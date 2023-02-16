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Zelot За пост начислено вознаграждение
Английские майнеры предлагают бесплатную горячую воду в обмен на место в кладовке и громкий шум
Компания Heata согреет вашу воду почти бесплатно
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Если вам казалось, что времена майнеров ушли в прошлое, то стоит сбросить с глаз пелену и как следует изучить то, что происходит на рынке криптовалют. Прежде всего вы заметите, что Биткоин снова дорожает, но дело даже не только в этом, ведь многие аналитики уверены, что криптозима завершилась, а впереди бычье ралли, которое может продлиться несколько месяцев. Сложно сказать, каков будет итог, но пока мнения на происходящее разнятся от оптимистичного, до умеренно оптимистичного, ведь даже закоренелые пессимисты осознали, что в 2023 году цифровые активы вернутся на мировую арену. Судя по всему, крупные майнеры и не планировали сворачивать свои фермы, ведь хешрейт Биткоина постоянно растёт, что говорит о присоединении к сети всё большего количества оборудования. А вот шахтёры, копающие альткоины на видеокартах, пока в минусе. Неясно, когда Ethereum Classic начнёт приносить доходы, но пока рост этого актива происходит медленно и сильно уступает первой криптовалюте. 

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Ну а особенно активно растёт сфера криптовалют в России. Эксперты отмечают, что происходит это по нескольким причинам. Во-первых, основная часть оборудования размещается в регионах, где баллом правят низкие температуры, а электричество стоит копейки. Некоторые любители лёгких денег пытаются вести добычу скрытно, не желая переходить на тариф за электричество для бизнеса, тогда как многие предпочитают не шутить с законодательством. Кстати, вторая причина – это то самое законодательство. Известно, что запрещать копать цифровые монеты в России не будут, при этом условия окажутся одними из лучших в мире, а ставки плавающими, что позволит работать в белую не только крупным компаниями, но и небольшим фермерским хозяйствам. Кстати, стремительно растёт российская компания BitRiver. Это крупный оператор, владеющий дата центрами в семи российских регионах и обладающий общей мощностью 300 МВт. Ожидается, что по итогам текущего года BitRiver увеличит общую мощность до 500 МВт, что позволит компании войти в пул крупнейших в мире. 

Судя по всему, у BitRiver нет проблем со свободным местом и охлаждением оборудования, а вот у британских компаний с этим возникли сложности. Как стало известно, английская Heata предлагает обычным жителям туманного Альбиона поставить у себя дома полноценный сервер. Судя по описанию, речь идёт о майнинговой ферме, но компания предпочитает не распространяться на такие темы. Суть предложения состоит в том, что обывателям предложат предоставить часть своего дома для размещения готового сервера. Для этого потребуется большая ёмкость типа бойлера и свободный доступ к воде. Платить за электричество Heata будет самостоятельно, ну а в качестве поощрительного приза человек получит круглосуточный доступ к горячей воде за счёт отвода тепла от работающего сервера. В зависимости от мощности сервера, это может быть от 2.5 кВт*ч в сутки, до максимальных 4.8 кВт*ч за те же 24 часа. Если верить подсчётам специалистов компании, то за год можно сэкономить 200 фунтов на подогреве горячей воды или 18 тысяч рублей по курсу на 16 февраля. 

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Считайте сами, стоит ли это того, чтобы отдать часть своего дома под размещение чужого оборудования. Мало того, в описании сказано, что в случае необходимости потребуется предоставить доступ к железу представителю компании в удобное для него время. Словом, выгода может и есть, но весьма сомнительная. Теоретически, если у кого-то простаивает подвал, то можно поставить хоть 10 таких серверов, купаясь в собственном бассейне круглый год. Есть и другие ограничения, а суть эксперимента сводится к тому, что таким нехитрым образом Heata пытается сэкономить на покупке специализированных помещений для серверного оборудования. Кстати, компания обещает провести отдельную линию с интернетом, поэтому не планирует вторгаться в личное пространство жителя дома и отжимать у него мегабиты и гигабиты. Ну и стоит помнить, что система не будет тихой, а значит придётся смириться с шумом от крутящихся кулеров. 

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#майнинг #криптовалюты
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Сейчас обсуждают

kilobait3
11:20
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kilobait3
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11:16
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grom9000
11:16
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JAX1979
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