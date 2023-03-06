Ryzen 7 5800X позволит вам получить максимальный уровень производительности даже с дорогими видеокартами

Если верить экспертам, то в наше тяжёлое время прожить без флагманской видеокарты невозможно. Нам рассказывают о том, как GeForce RTX 4090 ставит рекорды продаж, а каждый третий геймер на планете может похвастать видеокартой с поддержкой трассировки лучей. В первом случае перед нами очевидная ложь, поскольку задача маркетологов состоит в преувеличении фактов, тогда как спрос на подобную продукцию никогда не был и не будет большим даже в сытой Европе. Что до 30% видеокарт NVIDIA последних поколений, то всё не так просто, ведь существует статистика Steam, ну а там вы с большим трудом насчитаете 15% подобных графических чипов.

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Но и это далеко не всё, ведь первые места занимают GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1650, которые сложно назвать игровыми в 2023 году. При этом относительно недорогая GeForce RTX 3060 демонстрирует неплохую динамику и даже может занять первое место. Может, если Дженсен Хуанг не остановит производство. Вот и получается, что у обычных геймеров стоит посредственная видеокарта, которая способна справляться с играми в 1080р с разной эффективностью. А значит все эти рассказы о дорогих процессорах для энтузиастов оставим до другого раза. Именно поэтому сегодня мы остановимся на процессорах, которые подходят большинству любителей компьютерных игр.

Начнём с Ryzen 7 5800X, стоимость которого равняется 23 тысячам рублей. Если предположить, что вы ограничитесь видеокартой GeForce RTX 3060, то это максимальный уровень, который вам потребуется. Игры будут без проблем запускаться в разрешении 1080р, ну или в 2К с технологией масштабирования. Ryzen 7 5800X хорош при сборке новой системы, поскольку на его основе вы можете получить мощный компьютер без переплат за счёт доступа к недорогим комплектующим. Берите материнскую плату на чипсете В550, что позволит получить современную машину с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Ну и вполне жизнеспособен следующий способ апгрейда. К примеру, вы 4 года назад купили компьютер на базе процессора Ryzen 7 1700X. Увы, но время не пощадило этот камень, ну а путём замены самого процессоры вы можете значительно увеличить быстродействие системы, сэкономив немало денег, ведь менять оперативную память и материнскую платен не нужно.

А вот Core i5-13400 стоит оставить бескомпромиссным фанатам Intel. Приходится признать, что у нового процессора нет никаких преимуществ по сравнению с камнем прошлого поколения. Учтите, что сегодня Core i5-12400 вы можете купить в российских магазинах за 14 тысяч рублей, тогда как здесь вам придётся доплатить 8 тысяч рублей, не получив ровным счётом ничего. Скорее всего проблема в том, что перед нами новика, а значит магазины хотят побольше заработать. Уже вскоре цена опуститься, а пока мы рекомендуем присмотреться к Core i5-12600К. Если сравнивать этот камень с указанным выше Ryzen 7 5800X, то налицо небольшое отставание по быстродействию, которое укладывается в погрешность при подсчётах. Вы можете купить любой из камней, но нам кажется, что продукция AMD всё же выгоднее, поскольку менее требовательна к железу. В стоковом состоянии Core i5-12600К не так хорош, как хотелось бы, ну а тратиться на разгон в наше время – это тупиковый путь развития компьютера.

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Если вы решили взять неплохой камень, но пока не уверены, что у вас есть 32 тысячи рублей на видеокарту, то можно обратить внимание на Ryzen 7 5700G. Здесь вы убиваете даже не двух, а целых трёх зайцев. Давайте считать. В первую очередь вы получаете мощный процессор с неплохим потенциалом, сборка которого будет вам стоит сущие гроши. Эксперты советуют не жадничать, ведь оперативная память не должна быть с низкими тактовыми частотами. Лучше, если система охлаждения будет на пару сотен рублей лучше, чем рекомендуется, что позволит разогнать встроенный графический чип. Благодаря этому у вас окажется в руках неплохая игровая видеокарта по цене одного процессора. Новинки последних лет будут даваться с трудом, но классика 5-летней давности окажется вашему Ryzen 7 5700G по зубам. Ну и не забывайте, что вы можете как купить этот камень за замену старому под материнскую плату на сокете АМ4, так и в будущем поставит туда что-то помощнее, например, Ryzen 9 5900Х. При желании легко установить дискретную видеокарту, но это только в том случае, если появится желания играть в новые блокбастеры.