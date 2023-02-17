Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Больше 100 смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 14 – финальный список февраль 2023г
На сегодня в числе актуальных числится 117 смартфонов
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Несмотря на то, что интернете достаточно информации на тему безопасности личных смартфонов, вопросы у обычных пользователей всегда остаются. Пожалуй, один из самых ключевых заключается в непонимании того, для чего вообще существуют прошивки и зачем нужно контролировать обновление операционной системы. Давайте ответим на этот вопрос, а после перейдём к основной теме нашего материала. 

реклама

Итак, если вы привыкли работать на обычном компьютере и ноутбуке под операционной системой Windows, то могли заметить, что те или иные обновления прилетают к вам раз в несколько недель. Большие патчи загружаются раз в месяц, а действительно серьёзные изменения случаются один раз в год. Бывает, что это приводит к потере стабильности системы и сбоям компонентов, но в данном случае эта проблема нас не интересует. Так вот, со смартфонами всё иначе, ведь там каждый производитель той или иной программы обязан выложить обновление в магазин приложений, откуда ваш телефон самостоятельно всё скачает и установит. Происходит это при подключении к скоростному беспроводному интернету, а многие даже не замечают, как всё это работает в фоновом режиме. А вот ключевые компоненты Android обновляются значительно реже.

Существуют так называемые обновления безопасности, вот только Google уже давно отдала решение о рассылке этих патчей на усмотрение производителям смартфонов. Получается, что под ваш аппарат может существовать несколько ключевых компонентов, которые позволят поддерживать безопасность на высоком уровне, но китайцы слишком ленивы, чтобы интегрировать всё это и разослать миллионам пользователям. А это очень плохо, ведь чем старше операционная система, тем больше дыр там находят хакеры. Со временем старая ОС превращается в решето, а только путём выхода соответствующих обновлений удаётся поддерживать её в безопасном состоянии. Увы, но по большей части такого не происходит, ведь даже Xiaomi не рвётся поддерживать свои устройства 3-летней давности. 

Эксперты предлагают не использовать старые телефоны. Если у вас есть возможность, купите что-то поновее. Необязательно это должен быть мощный аппарат, ну а мы предлагаем изучить список актуальных смартфонов, которые в 2023 году претендуют на получение новой прошивки MIUI 14. Представители Xiaomi уверяют, что на этот раз решено выпустить прошивку на базе финальной версии Android 13, а значит даже старички, которым исполнилось несколько лет, смогут претендовать на обновление безопасности и новые функции. Что любопытно, в списке есть мобильники, которым во второй половине 2023 года уже исполнится 4 года. Получается, что Xiaomi ведёт работу над ошибками, стараясь поддерживать смартфоны в актуальном состоянии, но сильно уступает по этому показателю Apple. 

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Как вы могли слышать, яблочники только 5 лет выпускают официальную прошивку, а после ещё какое-то время обновления безопасности. Мало того, всё это там выходит в один день для всех регионов, тогда как Xiaomi будет медленно тянуть с выходом MIUI 14. В начале прошивку получат флагманы, после новинки 2022 года, следом популярные середняки, а только к концу года обновление доберётся до всех остальных телефонов, которые значатся в нашем списке. Всего в качестве актуальных указаны 117 устройств. По срокам разберёмся в одном из следующих материалов, ну а пока просто стоит знать о том, входит ли ваш смартфон в число актуальных.

  1. Redmi 10 Power
  2. Redmi K30 Pro
  3. Mi 11 Lite 5G NE
  4. Mi 10 Ultra
  5. Redmi K40S
  6. Redmi Note 11
  7. Redmi Note 11T Pro+
  8. POCO X3
  9. Mi 12S
  10. Redmi Note 10 Pro
  11. Mi 10T Pro
  12. Redmi K30 Ultra
  13. Mi 12
  14. POCO M3
  15. Redmi Note 9 Pro 5G
  16. Redmi Note 10 5G
  17. Redmi Note 11 Pro 5G
  18. Mi 10 Pro
  19. Mi Pad 5
  20. Mi 11 Lite 4G
  21. Mi 11X
  22. POCO M4 5G
  23. Redmi 10C
  24. Redmi K40 Pro
  25. Mi 11i
  26. Mi 10i 5G
  27. Mi MIX FOLD 2
  28. Xiaomi Civi 2
  29. Redmi 10A
  30. Redmi Note 11 5G
  31. Redmi K40
  32. Redmi K50
  33. Redmi Note 11E
  34. Redmi Note 10 Lite
  35. Redmi K30 4G
  36. Mi 11
  37. Redmi Note 10
  38. POCO M4 Pro 4G
  39. Redmi K50 Gaming
  40. POCO F4
  41. Xiaomi Civi
  42. Redmi Note 9 4G
  43. POCO X3 Pro
  44. Redmi 10 Prime 2022
  45. Mi 12 Lite
  46. Redmi 10
  47. Redmi 10 Prime
  48. POCO M5
  49. Mi 12T Pro
  50. Mi 10T
  51. Redmi K50 Ultra
  52. Mi 11i Hypercharge
  53. Redmi 10 5G
  54. Mi Pad 5 Pro
  55. Mi 12 Pro
  56. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  57. Redmi Note 9 5G
  58. Redmi Note 11 Pro 4G
  59. Redmi Note 10 Pro 5G
  60. Redmi Note 9T 5G
  61. Mi Pad 5 Pro 12.4
  62. Redmi Note 11 4G
  63. Redmi 9T
  64. Mi 11i
  65. Mi 12T
  66. Mi 13
  67. Redmi 11 Prime 5G
  68. Redmi K40 Gaming
  69. Mi Pad 5 Pro 5G
  70. Redmi K30S Ultra
  71. POCO F3 GT
  72. POCO X3 NFC
  73. Redmi 10 Prime+ 5G
  74. Mi MIX FOLD 2
  75. Redmi Note 11T 5G
  76. Mi 12S Ultra
  77. POCO X4 GT
  78. POCO F3
  79. Mi 10
  80. Xiaomi Civi 1S
  81. POCO X4 Pro 5G
  82. Redmi Note 10T 5G
  83. Mi 10 Lite Zoo
  84. Mi 11 LE
  85. Redmi Note 10S
  86. Mi 10T Lite
  87. Redmi K50i
  88. POCO M3 Pro 5G
  89. POCO M5s
  90. Mi 10S
  91. Redmi Note 11T Pro
  92. Redmi Note 11E Pro
  93. Mi 11 Lite 5G
  94. Mi 11X Pro
  95. Mi 11 Pro
  96. Redmi Note 11S
  97. Redmi Note 11S 5G
  98. POCO C40+
  99. Redmi 9 Power
  100. Redmi Note 11R
  101. Redmi K50 Pro
  102. POCO C40
  103. Redmi Note 8 (2021)
  104. Redmi Note 10 Pro Max
  105. Redmi Note 11 SE
  106. Redmi 10 2022
  107. POCO M4 Pro 5G
  108. Redmi K40 Pro+
  109. Mi 11T
  110. Mi 11 Ultra
  111. POCO X3 GT
  112. Redmi Note 10T Japan
  113. Mi 11T Pro
  114. Mi 12X
  115. Redmi 11 Prime
  116. Mi 12S Pro
  117. Mi 13 Pro
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #xiaomi #прошивки #miui 14
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сеть попало реальное изображение Xiaomi 13 Ultra
Oppo разблокирует ввезенные в РФ серыми методами и купленные потребителями смартфоны OnePlus 11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин назвал главную слабость ЧВК "Вагнер" на Украине
17
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
18
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
6
Казнённый боец Вагнера оказался жив и снялся в новом видео вместе с Пригожиным
6
Биткоин достиг максимальной цены почти в 25000 долларов с августа
10
В Кишинёве бдительные горожане заметили одинокий БТР на улицах города
6
Новый драйвер AMD ускорил Radeon RX 6000 до 40% в тесте с трассировкой лучей 3DMark DXR
10
Пригожин пообещал добыть боеприпасы для ЧВК "Вагнер" любой ценой
8
Роботакси от Amazon появилось на дорогах общего пользования
+
ЧВК «Вагнер» публично попросили Минобороны России помочь с боеприпасами
48
69% всех американцев испытывают трудности с покупкой еды
9
Россия задействовала новую ракетную тактику, обманув расчёты украинских ПВО ложными целями
3
Facepalm: Нидерланды, Дания и Финляндия отказались поставлять танки Leopard 2 на Украину
4
Пригожин - наше продвижение замедлилось и Бахмут могут окружить не ранее марта-апреля
18
Россия и Индия обсуждают вопрос создания истребителей Су-57 и Су-75 Checkmate на мощностях HAL
+
После заявлений о взломе игры Hogwarts Legacy, хакершу EMPRESS заблокировали на Reddit
42
Российские умельцы создали новый противотанковый дрон (Видео)
2
Китайские аэростаты над США — часть операции по возвращению Тайваня
2
Бывший президент Грузии допустил участие страны в военном конфликте на стороне России
2
Любопытные аналогии между катастрофой в Огайо и трагедией в советском Арзамасе
1

Популярные статьи

Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
72
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
24
Модернизированный МиГ-35С получит от Су-30СМ2 и Су-35СМ вооружение, авионику и бортовое оборудование
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
7
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
130
Пентагон: Северная Корея продемонстрировала достаточное количество МБР, чтобы сокрушить оборону США
22
О GeForce GTX 760 в 2023 году
13
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году
2
Как в США потратили на ракеты $1.5 млн, сбивая метеозонды, запущенные американскими школьниками
3
Как разработать кроссплатформенное приложение не утонув в помойке дистрибутивов Linux: Решение
24

Сейчас обсуждают

Vadim Iljin
17:59
гссспди ...блин какая "реакция Запада"??? Запад СОЗДАЛ этот ИГИЛл!!Точнее главный форпост Запада - США! Только ДЛЯ ДУРАКОВ ЭТО ОТКРЫТИЕ! какие ещё докзательства нужны??Хотя идиотам не нужны никакие
Боец ВСУ с шевроном ИГИЛ попал в репортаж датского телеканала DRTV - будет ли реакция Запада
хахахер
17:59
как там со светом в киеве
Украинские власти призвали жителей Бахмута (Артёмовска) немедленно эвакуироваться
grom9000
17:57
ну такого листочка у меня точно нет, салфетку еле нашел, получается внатуре нищеброд )))
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
хахахер
17:57
там уже калек забирают в эту волну мобилизации на украине.Следующёй волны уже не будет,хохлы просто кончились
Украинские власти призвали жителей Бахмута (Артёмовска) немедленно эвакуироваться
Михаил Barash Андреев
17:56
Мне любопытно, при чём тут развитие наукоёмкой промышленной отрасли Беларуси и поддержка каких-то там "империалистических амбиций"? Уж за год-то можно было разобраться, что сейчас происходит, или наст...
Беларусь производит до тысячи комплектующих для российских самолётов МС-21 и «Сухой Суперджет»
OgoGoLog
17:56
"Тайвань производит до тысячи комплектующих для американских самолётов F-16, B-52 и корпорации Боинг." От такого факта должно коробить гражданина Тайваня? (А этими самолётами США убивало гражданских ...
Беларусь производит до тысячи комплектующих для российских самолётов МС-21 и «Сухой Суперджет»
hiveliberty
17:53
Да я знаю.. У самого 5800X3D. Я над заголовком прикалываюсь. Звучит так, будто он что-то там должен был..
AMD Ryzen 9 7950X3D не догнал 7950X в многопоточном тесте Geekbench
Владимир Андреев
17:52
Евгений! Мне 62 года, здоровье на отлично, имею два значка Меткий стрелок, горю желанием гандошить укропов везде и всюду, жизни не пожалею за наших ребят!!! Примите меня в Ваши ряды! Гарантирую- за ме...
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
grom9000
17:52
Лучше поебаца с адреналином, чем сидеть у сгоревшей низкокачественной нвидиа )))
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
хахахер
17:52
уже пошли бои без правил.На обвинения некого тут не проймёшь
Украинские власти призвали жителей Бахмута (Артёмовска) немедленно эвакуироваться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем