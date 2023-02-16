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В последнее время словосочетание «британская разведка» становится таким же нарицательным, как и «английские учёные». Судя по всему, местным аналитикам уже довольно давно разрешено на рабочем месте употреблять сильнодействующие наркотические препараты, поскольку в прессу попадает всё более противоречивая оценка международной ситуации. К примеру, на протяжение всего года парни из Mi6 не устают рассказывать о количестве оставшихся российских ракет. Никакой официальной информации Министерство обороны РФ не предоставляет, но это не мешает британцам постоянно генерировать скандальные факты под грифом «секретно». Часто аналитики грешат досадными ошибками, а ведомства плохо контактируют друг с другом. В результате можно услышать довольно противоречивую оценку боеспособности российской армии. Например, ещё в марте английские эксперты уверяли, что ракеты у РФ закончились. Летом аналитики уверенно заявили, что конец российской военной промышленности близок, а осенью запели песню о том, как украинская ПВО сбивает большую часть дронов-камикадзе и ракет.

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На календаре середина февраля, а ракеты всё не заканчиваются, но британских аналитиков подобные проблемы не волнуют, ведь фейки создаются для того, чтобы отвлечь внимание прессы от важных событий, а медийный шум заглушает последние признаки разума у европейских обывателей. Судя по всему, ребята из британской разведки устали фантазировать на тему российских ракет, поэтому временно решили перейти к танкам. Ну а здесь открывается широкое поле для деятельности. В результате появилась любопытная заметка от аналитиков из британского Международного центра стратегических исследований (IISS). Как оказалось, за год боевых действия армия РФ умудрилась потерять 40% всех своих танков. Якобы, на конец февраля 2022 года в наличии было 2927 машин, тогда как сегодня осталось всего 1800 единиц бронетехники. Мало того, речь идёт о безвозвратных потерях, а в ход пошли модернизированные танки, тогда как на хранении находятся несколько тысяч машин, выпущенных ещё при СССР и сильно уступающих новой технике по характеристикам. Времени на модернизацию потребуется много, а значит потенциал у России значительно ослаб.

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И всё бы ничего, ведь мы привыкли к тому, что британские эксперты пишут полный бред, но на этот раз эти ребята решили превзойти своих коллег из Mi6. Так, по словам умников из IISS, украинская армия пополнилось немалым количеством танков за время конфликта с Россией. Прежде всего в ход пошли собственные запасы, после поставки наладили страны Восточной Европы, а также немало техники было взято в качестве трофеев. Точное количество танков у ВСУ аналитики назвать не могут, но это не помещало этим ребятам сделать довольно странный вывод. Якобы, СВО для России стало настоящим военным провалом, тогда как Украина после года противостояния получила намного больше, чем потеряла. Похоже, была дана команда сгладить негативную реакцию западной прессы, которая недовольно отказом лидеров ЕС поставлять танки в Украину в указанных ранее рамках. Оставим британцев с их выдуманными историями, ведь есть и другие сведения, согласно которым, ВСУ испытывает нехватку боеприпасов. За год боевых действий Украина фактически опустошила немалую часть европейских складов с оружием, а многие европейские политики разводят руками, ведь им самим почти ничего не осталось. Запасные части для техники ушли Киеву, а многие эксперты на западе опасаются, что ЕС быстро будет захвачен в случае масштабного конфликта с Россией.

Ну а пока ребята из IISS фантазируют на тему танков, всё те же эксперты из Mi6 готовы дать точную оценку авиации РФ. По словам британцев, российская армия смогла сохранить основную часть самолётов и сегодня обладает парком в 1500 машин. За год потери составили 130 самолётов и вертолётов, а на основе чего, делаются подобные выводы, сказать сложно. Ну а дабы информация не выглядела позитивно для России, ребята из Mi6 уверяют, что в последнее время российские самолёты перестали залетать на территорию, находящуюся под контролем Украины. Якобы, риск попасть под удар ПВО слишком велик, поэтому ракетные удары наносятся с расстояния. Спорить с подобными фактами мы не будем, поскольку данных на этот счёт нет, да и если возможность наносить удалённые удары имеется, то зачем рисковать. На этот вопрос британские аналитики ответа не нашли.