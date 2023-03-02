Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г

Украина первой в мире получит 2 немецких комплекса Skynex с программируемыми снарядами
[ ] для раздела Блоги
+
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Универсального оружия нет и никогда не будет существовать. Как только противник создаёт более совершенный прицел или мощный снаряд, способный пробивать броню любого танка, появляются идеи, позволяющие снизить поражающую эффективность, и иногда и вовсе свети её на нет. Точно такая же ситуация с ракетами и любыми другими типами техники, от танков до самолётов. Но если десятилетиями развитие военных технологий шло достаточно медленно, то с недавнего времени началось интенсивное движение вперёд. Страны НАТО инвестируют в оборонный комплекс сотни миллиардов долларов, а США планирует увеличить расходы на оборонку. Большую часть средств съедают крупные корпорации, которые не спешат с выпуском готовой продукции, поэтому время у России ещё есть. Ну а одним из наиболее эффективных средств, которое применяет армия РФ, стали беспилотники.

реклама

Подобные устройства могут использоваться для проведения разведывательных операций, позволяя изучить местность и обнаружить противника. Кроме того широкую известность получили так называемые дроны-камикадзе семейства Герань. Первые удары по украинским позициям начались много месяцев назад и поставили киевские власти в тупик. Как оказалось, даже современные системы ПВО не способны поражать все движущиеся цели, а военные специалисты стран НАТО довольно долго раздумывали над эффективной тактикой подавления Гераней. Решить задачу так и не удалось, ведь часть беспилотников всё же долетает до места назначения, а эксперты отмечают, что необходимы совершенно новые комплексы, заточенные под БПЛА. Как выяснилось, нечто подобное у НАТО уже есть, а в феврале Киев получил из Германии сразу две зенитные установки Gepard и полный боекомплект к ним. Вот только это только начало, поскольку немецкие власти планируют поставить в Украину самый современный комплекс Skynex, который уже получил название «дронобойка». 

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Любопытное заявление сделал генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер. Как оказалось, правительство Германии уже заказало для Киева две подобные системы на 212 миллионов евро. Производство стартовало, а сроки были ощутимо скорректированы в сторону уменьшения, что вызвано теми или иными политическими решениями. Может показаться, что перед нами рядовое событие, поскольку те или иные типы вооружений в Украину поставляются каждый месяц, но на этот раз не всё так просто. Прежде всего нужно понимать, что комплекс Skynex был представлен в 2021 году, а на данный момент не было выпущено ни одной готовой зенитной установки. Выходит, что Украина станет первым получателем Skynex в мире, ведь даже в Германии нет ни одного боеспособного комплекса. А между тем перед нами очень серьёзное оружие, способное поставить под сомнение тактику применения дронов в воздушном пространстве Украины.

реклама

По данным экспертов, Skynex представляет собой зенитную установку ближнего радиуса действия. Система оснащена 35-мм пушкой, способной выстреливать до 1000 снарядов в минуту. Сам комплекс установлен на шасси, что делает его мобильным, повышая эффективность применения для отражения ударов из любого направления, а также позволит быстро скрыться от ответного удара в случае опасности. Электроника в виде продвинутой РЛС позволяет в автоматическом режиме идентифицировать беспилотники на расстоянии до 4500 метров и поражать их при помощи программируемых снарядов Advanced Hit Efficiency and Destruction или AHEAD. Программируемые снаряды называют уникальными и первыми в своём классе, способными осуществлять подрыв в воздухе, что ранее в производстве мелкокалиберных боеприпасов замечено не было. Специалисты уверяют, что Skynex заточена под любые типы воздушных целей, но особенно эффективна против дронов. 

Производители отмечают, что для поражения беспилотника потребуется не больше трёх снарядов, при этом каждый стоит около 4 тысяч долларов. Если сегодня по Гераням прилетают гигантские ракеты типа С-300, стоимость которых превышает сотни тысяч долларов, то в будущем расходы станут намного меньше, а эффективность значительно повысится. Сложно сказать, как это отразится на тактике российского командования. В любом случае Германия готовы выпустить всего 2 комплекса Skynex в 2023 году, поэтому закрыть всё небо над Украиной не получится, но в обозримой перспективе возможности России для нанесения ударов станут все более ограничены, а проблему нужно решать уже сегодня.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сво военные технологии
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор микрофона streamplify MIC ARM
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
36
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
23 февраля 2023 44
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
17 февраля 2023 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Украину прибыли старые Leopard 2А4, выпущенные больше 35 лет назад
78
Упавший в подмосковье БПЛА UJ-22 свидетельствует о том, что Запад ищет эскалации
4
Нейросеть показала, как могли бы выглядеть американские фильмы, если бы они были сняты в СССР
19
Российский спецназ на СВО начал применять отечественные дроны, использующие нейросеть
+
SpaceX запустила спутники «V2 Mini» для увеличения пропускной способности Starlink
+
На Украине готовы при необходимости мобилизовать дополнительные резервы
11
В Вашингтоне верят, что танки M1 Abrams хорошо себя покажут на Украине
7
Танки "Леопард" на Украине превратятся в "атакующую недвижимость"
+
Windows 11 получает блокнот с вкладками, ножницы с записью видео, поиск по процессам и многое другое
1
По дороге на СВО замечен новейший БТР "Бумеранг" - наш ответ американскому БМП M2 Bradley
4
США перебросили свой "Самолёт Судного Дня" на базу в Европе
13
Samsung представила недорогой смартфон Galaxy A14 4G на MediaTek Helio G80
+
Какие видеокарты геймеры из РФ чаще всего покупали в феврале 2023г – не один GPU AMD не пострадал
12
За 3 суток силы РФ поразили 7 складов с боеприпасами ВСУ
4
Новый Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ заряжается до 100% всего за 5 минут
+
Искусственный интеллект научили играть в Doom: он потребляет 1 милливатт энергии
1
Как российские солдаты победили американские ружья против дронов с помощью обычной лески
6
Xiaomi представила гарнитуру дополненной реальности Wireless AR Glass Discovery Edition
1
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 5800Х – выбираем оптимальный процессор для видеокарты GeForce RTX 3060
9
Германия передала две зенитные системы Украине, оставив берлинское небо без защиты
8

Популярные статьи

Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка
36
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
44
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
12
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
8
Американский наёмник прорвался к русским с пакетом секретных данных – в РФ появился ещё один Сноуден
20
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
25
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
15
Химическая промышленность Германии перестала существовать–санкции против РФ дали неожиданный эффект
15
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
39
Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада
44

Сейчас обсуждают

Ezdiumno
12:59
Нет никакой недооценки. Есть трезвое отношение к обстановке и имеющейся информации. Глупасть - это поднимать поросячий визг и устраивать панику из-за двух, пусть даже не старых, пусть из-за двух самых...
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
am8086
12:59
"Убейте их всех". Всех, кто считает "чистоту крови" имеющим значение фактором.
Украинский офицер назвал реальные потери ВСУ под Бахмутом за сутки
Вадим Кривопалов
12:57
Укронацистская Пропаганда потихоньку одерживает верх. Автор статьи не замечая того попадает под её влияние. В русском языке есть норма "на Украине", а не"в Украине". Казалось бы пустячок, а в Киеве ра...
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
Devil's Canyon
12:57
И не будет. Это некоммерческий проект. А на голом энтузиазме и хлебе святом ни одна живая душа не протянет долго. Работать за бесплатно тоже никто не будет.
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
Вадим Кудрявцев
12:56
да,скорее всего банальная шизофрения,как раз весеннее обострение сейчас у таких как он ,острая фаза у него.Сейчас он на Линуксе клинанулся,в следующий раз будут опусы про облучение от 5g и как правил...
Разработка приложений в среде Android OS и доска "почёта" для комментаторов
Chimbal
12:56
Тише, пожалуйста не нужно опускаться на уровень линуксоидов, не нужно мата явного, а то удалят комментарий с неугодными для линуксоидов фактами :) У линуксоидов и так горят пятые точки белым пламенем...
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
Mur
12:55
Что ты несешь? Ты хоть видел топографическую карту в этом районе? Этот населенный пункт как раз расположен в низменности и с точки зрения занятия высот никакого значения не имеет. Даже наоборот, други...
Украинский офицер назвал реальные потери ВСУ под Бахмутом за сутки
Андрей Филинский
12:55
Из Германии пишешь?
ВВС США будут делать топливо для самолётов из кукурузы
Devil's Canyon
12:55
Ну тогда идите нахyй со своим линуксом, 1,5% говна.
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
Роман Ильягулов
12:54
Едже ддр5 есть на ОЗОН - е, но стоит 40+ Да и ОЗОН этот тот еще скам, там кидают на раз
ТОП-10 материнских плат на чипсете Z790 для процессоров Intel Core i7-13700K и 13700KF
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем