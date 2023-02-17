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GeForce GTX 1060 уже не самая популярная видеокарта на планете, а геймеры переходят на ноутбуки
Изучаем статистику Steam по видеокартам
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S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Статистика Steam является важной частью информационного поля, позволяющего получать точные данные о состоянии игрового рынка. Как и любая система, статистику Steam сложно назвать идеальной, поскольку у встроенных алгоритмов есть несколько существенных проблем. Прежде всего нужно помнить о том, что информация не носит точного характера, поскольку даёт данные не по уникальным компьютерам в сети, а по системным записям отдельных пользователей. В связи с этим можно привести пример игровых залов в Китае, где тысячи геймеров проходят через сотни компьютеров. Каждый из них заходит под своей учётной записью, а в итоге всё это оказывает влияние на общую статистику. Ну и не стоит забывать, что Steam чаще всего даёт застывшую информацию, которая отражает состояние рынка, но никак не раскрывает тех процессоров, что сегодня происходят в рознице. Это большой минус, ну а при изучении данных игровой площадки нужно учитывать эти минусы, пытаясь почерпнуть как можно более достоверную информацию без искажений. 

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Начнём с общей статистики. Как видите, сегодня видеокарты NVIDIA установлены на 75% всех игровых компьютерах и ноутбуках планеты. За AMD осталась доля в 15.3%, но реальное положение вещей таково, что продажи графических чипов красной команды составляют меньше 10%. Проще говоря, на каждую выпущенную видеокарту AMD, Дженсен Хуанг умудряется продать 9 своих. Впечатляет, а эксперты уверяют, что положение будет ухудшаться, поскольку Лиза Су ничего не делает для того, чтобы переломить ситуацию. График для красных выглядит тревожно, а вот NVIDIA не только умудрилась выйти в плюс, но и смогла продемонстрировать доходы выше прогнозируемых. Так, за 2022 год валовая прибыль достигла 26.9 миллиарда долларов, что на внушительные 61% больше, чем было в успешном 2021 году. Есть мнение, что произошло это по двум причинам.

Во-первых, видеокарты в целом очень дорогие, а поскольку выбора у геймеров нет, то маржа постоянно растёт, достигая рекордных показателей. Во-вторых, в 4 квартале стартовали продажи флагманов, стоимость которых стремительно взлетела ввысь. Судя по всему, это стало решающим фактором, позволив неплохо заработать на энтузиастах. Ну и не стоит забывать, что в первую половину года майнеры всё ещё были активны. Скупка видеокарт фермерами производилась не такими высокими темпами, как годом ранее, но эти ребята несомненно оказали влияние на рынок. И всё бы хорошо, вот только статистика – упрямая вещь, а в итоге мы можем сделать вывод, что успехи NVIDIA могут также быстро перейти в неудачи, как это случилось с AMD. Обратите внимание, всего в Steam числится 0.98% графических чипов с количеством памяти 24 Гб. Это значит, что флагманы зелёного лагеря покупают не очень активно, ну а 5.4% графических чипов с 12 Гб видеопамяти – это не только зелёные, но и красные видеокарты предыдущего поколения. Успехи GeForce RTX 4090 неоспоримы, вот только новый спурефлагман себе смог позволить каждый 400-й геймер, а это уже далеко от тех успехов, о которых вещает Дженсен Хуанг.

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Ну а пока мы наблюдали за всеми этими переменами, GeForce GTX 1060 совершенно неожиданно перестала считаться самой популярной игровой видеокартой. Увы, но время хита NVIDIA прошло, а достойной замены ему так и не было выпущено. На первом месте GeForce GTX 1650, но произошло это только потому, что бюджетный графический чип всё ещё выпускается, тогда как GeForce GTX 1060 давно не производится. Похоже, геймеры всё больше переходят на ноутбуки, поскольку мобильная версия GeForce RTX 3060 продолжает набирать популярность. Ну а GeForce RTX 2060 так и не смогла завоевать место в первой тройке. Видеокарта не выпускается, впрочем, у GeForce RTX 3060 шансов также нет, ведь NVIDIA не стремится дать этому графическому чипу дорогу. Инсайдеры пишут о том, что ставки делаются на GeForce RTX 4060, которая будет ненамного быстрее, но сможет привлечь новых геймеров за счёт низкого энергопотребления.

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#видеокарты #steam #geforce gtx 1060 #статистика
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