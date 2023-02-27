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Пригожин рассказал о попытке создать «Универсального солдата» в рядах украинской армии
Бойцы ЧВК "Вагнер" встречают бойцов, способных стоять на ногах даже после критических повреждений конечностей
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За многие десятилетия после Второй мировой США умудрились разместить сотни военных баз по всей планете, навязывая те или иные решения местным властям по щелчку пальцев. Когда многие наши читатели пеняют в сторону Шольца, то должны помнить, что канцлер управляет государством, которое в настоящее время фактически оккупировано армией США. Мы не знаем всех подводных камней, но тот факт, что те или иные решения немецких властей не являются самостоятельными, не вызывает сомнений. В пример можно привести скандальную слежку со стороны правительства США, обнародованную Эдвардом Сноуденом. Тогда жучки нашли не только у чиновников Бундестага, но и в кабинете Ангелы Меркель. Увы, но даже это не заставило Германию выдвинуть американцам ультиматум и попросить убрать военных из страны. 

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Ну а в результате мы имеем зависимую Европу и твёрдую руку, ведущую Старый свет к очередному глобальному противостоянию. Но если с военными базами всё относительно понятно, то биологические лаборатории, разбросанные по миру, вызывают опасения даже у некоторых европейских политиков. Дело в том, что никто не знает, чем занимаются медики на закрытых объектах, а слухи вокруг мирных инициатив дядюшки Сэма ходят очень нехорошие. В свете последних событий особое внимание было приковано к подобным учреждениям на территории Украины. По данным российских СМИ, в Мариуполе были найдены довольно странные документы, подтверждающие участие Красного креста в деятельности биолабораторий. Похоже, все данные были старательно уничтожены ещё до прихода российских военных, поэтому остаётся только вылавливать отдельные факты, из которых и складывается общая картина. Так, своим мнением по данному вопросу поделился Пригожин. 

По данным основателя ЧВК «Вагнер», на телах как минимум половины убитых бойцов ВСУ находят те или иные химические препараты. Чаще всего это соли, амфетамины и различные таблетки психотропного характера. Некоторые снижают уровень стресса, другие подавляют болевые ощущения, что позволяет солдатам дольше держаться на ногах даже после серьёзных ранений. Подобные истории уже не раз расходились по сети, но впервые подтверждены Пригожиным. Основатель ЧВК утверждает, что химические средства широко распространены в украинской армии и поставляются друзьями из США. Бойцов заставляют всё это принимать, а пленные делятся шокирующими фактами. Один из бывших солдат ВСУ согласился сказать несколько слов на эту тему. Он рассказал о довольно странных таблетках, которые приносили офицеры. После них пропадает сон, аппетит и можно долго не спать. В виде побочных эффектов называются галлюцинации и выделения тёмного цвета. 

Пригожин полагает, что попытки создания «универсального солдата» идут полным ходом. В США используют огромный потенциал военных баз и биологических лабораторий, активно привлекая сотрудников международных организаций. Повторимся, обвинения очень серьёзные, а многие люди по всему миру задаются вопросом: «а чем на самом деле занимаются представители подобных организаций по всему миру?». Похоже, задачи у «Красного креста», «Врачей без границ» и многих других намного шире, чем нам казалось. На прошлой неделе мы публиковали откровения действующего бойца ЧВК «Вагнер». Так вот парень делится примерно такими же фактами. Он рассказывает о том, что некоторые бойцы украинских спецподразделений могут передвигаться после критических ранений конечностей, не чувствовать боли и даже стрелять после прямого попадания в голову. 

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В конце своего заявления Пригожин указан на использование со стороны Украины соединений фосфора. Это различные отравляющие вещества, которые сбрасываются на российских бойцов в виде порошка или газа. Отметим, что факты применения химического оружия во время украинского конфликта уже давно лежат на рассмотрении в ООН, но пока не привели ни к каким громким последствиям. 

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#сво #политика
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