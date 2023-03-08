Если Чехия не может помочь Киеву реальными танками, то обязательно направит пару сотен надувных машин

Помните фильм «Один дома»? В первой части Кевин остался дома один и дабы ввести грабителей в заблуждение устроил в доме настоящую вечеринку, используя манекены, швабры и другие подручные средства. Манёвр удался, ну а идея не нова, поскольку применялась ещё во Второй мировой. Тогда советская армия отправляла на фронт тысячи бутафорных танков, создавала ложные аэродромы, на которых стояли надувные самолёты и макеты различных систем ПВО. С тех пор прошло много времени, но стратегия не только себя не изжила, но и активно используется в СВО с обеих сторон. К примеру, в феврале украинская пресса муссировала тему отсутствия у русских достаточного количества техники. Якобы, дела идут так плохо, что приходится использовать надувные танки. Украинские патриоты дружно посмеялись, но эксперты констатируют, что подобная тактика используется не для устрашения противника, а для сохранения боевой техники, тогда как надувные макеты привлекают внимание артиллерии и авиации противника и позволяют избежать реальных потерь.

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Одновременно с этим открываются широкие возможности для контрнаступления и удара. Например, противник обнаружил расположение российской С-300, которая стоит в лесополосе и охраняется парочкой танков и бронемашин. Фиксируется взлёт авиации, после чего наносится удар по незащищённой системе ПВО. Вот только всё это было обычной уловкой, ведь настоящая ЗРК стояла чуть дальше от фронта, а в результате самолёт противника попадает под обстрел, что может привести к потере бомбардировщика. Похоже, о надувных танках знают не только в России, ведь недавно владелец компании Inflatech дал интервью изданию Associated Press. Как оказалось, производство располагается в Чехии, а исполнительный директор Войтех Фрессер намекнул на то, что выпускаемая продукция поступает прямиком в Украину.

По его словам, особенно популярны надувные макеты HIMARS и M777, заказы на которые получены на много месяцев вперёд. Только за последний год число заявок увеличилось на 30%, но в компании Inflatech ожидают, что тенденция к росту сохранится, а число заказов позволит наращивать производство следующие пять лет. Существующие мощности позволяют выпускать до 50 изделий в месяц, а создание первичного макета – это сложная задача, требующая привлечения целого ряда специалистов. Так, если в руках инженеров находятся чертежи американского танка Abrams, то разработка дизайна займёт всего 72 часа рабочего времени. В то же время, если приходится ориентироваться только на доступные в свободном доступе данные, то сроки ощутимо затянутся. Например, только разработка макета HIMARS заняла немалые 60 дней, поскольку пришлось изучать конструкцию по фотографиям в интернете. Несмотря на кажущуюся простоту, получившееся изделие весит до 100 килограмм, а на его развёртывание нужно немало времени.

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Так, надувной HIMARS будет приведён в боевую готовность только через полчаса, а сама конструкция может стоить до 100 тысяч долларов. В производстве используется искусственный шёлк, а при желании бутафорный HIMARS можно использовать до 50 раз, надувая и сдувая по мере надобности. Если предположить, что только один полный залп из американской ЗРК обходится в 1 миллион долларов, а сама установка стоит до 3.5 миллиона, то нет ничего удивительного в том, что использование макета не только позволяет запутать потенциального противника, но и существенно сэкономить. Иногда стоимость готовой продукции в виде макета всего в 4 раза дешевле боевого оригинала, но часто бывает и так, что разница достигает 20 раз. Есть мнение, что до 10% всей украинской техники находящейся на линии соприкосновения представляет собой надувные макеты. Не все из них выполнены профессионалами, ну а эксперты указывают на сложность идентификации подделок. На самом деле отличить надувной танк от реального не так уж сложно, вот только для этого требуется наличие тепловизоров. В реальности армия РФ имеет лишь небольшую часть беспилотников, оснащённых подобной камерой, а значит далеко не все удары достигают своей цели.