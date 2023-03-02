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Бойцы ЧВК «Вагнер» записали клип на песню «Так давай, Вагнер, играй!» В.Цыгановой из центра Бахмута
"Музыканты" продолжают наступать
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После драки кулаками не машут, но это не значит, что не нужно изучать совершённые ошибки и делать правильные выводы. Как вы знаете в первые недели СВО российская армия прошла без боя несколько областей, получив контроль над огромной частью территории Украины. После был принят целый ряд решений, о последствиях которых политологи и военные эксперты предупреждали руководство России. Именно тогда высказывалась мысль, что возвращаться на границы до 24 февраля – это необдуманный шаг, который приведёт к жертвам среди мирного населения. На протяжение последних месяцев киевские власти не прекращали удары по нескольким населённым пунктам на территории РФ, что часто приводило к разрушениям и даже гибели людей. Внятных пояснений о том, когда всё это закончится, не было, а военкоры грустно разводили руками, рассказывая о том, что местным жителям нужно просто привыкнуть. Любопытно, как к такому можно вообще привыкнуть, ну а сегодня стало известно о проникновении сразу двух диверсионных групп с территории Украины в Брянскую область.

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На самом деле чего-то подобного стоило бы ожидать, ведь для США опасность представляет переход СВО в вяло текущую стадию. Замораживать конфликт янки не выгодно, поэтому будут и дальше предприниматься различные шаги, способствующие эскалации конфликта. Известно о нескольких погибших и взятии заложников. Сообщается, что обе группы окружены и будут ликвидированы. Представители Кремля пока не готовы ответить на вопрос о том, будут ли внесены в СВО какие-то изменения, и каким образом правительство может обеспечить безопасность жителей Брянской области. Напомним, одним из ключевых условий поставок оружия в Украину странами НАТО указывается невозможность его использования за пределами страны. При этом в Киеве обещали не заходить на территорию России. Об этом многократно говорили западные политики, ну а Шольц сегодня констатировал, что переговоры без дальнейших поставок оружия невозможны. Якобы, Киев должен получить возможность защищать свою территорию, и только после этого речь может зайти о мире. При этом он полагает, что переговоры сегодня были бы односторонними, а значит нужно уровнять позиции.

Оставим этих ребят с их умирающей экономикой, а сами перенесёмся в Бахмут, откуда сегодня пришла любопытная информация. По ссылке вы можете посмотреть ролик, записанный бойцами ЧВК «Вагнер», которые снимали себя с дрона и показали центр города. Несколько «музыкантов» играют на музыкальных инструментах, тогда как один несмотря на ветреную погоду пытается установить флаг ЧВК на повреждённом здании. На заднем фоне видны и другие бойцы, идущие вперёд несколькими группами. Всё это сопровождается песней Вики Цигановой «Так давай, Вагнер, играй». 

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Пригожин уже дал комментарии относительно происходящего. Судя по всему, у него нет никаких дополнительных деталей о том, как украинские ДРГ попали в Брянскую область, ну а сам основатель ЧВК «Вагнер» предлагает всем приехать на Донбасс, где каждого встретят и даже обогреют. Что до видео, которое вы можете посмотреть по ссылке выше, то Пригожин отметил, что ребята так развлекаются в свободное время. По его словам, ролик снят в самом центре Бахмута, что многое говорит о характере наступательной операции. Похоже, что территория относительно безопасна, поскольку бойцы не только чувствуют себя спокойно, но и позволяют себе снимать ролики развлекательного характера. Ранее «музыканты» отметились несколькими другими видео, рассказывая о тех или иных успехах под Бахмутом. Всё это вы можете найти по ссылке в пресс-службе компании «Конкорд». 

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#сво #политика
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