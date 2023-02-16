Если вам казалось, что времена майнеров ушли в прошлое, то стоит сбросить с глаз пелену и как следует изучить то, что происходит на рынке криптовалют. Прежде всего вы заметите, что Биткоин снова дорожает, но дело даже не только в этом, ведь многие аналитики уверены, что криптозима завершилась, а впереди бычье ралли, которое может продлиться несколько месяцев. Сложно сказать, каков будет итог, но пока мнения на происходящее разнятся от оптимистичного, до умеренно оптимистичного, ведь даже закоренелые пессимисты осознали, что в 2023 году цифровые активы вернутся на мировую арену. Судя по всему, крупные майнеры и не планировали сворачивать свои фермы, ведь хешрейт Биткоина постоянно растёт, что говорит о присоединении к сети всё большего количества оборудования. А вот шахтёры, копающие альткоины на видеокартах, пока в минусе. Неясно, когда Ethereum Classic начнёт приносить доходы, но пока рост этого актива происходит медленно и сильно уступает первой криптовалюте.
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Ну а особенно активно растёт сфера криптовалют в России. Эксперты отмечают, что происходит это по нескольким причинам. Во-первых, основная часть оборудования размещается в регионах, где баллом правят низкие температуры, а электричество стоит копейки. Некоторые любители лёгких денег пытаются вести добычу скрытно, не желая переходить на тариф за электричество для бизнеса, тогда как многие предпочитают не шутить с законодательством. Кстати, вторая причина – это то самое законодательство. Известно, что запрещать копать цифровые монеты в России не будут, при этом условия окажутся одними из лучших в мире, а ставки плавающими, что позволит работать в белую не только крупным компаниями, но и небольшим фермерским хозяйствам. Кстати, стремительно растёт российская компания BitRiver. Это крупный оператор, владеющий дата центрами в семи российских регионах и обладающий общей мощностью 300 МВт. Ожидается, что по итогам текущего года BitRiver увеличит общую мощность до 500 МВт, что позволит компании войти в пул крупнейших в мире.
Судя по всему, у BitRiver нет проблем со свободным местом и охлаждением оборудования, а вот у британских компаний с этим возникли сложности. Как стало известно, английская Heata предлагает обычным жителям туманного Альбиона поставить у себя дома полноценный сервер. Судя по описанию, речь идёт о майнинговой ферме, но компания предпочитает не распространяться на такие темы. Суть предложения состоит в том, что обывателям предложат предоставить часть своего дома для размещения готового сервера. Для этого потребуется большая ёмкость типа бойлера и свободный доступ к воде. Платить за электричество Heata будет самостоятельно, ну а в качестве поощрительного приза человек получит круглосуточный доступ к горячей воде за счёт отвода тепла от работающего сервера. В зависимости от мощности сервера, это может быть от 2.5 кВт*ч в сутки, до максимальных 4.8 кВт*ч за те же 24 часа. Если верить подсчётам специалистов компании, то за год можно сэкономить 200 фунтов на подогреве горячей воды или 18 тысяч рублей по курсу на 16 февраля.
Считайте сами, стоит ли это того, чтобы отдать часть своего дома под размещение чужого оборудования. Мало того, в описании сказано, что в случае необходимости потребуется предоставить доступ к железу представителю компании в удобное для него время. Словом, выгода может и есть, но весьма сомнительная. Теоретически, если у кого-то простаивает подвал, то можно поставить хоть 10 таких серверов, купаясь в собственном бассейне круглый год. Есть и другие ограничения, а суть эксперимента сводится к тому, что таким нехитрым образом Heata пытается сэкономить на покупке специализированных помещений для серверного оборудования. Кстати, компания обещает провести отдельную линию с интернетом, поэтому не планирует вторгаться в личное пространство жителя дома и отжимать у него мегабиты и гигабиты. Ну и стоит помнить, что система не будет тихой, а значит придётся смириться с шумом от крутящихся кулеров.