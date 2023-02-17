Несмотря на то, что интернете достаточно информации на тему безопасности личных смартфонов, вопросы у обычных пользователей всегда остаются. Пожалуй, один из самых ключевых заключается в непонимании того, для чего вообще существуют прошивки и зачем нужно контролировать обновление операционной системы. Давайте ответим на этот вопрос, а после перейдём к основной теме нашего материала.
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Итак, если вы привыкли работать на обычном компьютере и ноутбуке под операционной системой Windows, то могли заметить, что те или иные обновления прилетают к вам раз в несколько недель. Большие патчи загружаются раз в месяц, а действительно серьёзные изменения случаются один раз в год. Бывает, что это приводит к потере стабильности системы и сбоям компонентов, но в данном случае эта проблема нас не интересует. Так вот, со смартфонами всё иначе, ведь там каждый производитель той или иной программы обязан выложить обновление в магазин приложений, откуда ваш телефон самостоятельно всё скачает и установит. Происходит это при подключении к скоростному беспроводному интернету, а многие даже не замечают, как всё это работает в фоновом режиме. А вот ключевые компоненты Android обновляются значительно реже.
Существуют так называемые обновления безопасности, вот только Google уже давно отдала решение о рассылке этих патчей на усмотрение производителям смартфонов. Получается, что под ваш аппарат может существовать несколько ключевых компонентов, которые позволят поддерживать безопасность на высоком уровне, но китайцы слишком ленивы, чтобы интегрировать всё это и разослать миллионам пользователям. А это очень плохо, ведь чем старше операционная система, тем больше дыр там находят хакеры. Со временем старая ОС превращается в решето, а только путём выхода соответствующих обновлений удаётся поддерживать её в безопасном состоянии. Увы, но по большей части такого не происходит, ведь даже Xiaomi не рвётся поддерживать свои устройства 3-летней давности.
Эксперты предлагают не использовать старые телефоны. Если у вас есть возможность, купите что-то поновее. Необязательно это должен быть мощный аппарат, ну а мы предлагаем изучить список актуальных смартфонов, которые в 2023 году претендуют на получение новой прошивки MIUI 14. Представители Xiaomi уверяют, что на этот раз решено выпустить прошивку на базе финальной версии Android 13, а значит даже старички, которым исполнилось несколько лет, смогут претендовать на обновление безопасности и новые функции. Что любопытно, в списке есть мобильники, которым во второй половине 2023 года уже исполнится 4 года. Получается, что Xiaomi ведёт работу над ошибками, стараясь поддерживать смартфоны в актуальном состоянии, но сильно уступает по этому показателю Apple.
Как вы могли слышать, яблочники только 5 лет выпускают официальную прошивку, а после ещё какое-то время обновления безопасности. Мало того, всё это там выходит в один день для всех регионов, тогда как Xiaomi будет медленно тянуть с выходом MIUI 14. В начале прошивку получат флагманы, после новинки 2022 года, следом популярные середняки, а только к концу года обновление доберётся до всех остальных телефонов, которые значатся в нашем списке. Всего в качестве актуальных указаны 117 устройств. По срокам разберёмся в одном из следующих материалов, ну а пока просто стоит знать о том, входит ли ваш смартфон в число актуальных.
- Redmi 10 Power
- Redmi K30 Pro
- Mi 11 Lite 5G NE
- Mi 10 Ultra
- Redmi K40S
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11T Pro+
- POCO X3
- Mi 12S
- Redmi Note 10 Pro
- Mi 10T Pro
- Redmi K30 Ultra
- Mi 12
- POCO M3
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Mi 10 Pro
- Mi Pad 5
- Mi 11 Lite 4G
- Mi 11X
- POCO M4 5G
- Redmi 10C
- Redmi K40 Pro
- Mi 11i
- Mi 10i 5G
- Mi MIX FOLD 2
- Xiaomi Civi 2
- Redmi 10A
- Redmi Note 11 5G
- Redmi K40
- Redmi K50
- Redmi Note 11E
- Redmi Note 10 Lite
- Redmi K30 4G
- Mi 11
- Redmi Note 10
- POCO M4 Pro 4G
- Redmi K50 Gaming
- POCO F4
- Xiaomi Civi
- Redmi Note 9 4G
- POCO X3 Pro
- Redmi 10 Prime 2022
- Mi 12 Lite
- Redmi 10
- Redmi 10 Prime
- POCO M5
- Mi 12T Pro
- Mi 10T
- Redmi K50 Ultra
- Mi 11i Hypercharge
- Redmi 10 5G
- Mi Pad 5 Pro
- Mi 12 Pro
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 11 Pro 4G
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi Note 9T 5G
- Mi Pad 5 Pro 12.4
- Redmi Note 11 4G
- Redmi 9T
- Mi 11i
- Mi 12T
- Mi 13
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi K40 Gaming
- Mi Pad 5 Pro 5G
- Redmi K30S Ultra
- POCO F3 GT
- POCO X3 NFC
- Redmi 10 Prime+ 5G
- Mi MIX FOLD 2
- Redmi Note 11T 5G
- Mi 12S Ultra
- POCO X4 GT
- POCO F3
- Mi 10
- Xiaomi Civi 1S
- POCO X4 Pro 5G
- Redmi Note 10T 5G
- Mi 10 Lite Zoo
- Mi 11 LE
- Redmi Note 10S
- Mi 10T Lite
- Redmi K50i
- POCO M3 Pro 5G
- POCO M5s
- Mi 10S
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11E Pro
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 11X Pro
- Mi 11 Pro
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11S 5G
- POCO C40+
- Redmi 9 Power
- Redmi Note 11R
- Redmi K50 Pro
- POCO C40
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 11 SE
- Redmi 10 2022
- POCO M4 Pro 5G
- Redmi K40 Pro+
- Mi 11T
- Mi 11 Ultra
- POCO X3 GT
- Redmi Note 10T Japan
- Mi 11T Pro
- Mi 12X
- Redmi 11 Prime
- Mi 12S Pro
- Mi 13 Pro