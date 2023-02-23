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Роскосмос вернёт Россию на Луну – станция «Луна-25» отправится на спутник Земли в 2023 году
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Было время, когда человечество грезило о покорении космоса, колонизации Солнечной системы и создании технологий, способных превратить Марс в цветущий сад. Похоже, всё это давно утеряно, ведь сегодня у людей совсем другие интересы. Учёные с большим трудом продавливают те или иные решения, ну а политики предпочитают тратить 1 триллион долларов на войны, называя освоение космоса несвоевременным. Сложно даже представить, что можно было бы построить на такую немыслимую сумму денег. Пока всё идёт достаточно медленно, ну а в последний раз, когда отечественные инженеры отправляли посадочный модуль на спутник Земли, случился в далёком 1976 году. Аппарат назывался «Луна-24» и отметился не только успешной посадкой, но и доставкой 170 грамм лунного грунта на нашу планету. С тех пор современная Россия не отличалась подобными подвигами, ну а США и Китай не оставляют попыток освоения Луны. Похоже, запуск российского лунохода «Луна-25» не будет отложен. Как сообщили в Роскосмосе, все работы по созданию аппарата завершены и его запуск состоится в сентябре 2023 года. 

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Напомним, проект был запущен еще в 2014 году, но из-за технических проблем и финансовых трудностей его запуск откладывался неоднократно. Тем не менее, в 2020 году руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запуск планируется осуществить в октябре 2021 года. С тех пор прошло немало времени, ну а причиной переноса называется пандемия коронавируса и ряд технических проблем. В 2022 году решено было сдвинуть сроки ещё дальше, ну а финальной точкой выбран сентябрь 2023. Аппарат «Луна-25» представляет собой луноход, который должен доставить на поверхность Луны оборудование для проведения исследований ресурсов и изучения потенциала для человечества спутника Земли. Фактически, «Луна-25» является частью более крупного проекта Роскосмоса – создания лунной базы, что позволит российским учёным получить новые данные о спутнике Земли и его ресурсах. Если судить по тем планам, что доступны прессе, то после успешного запуска «Луна-25» на Луну будут отправлены ещё два лунохода – «Луна-26» и «Луна-27». Они также будут оснащены необходимым оборудованием и инструментами для проведения научных исследований.

По мнению российских экспертов, создание лунной базы может стать первым шагом в освоении космических ресурсов и дальнейшей колонизации космического пространства. Это может привести к новым технологическим и экономическим возможностям, а также повысить статус России на мировой арене. Представители Роскосмоса отмечают, что Россия не собирается идти по пути космической гонки и военной конкуренции в космосе. Как заявили представители Роскосмоса, цель России в космосе – это мирное использование космического пространства и сотрудничество со всеми странами мира. Стоит признать, что в сложившихся условиях, подобное предприятие сильно осложняется. Дело в том, что США не признают действующих на Земле законов при освоении космоса. По мнению Американцев, там действует закон колониста. Проще говоря, кто первый добрался и начал строительство базы, тот и устанавливает законы. Аналогичного мнения придерживается и Илон Маск, планирующий доставить людей на Марс в этом десятилетии. Пока проблем с созданием многоразового космического корабля Starship намного больше, чем ожидалось, но денег у SpaceX достаточно.

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Что любопытно, «Луна-25» опуститься гораздо южнее, чем это обычно делали аппараты других стран. В результате аппарат окажется в жутких условиях и вынужден работать при температуре -200 градусов на тёмной стороне Луны. Ожидается, что станция прослужит не менее года, получая энергию от солнечных панелей и встроенного аккумулятора на 145 Вт. Предполагается, что инженерам удастся наладить связь с Землёй в течение 20 часов в сутки. Теоретически, возможно и больше, но австралийские учёные не горят в желании мирно исследовать космос. 

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#космос #роскосмос
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