Было бы куда лучше, если бы настройки графики поставить ниже и разрешение на 900р

Западные геймеры уже успели оценить Atomic Heart. Игра выпущена российскими разработчиками и в целом неплохо продаётся. До рекордов от крупных студий далеко, но это и неудивительно, поскольку многие иностранные ресурсы отказались рассказывать читателям о существовании подобной игры. Некоторые пошли другим путём, находя в ней минусы, тогда как в Польше призывали блокировать цифровые продажи из-за патриотических соображений. Путь Atomic Heart к геймерам был труден, но игра всё же добралась до конечного потребителя, при этом имеет значительно меньше багов, чем ожидалось. Первая версия вышла без поддержки трассировки лучей, но разработчики обещают добавить эту технологию с последующими патчами. Автор данного материала ещё с игрой пока не знаком, поэтому делать каких-то выводов не может.

реклама

В любом случае, если вы уже играете или даже завершили основную компанию, то можете посмотреть небольшой ролик от авторов канала Dan Allen Gaming. Там вы сможете оценить, насколько внешность главных героев игры соответствует тем людям, которые принимали участие в озвучке и захвате движений. Кстати, системные требования приятно удивляют, ведь игра будет прекрасно себя чувствовать даже на старой видеокарте GeForce GTX 1060. Судя по всему, автор канала Ge0gr4f решил бросить выбор российской игре с помощью российского процессора. Энтузиаст раздобыл Эльбрус-8С, поставил на него операционную систему Windows 10, ну а в качестве видеокарты выступало графическое решение для профессионалов Radeon Pro WX 3200. Изучите ролик в конце материала, а мы сделаем краткие выводы.

Судя по всему, в статических сценах количество кадров в секунду не поднимается выше 25 fps. Вот только таких сцен там минимум, ведь в кадре постоянно что-то происходит. В результате мы видим, что указанная выше связка не вытягивает даже те 25 кадров в секунду, которые в прошлом поколении считались нормой для игровых приставок. В сложных сценах фрамрейт падает до 15 кадров в секунду и даже меньше, ну а в тот момент, когда геймер меняет ракурс, и вовсе наблюдаются падания производительности. К сожалению, энтузиаст не удосужился поставить простой счётчик кадров в секунду, поэтому мы можем назвать показатели исключительно теоретически, но и этого достаточно для того, чтобы сделать определённые выводы. Ясно, что никто не будет играть в Atomic Heart на процессоре Эльбрус-8С. Здесь без альтернатив, вот только у многих геймеров в наличии довольно посредственное железо, а данный тест позволяет оценить работу новинки 2023 года именно в сложных условиях, когда системный блок родом из далёких 2000-х годов.



Кстати, разрешение дисплея было установлено на 1080р, а графику энтузиаст почему-то выставил на отметку средневысоких настроек. Скорее всего, на низких и даже средних удалось бы получить стабильные 30 кадров в секунду. Не забывайте, что даже недорогие видеокарты AMD поддерживают технологию FSR. В результате масштабирования и вовсе можно будет значительно повысить фрамрейт, не говоря уже о возможности снижения разрешающей способности дисплея. Отметим, что в левой части экрана есть мониторинг загруженности системы, но автор теста представил отрезок в 480р, что сильно осложняет возможности для изучения подробных данных. Судя по всему, процессор загружен на 67%, а значит даже такой откровенно неигровой камень может вытягивать Atomic Heart. Не исключено, что вместе с видеокартой типа GeForce GTX 1060 игра работала бы намного шустрее, ну а так перед нами очередной любопытный эксперимент.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Ну и хотим порадовать тех, кто переживал за судьбу мультфильмов «Ну погоди!», ранее доступного для просмотра все игрокам Atomic Heart. В Западной прессе поднялся громкий вой относительно неполиткорректного кадра. Напомним, в мультфильме можно увидеть чернокожего в одежде из перьев и с луком в руке. Картинка вызвала негодование нескольких блогеров в США, но разработчики уже извинились за своё советское прошлое и обещают выпилить спорный кадр в самое ближайшее время.