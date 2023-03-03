Со вчерашнего дня жителям РФ запрещено скачивать даже мобильные приложения для управления дронами

Спустя год после начала СВО можно констатировать, что Китай намерен вести дела с Россией только по тем направлениям, которые считает выгодными для себя. В Поднебесной не торопятся протягивать руку помощи, а ведь США уже не раз демонстрировали свои намерения ударить по китайской экономике с помощью санкций, которые могут оказаться не слабее российских. В пример можно привести единогласное решение ЕС о запрете госслужащим пользоваться сервисом TikTok. Случится это не завтра, но всё идёт к тому, что давление на Пекин будет возрастать. HUAWEI до сих пор не оправилась от удара американских санкций, при этом компания имеет целый ряд ограничений, так или иначе связанных с доступом к полупроводникам. Было бы логично ожидать понимания российской проблемы именно от HUAWEI, но пока всё происходит с точностью до наоборот, ведь китайский гигант открыто заявляет о своей приверженности международным санкциям. Это как вы радостно аплодируете банде хулиганов, которые грабят всех вокруг только потому, что сегодня пятница, а вас обычно грабят по вторникам. Создаётся такое ощущение, что руководство компании надеется, что таким поведением можно заслужить прощение и любовь дядюшки Сэма. Увы, но нет, ведь сердце старика уже занято.

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Не лучше дела обстоят и с многими другими компаниями, которые ведут себя довольно странно. Казалось бы, можно врываться на российский рынок, окончательно вытеснив европейские и американские бренды даже из параллельного импорта, вот только в Поднебесной предпочитают дождаться финального раунда, а после заявить о поддержке победителя. Словом, тот самый нейтралитет может сыграть с Пекином злую шутку, ведь противостояние за Тайвань следующее на очереди после Украины, и может оказаться гораздо кровопролитнее и масштабнее. Но не будем об этом, ведь есть темы, которые могут коснуться многих жителей России. Как вы могли слышать, самыми популярными производителями дронов по всему миру считается DJI. Китайская компания выпускает как простенькие квадрокоптеры для развлечений, так и солидные устройства, начинённые продвинутой электроникой. Здесь вам и ИК-камера, позволяющая видеть позиции противника даже ночью, и тепловизор, различающий силуэты ДРГ с высоты птичьего полёта.

Ну а поскольку государство не спешит выпускать отечественные аналоги, то известные артисты, бизнесмены и обычные граждане покупают подобные устройства в Китае, а после отправляют в конкретные дивизии в СВО, где служат близкие или знакомые. Похоже, китайский производитель решил десантироваться от российского рынка, поскольку сегодня стало известно о том, что со 2 марта компании DJI и Autel больше не продают свою продукцию жителям России и Беларуси. Что любопытно, если вы территориально находитесь в Украине, то вам без проблем отправят любой беспилотник. Что это, если не поддержка одной из сторон? Многие журналисты пишут, что долгое время DJI вела двойную игру, неплохо зарабатывая на конфликте. Похоже, китайцы решили слегка улучшить свой имидж, поскольку подвергаются гонениям в США. Увы, но кто-то плохо знаком с американцами, ведь санкции против китайских компаний будут всё более болезненными, а значит все эти попытки поклониться хозяину в Белом доме, ни к чему не приведут.

Ну а сегодня стало известно о том, что проблема оказалась намного серьёзнее, ведь DJI не только перестала продавать свои дроны жителям РФ, но и удалила специализированные приложения из Google Play и Apple AppStore. Получается, что даже если у вас есть купленный ранее беспилотник этой компании, то скачать легально под него программное обеспечение не выйдет. Но если с Google Play всё гораздо проще, поскольку существуют сторонние источники, то для смартфонов Apple решения нет и не будет. Владельцы дронов производства DJI уже обратились в техническую поддержку, но получили крайне неожиданный ответ. Оказывается, больше китайская компания услуги жителям России не оказывает. Неожиданно, выходит, что DJI просто наплевала на свои гарантийные обязательства перед целой страной. Что сказать, ребята учились у лучших европейских брендов.

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Глобальной трагедии мирового масштаба пока нет, ведь продукцию китайской компании можно купить через параллельный импорт или завести из соседних стран. Похоже, в DJI осознают, что меньше закупать дронов жители России не будут, но хотят разыграть заранее проигрышную карту поддержки санкций. Посмотрим, к чему это приведёт компанию, ведь за порогом стоят и другие бренды, долгое время находившиеся в тени DJI.