть несколько планшетов, ну а преимущественно там флагманы последних лет. Что странно, на этот раз Xiaomi решила побаловать владельцев Mi 10. Напомним, аппарат вышел 3 года назад, а значит мог не попасть в перечень актуальных. Инсайдеры отмечают, что список неполный, поскольку процесс создания и рассылки прошивок в Китае не завершён. Именно поэтому ищите больше информации в одном из наших следующих материалов. Кстати, все указанные ниже устройства получили прошивку на базе финальной версии Android 13. Скачать прошивку можно здесь.

Redmi Note 10 Pro 5G Xiaomi Civi Mi Pad 5 Redmi K50 Ultra Mi MIX 4 Redmi K30 Pro Mi 13 Pro Redmi K60 Pro Redmi K40 Gaming Mi 12S Ultra Redmi Note 12 Pro Speed Redmi K60 Mi 12 Mi 12 Pro Dimensity Xiaomi MIX Fold 2 Mi 11 Lite 5G Redmi K40 Pro Redmi K40S Mi 12X Redmi Note 11 Pro Plus Redmi Note 9 4G Redmi K40 Pro Plus Redmi K40 Redmi Note 12 5G Mi 11 Redmi Note 11 Pro Mi 11 Pro Mi 12S Pro Redmi K50 Pro Mi 10S Mi 11 LE Redmi Note 12 Pro Redmi Note 11E Mi Pad 5 Pro 12.4 Xiaomi Civi 2 Redmi Pad Mi 12S Xiaomi Civi 1S Redmi Note 12 Discovery Redmi Note 11T Pro Redmi Note 11R Redmi K50 Mi 11 Ultra Redmi K50G Mi 12 Pro Mi 13