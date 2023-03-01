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Пригожин рассказал о политических амбициях и заявил о том, что ЧВК «Вагнер» следит за Госдепом
Основатель ЧВК "Вагнер" назвал точное количество спутников, которые позволяют специалистам следить даже за США
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Нет никаких сомнений, что в определённых кругах Пригожина знают уже много лет, но для обывателей его персона оставалась в тени. В прессе писали, что Пригожин принимает В. Путина в своём ресторане, а после было несколько громких заголовков о судебном разбирательстве. В тот момент Пригожин категорически отказывался признать, что является основателем ЧВК «Вагнер», вот только всё это было на уровне информационного шума и не оставляло в памяти обывателей значительно следа. Как оказалось, уже много лет «музыканты» ведут активную деятельность, выдавливая французов из Африки. На сегодня несколько стран уже сбросили с себя колониальное иго, а власти делают одно громкое заявление за другим, высоко оценивая работу «вагнеровцев». Почитайте об этом в нашем материале, где приводится несколько дополнительных ссылок и разбор полётов, а мы вернёмся к основному изложению материала.

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С недавних пор фигура Пригожина стала крайне популярна, а в прессе всё чаще говорят об амбициях основателя ЧВК. Якобы, он метил на кресло президента, от чего и возникают трения с Министерством обороны и другими структурами. Вчера о планах Пригожина прямо спросил корреспондента FOX News Анатолий Маркин. По словам, основателя «Вагнер», в настоящее время он всё своё время отдаёт управлению оркестром на выезде. Сам Пригожин не стал вдаваться в подробности, ну а мы напомним, что «музыканты» не только сражаются в Африке, но и ведут активную наступательную компанию на украинском фронте. Что до политики, то Пригожин пишет, что это грядное дело, а сам он не считал и не будет считать себя политиком. Сегодня политики должны изворачиваться, лгать и вести двойную игру. В пример он привёл действия США, создавших горячую точку у границ с Россией. Пригожин предложил журналисту представить себе реакцию Белого дома, если бы ЧВК «Вагнер» начали активно работать в Мексике. Ничего конкретного и обязывающего к тем или иным действиям Пригожин не сказал, оставляя себе шанс ворваться в политический бомонд Росси, а значит тема остаётся открытой. 

Ну а поскольку ЧВК «Вагнер» становятся всё более значимой силой, то нет ничего удивительного в том, что США будут и дальше ставить компании палки в колёса. Ярким примером того, как янки продавливают те или иные инициативы, может считаться Сербия. Ещё совсем недавно власти этой страны отказывались от любых санкций против России, не делая переходить ни на одну сторону, ну а вчера Вучич сделал громкое заявление, которое может стоить президенту кресла и уже привело к потере рейтинга среди местного населения. После встречи с премьером Косово президент Сербии неожиданно заявил о том, что с этого момента не против того, чтобы спорный регион был представлен на международных площадках. Подобные слова можно расценивать как признание полной независимости Косова, что и случится в будущем. Ну а следом Вучич пригрозил сербам, которые вступили в ЧВК «Вагнер». По словам президента, по возвращению на родину граждан страны ожидает суд. Похоже, Вучич окончательно отказался от самостоятельности Сербии, отдавая бразды правления американцам, подсластив пилюлю скорой интеграцией в единую европейскую семью.

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Что ждёт Вучича дома, нам ещё только предстоит увидеть, ну а в американской прессе разыгрывается очередная история, связанная с передачей одной из китайских компаний спутниковых данных напрямую ЧВК «Вагнер». Белый дом уже пригрозил властям Поднебесной прилюдной поркой, рассказывая о том, что не потерпит агрессивных попыток подрыва демократических ценностей. Мы отказываемся комментировать подобный бред, поскольку сам Пригожин уже высказался на эту тему. По его словам, «музыкантам» не нужны спутниковые снимки, поскольку ЧВК «Вагнер» уже имеет в своём распоряжении несколько подобных объектов. Якобы, специалисты могут получать сведения от двух десятков спутников, в число которых входят как радиолокационные, так и оптические. Пригожин предпочитает не рассказывать подробностей, но заявил, что внимательно следит за Госдепом, что бы это не значило.

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#сво #политика
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