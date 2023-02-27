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Есть силы, которые умышленно «подсушивают ЧВК «Вагнер» – Пригожин поведал о наборе новобранцев
Пригожин рассказал о проблемах, с которыми сталкивается ЧВК "Вагнер" во время набора добровольцев
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За последние несколько недель мы узнали о проблемах СВО гораздо больше, чем за весь прошлый год, ну а началось все с ЧВК «Вагнер». В какой-то момент «музыканты» стали основной движущей силой, взявшей на себя продавливание самых сложных направлений. Бойцы оркестра на выезде проламывают самые укреплённые опорные пункты и демонстрируют чудеса эффективности. При этом основатель ЧВК имеет крутой нрав и не лезет за словом в карман. Он уже успел повздорить с несколькими влиятельными лицами, что привело к вполне ожидаемым результатам. Прежде всего «вагнеровцы» перестали получать боеприпасы, что резко ухудшило положение на линии соприкосновения. Пригожин рассказывал о том, что потери сильно возросли, а после открыто обвинил в происходящем министра обороны РФ. Судя по всему, проблем со снарядами больше нет, а значит действия основатель «ЧВК «Вагнер» привели к конкретным результатам. И всё же, остаётся одна тема, вызывающая беспокойство у журналистов. 

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Если вы помните, то некоторое время назад Пригожин сообщил, что больше не набирает бойцов из колоний. Тогда подробностей в сети было мало, ну а сегодня появились официальные комментарии. Прежде всего Пригожин признал, что в стране есть силы, препятствующие деятельности «музыкантов». Они «подсушивают» численность боеспособных солдат, а причина может лежать в области реальных достижений. Напомним, взятие Солерада обернулось крупным скандалом. Тогда в Министерстве обороны заявили, что в штурме участвовали бойцы регулярной армии, ну а Пригожин выступил с резкой критикой. Тогда он писал, что у его ребят пытаются украсть победу, поскольку ни один солдат армии РФ не присутствовал при взятии Города. Не исключено, что кто-то потерял возможность выдать себе очередной орден, но это уже слухи, которые не получили подтверждения ни у одной из сторон конфликта. 

История пока не закончилась, поскольку Пригожин не намерен замалчивать те или иные проблемы российского общества. Например, громко бурлит скандал вокруг культурной столицы, где директором Центрального выставочного зала «Манеж» назначили родственницу бывшего президента Украины Порошенко. Недовольство в обществе нарастает, но и это ещё не всё, ведь недавно жители РФ узнали о крайне любопытных взглядах на мир со стороны блогера Алексея Столярова, который на минуточку является зятем Шойгу. Как оказалось, Алексей не скрывает своего интереса к творчеству ещё одного блогера Юрия Дудя, высказывающего откровенно русофобские позиции. Столяров не только подписан на украинского блогера, но и регулярно лайкал его контент. Мы не берёмся определять меру ответственности министра обороны, но некоторые журналисты полагают, что кресло под Шойгу может закачаться.

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Насколько всё это относится к Пригожину, судить не нам, ну а сам он пишет, что невозможность набора заключённых в ряды ЧВК – это плохо как для «вагнеровцев», так и для парней, которые так и не смогли получить второй шанс. Многие из этих ребят хотели бы перезагрузить свою жизнь, воспользовавшись шансом смыть ошибки прошлого путём службы в горячих точках на Донбассе. Мы ничего не берёмся утверждать, но складывается ощущение, что Пригожин не по своей воле отказался от набора заключённых в ряды ЧВК. Не исключено, что тот же Министр обороны прекратил действие документа, ранее наделявшего «вагнеровцев» правом получения свободы после 6 месяцев активных боевых действий. Что до самого Пригожина, то он рассказал о переходе к активной фазе набора рекрутов из регионов. При этом признаёт наличие трудностей. Несмотря на то, что желающих много, рекламные агентства отказываются брать заявки на размещение рекрутинговой компании в прессе и наружных носителях. Особенно активно отказываются от денег московские рекламные агентства, которые морщат припудренные носики. Ниже мы приводим список, опубликованный Пригожиным в случайном порядке. Страна должна знать своих героев. 

  1. Mediaminded
  2. «Игроник»
  3. Газпром-медиа
  4. Национальный рекламный альянс
  5. AVM Media
  6. Group4Media
  7. OMD Media Direction
  8. ЭВЕРЕСТ
  9. Mediasystem
  10. Группа АДВ
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#сво #политика
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