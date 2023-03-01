Украинские власти в очередной раз рассказали о том, что у России закончились ракеты

Долгое время одним из главных поставщиков фейков в информационное пространство Украины был советник Зеленского Арестович. Бывший комик так серьёзно отнесся к вопросу введения украинцев в заблуждение, что буквально каждый день вываливал в прессу массу шокирующих фактов. Именно с лёгкой руки Арестовича по миру пошёл слух о том, что у России вот-вот закончатся ракеты. Информация появилась ещё год назад, а сам Арестович обещал, что к лету русским придётся сворачивать свою компанию, поскольку ракет просто не останется. Шли недели, месяцы, а ракет не становилось меньше. Прилёты стали всё более мощными, поскольку к ударам присоединились беспилотники типа Герань, ну а спустя год украинские власти снова решили заговорить о том, что у русских всё плохо. На этот раз с уже набившим оскомину заявлением к прессе вышел один из официальных представителей украинской военной разведки Андрей Черняк. По его словам, у России всё настолько плохо, что хуже быть и не может, ведь на складах осталось меньше 100 ракет. Черняк уточнил, что имеется в виду только высокоточное оружие, а в список входят как Калибры, так и Х-101 с Х-555, запуск которых производится с самолётов.

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Ну а поскольку патриотам нужна только хорошая информация, то представитель украинской военной разведки тут же добавил, что сегодня российская военная промышленность находится в полном упадке и может выпускать всего 30 ну максимум 40 таких ракет. На вооружении осталось одно старьё, которое было выпущено десятки лет назад и не соответствует заявленным показателям. Ракеты попросту не долетают до целей и валятся на землю пачками. Срок годности их уже вышел, поэтому старые ракеты имеют ряд дефектов и ограниченный радиус поражения. В результате нет ничего удивительного в том, что в последнее время атаки с помощью ракет стали намного скромнее, чем было ещё несколько месяцев назад. Похоже, причиной для подобных заявлений стала атаки дронов-камикадзе, состоявшаяся утром в понедельник 27 февраля. Тогда в Киевскую и Хмельницкую область прилетели только Герани, ну а сегодня украинские военные заявили о смене военной тактики РФ, что произошло из-за острого дефицита ракет.

Эксперты отмечают, что есть несколько причин, из-за которых в последнее время количество ударов крылатыми ракетами стало ощутимо меньше. Прежде всего стоит учитывать, что стоимость беспилотника как минимум в 20 раз меньше. Если обратиться к расчётам, которые приводит Forbes, то можно сделать следующие выводы: Х-101 обходится в 12 миллионов долларов, Х-555 стоит 4 миллиона, Х-22 намного дешевле и стоит 1 миллион, ну а Х-59 и Х-31П буквально по цене грибов – 500 тысяч долларов. Что до калибра, то он стоит 6.5 миллионов долларов. Согласно подсчётам, бывали такие дни, когда Россия запускала в украинское небо до полумиллиарда долларов одним махом. Сложно сказать, насколько такие сведения точны, поскольку сами представители Forbes уверяют, что учитывали не только производство, но и запуск, при этом не раскрывают методики подсчётов и источники данных. В любом случае ракеты обходятся дорого, а когда есть возможность запустить Герань-3 за 30 тысяч долларов вместо Калибра, то выбирается наиболее оптимальный в экономическом плане вариант.

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Кроме того, речь может идти о накоплении ракетного потенциала. За прошедший год Россия действительно потратила немалую часть ракет, поэтому было бы логичным не только восстановить их количество до состояния на 24 февраля, но и увеличить, поскольку противостояние с Западом становится всё активнее. В Польше призывают к открытой войне с русскими, а в Германии звучат реваншистские выкрики тех, кто надеется вернуть былую славу немецкому оружию. Ну и не стоит списывать со счетов, что у российского командования действительно могла измениться тактика, а значит целесообразность нанесения ударов с помощью высокоточных ракет пока отсутствует. Обе стороны готовятся к весеннему наступлению. Сложно сказать, стоит ли вообще в ближайшие месяцы ожидать обострения конфликта. Западные эксперты полагают, что распутица не способствует наступательным операциям, но точных данных на этот счёт нет ни у кого. Ну и было бы логичным для России придержать ракеты, вдруг придётся наносить массированные удары по двигающейся украинской группировке.