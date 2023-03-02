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Универсального оружия нет и никогда не будет существовать. Как только противник создаёт более совершенный прицел или мощный снаряд, способный пробивать броню любого танка, появляются идеи, позволяющие снизить поражающую эффективность, и иногда и вовсе свети её на нет. Точно такая же ситуация с ракетами и любыми другими типами техники, от танков до самолётов. Но если десятилетиями развитие военных технологий шло достаточно медленно, то с недавнего времени началось интенсивное движение вперёд. Страны НАТО инвестируют в оборонный комплекс сотни миллиардов долларов, а США планирует увеличить расходы на оборонку. Большую часть средств съедают крупные корпорации, которые не спешат с выпуском готовой продукции, поэтому время у России ещё есть. Ну а одним из наиболее эффективных средств, которое применяет армия РФ, стали беспилотники.

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Подобные устройства могут использоваться для проведения разведывательных операций, позволяя изучить местность и обнаружить противника. Кроме того широкую известность получили так называемые дроны-камикадзе семейства Герань. Первые удары по украинским позициям начались много месяцев назад и поставили киевские власти в тупик. Как оказалось, даже современные системы ПВО не способны поражать все движущиеся цели, а военные специалисты стран НАТО довольно долго раздумывали над эффективной тактикой подавления Гераней. Решить задачу так и не удалось, ведь часть беспилотников всё же долетает до места назначения, а эксперты отмечают, что необходимы совершенно новые комплексы, заточенные под БПЛА. Как выяснилось, нечто подобное у НАТО уже есть, а в феврале Киев получил из Германии сразу две зенитные установки Gepard и полный боекомплект к ним. Вот только это только начало, поскольку немецкие власти планируют поставить в Украину самый современный комплекс Skynex, который уже получил название «дронобойка».

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Любопытное заявление сделал генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер. Как оказалось, правительство Германии уже заказало для Киева две подобные системы на 212 миллионов евро. Производство стартовало, а сроки были ощутимо скорректированы в сторону уменьшения, что вызвано теми или иными политическими решениями. Может показаться, что перед нами рядовое событие, поскольку те или иные типы вооружений в Украину поставляются каждый месяц, но на этот раз не всё так просто. Прежде всего нужно понимать, что комплекс Skynex был представлен в 2021 году, а на данный момент не было выпущено ни одной готовой зенитной установки. Выходит, что Украина станет первым получателем Skynex в мире, ведь даже в Германии нет ни одного боеспособного комплекса. А между тем перед нами очень серьёзное оружие, способное поставить под сомнение тактику применения дронов в воздушном пространстве Украины.

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По данным экспертов, Skynex представляет собой зенитную установку ближнего радиуса действия. Система оснащена 35-мм пушкой, способной выстреливать до 1000 снарядов в минуту. Сам комплекс установлен на шасси, что делает его мобильным, повышая эффективность применения для отражения ударов из любого направления, а также позволит быстро скрыться от ответного удара в случае опасности. Электроника в виде продвинутой РЛС позволяет в автоматическом режиме идентифицировать беспилотники на расстоянии до 4500 метров и поражать их при помощи программируемых снарядов Advanced Hit Efficiency and Destruction или AHEAD. Программируемые снаряды называют уникальными и первыми в своём классе, способными осуществлять подрыв в воздухе, что ранее в производстве мелкокалиберных боеприпасов замечено не было. Специалисты уверяют, что Skynex заточена под любые типы воздушных целей, но особенно эффективна против дронов.

Производители отмечают, что для поражения беспилотника потребуется не больше трёх снарядов, при этом каждый стоит около 4 тысяч долларов. Если сегодня по Гераням прилетают гигантские ракеты типа С-300, стоимость которых превышает сотни тысяч долларов, то в будущем расходы станут намного меньше, а эффективность значительно повысится. Сложно сказать, как это отразится на тактике российского командования. В любом случае Германия готовы выпустить всего 2 комплекса Skynex в 2023 году, поэтому закрыть всё небо над Украиной не получится, но в обозримой перспективе возможности России для нанесения ударов станут все более ограничены, а проблему нужно решать уже сегодня.