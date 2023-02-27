Похоже, в прошивке не будет целого ряда заявленных функций

Многие наши читатели привыкли ругать смартфоны Apple. Согласимся, что владельцам подобных устройств приходится платить за каждый чих. Любой аксессуар стоит в несколько раз дороже, а услуги ремонта обходятся так дорого, что иногда за замену дисплея можно купить неплохой мобильный телефон на Android. Есть и другие минусы, включая закрытость экосистемы и чрезвычайно высокий контроль, что лишает пользователей альтернативных решений в мире бесконечных возможностей программного обеспечения. Всё это минусы, но любой покупатель яблочных смартфонов уверен в том, что каждый год будет получать доступ к самым современным и востребованным функциям без всяких ограничений. Вы сможете сразу же после глобального релиза скачать новую прошивку, получите обновления безопасности и всё это на протяжение 5 лет после релиза. Что же, ничего подобного вам никто другой не подложит. Об этом мы ещё поговорим ниже, а пока обратим внимание на крайне неприятный факт, который стал известен буквально вчера.

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Если вы помните, то одной из главных фишек MIUI 14, о которых так громко говорили представители Xiaomi, назывался так называемый фотонный движок. Напомним, речь идёт о программной среде, позволяющей разработчикам создавать приложения с меньшим количеством затрат оперативной памяти и влиянием на процессор. Утверждалось, что это позволит ощутимо повысить быстродействие прошивки, сделать работу плавной, а запуск программ намного быстрее, чем привыкли пользователи. Одновременно с этим на дисплее должен был появиться смешной тамагочи, выбивающий из пользователей скупую ностальгическую слезу. Ну и ещё одна фишка – это возможность удаления почти всех предустановленных приложений. Об этом также много писали, называя подобную возможность революционной. Якобы, многие программы годами висят в фоне, расходуя заряд батареи. Если какие-то модули вам не требуются, то их можно удалить одним касанием пальца, получив более энергоэффективный гаджет.

Похоже, всё это было очередной порцией вранья, поскольку вчера Xiaomi порадовала анонсом глобальной MIUI 14. Так вот, никакого фотонного движка, тамагочи и удаления предустановленных приложений нет и в помине. Перед нами сильно урезанная оболочка, которая и близко не похожа на то, о чём говорило руководство китайской компании. Но и это ещё не всё, ведь совершенно внезапно гигантский список актуальных смартфонов сжался до минимума, а в результате на получение глобальной прошивки претендуют всего 17 аппаратов.

Представители Xiaomi утверждают, что перед нами первая волна, а сама MIUI 14 для указанных ниже устройств станет доступна уже в марте. Предполагается, что вторая волна выйдет в апреле, но у инсайдеров нет точных данных на этот счёт. Стоит отметить, что за многие годы работы на рыке Xiaomi так и не решила проблему своевременного выхода прошивки. Вместо того чтобы сделать всё это одновременно для всех пользователей, китайская компания разделила рынок на сегменты. Есть китайский, который получает обновления быстрее всех. Также существует индийский сегмент, европейский и многие другие. В данном случае речь идёт о глобальной прошивке, которая установлена как в телефонах, купленных в России, так и продаваемых на китайских площадках.

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Как видите, в перечне нет целого ряда популярных смартфонов, а значит прошивку для серии Redmi Note 11 придётся подождать. Неясна и судьба серии Redmi Note 9. В некоторых источниках утверждается, что подобные аппараты всё же получат MIUI 14 к концу текущего года, тогда как другие инсайдеры уверяют, что в лучшем случае выйдет китайская тестовая версия.

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