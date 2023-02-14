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Ryzen 7 7700X против Ryzen 7 5800X3D – скрытый потенциал, за который не нужно переплачивать 30 000р
Ryzen 7 5800X3D остаётся безальтернативным процессором для геймеров
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Если вы спросите нашего мнения, то сегодня самым выгодным процессором для геймеров является 8-ядерный Ryzen 7 5800X3D. Уверены, что вы уже многократно читали о том, что это один из самых быстрых игровых камней на планете, но могли не знать о том, что он заработает на самой бюджетной материнской плате за 70 долларов и дешевле. Мало того, вам подойдёт недорогая оперативная память, ведь сам по себе Ryzen 7 5800X3D лишён разгонного потенциала и хорош из коробки. Проще говоря, если вы искали быстрый процессор, на базе которого можно построить недорогую систему, то выбор очевиден, но всегда есть конкуренты.

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Сегодня мы изучим несколько процессоров дешевле 30 тысяч рублей, которые могут стать компромиссными вариантами для разумных геймеров. Некоторые позволяют экономить, другие – обладают скрытым потенциалом, а некоторые и дороже и хуже. Словом, полная корзина разнообразных предложений для энтузиастов. Укажем только 1 процессор Intel, поскольку в данной ценовой категории у синих не так много выгодных предложений.

Пожалуй, самым очевидным конкурентом выступает Ryzen 7 7700X. 8-ядерный камень принадлежит к новому поколению и может предложить не только высокую производительность, но и стоит немного дешевле Ryzen 7 5800X3D. При прочих равных оба камня почти идентичны по быстродействию в играх, но на пути выбора в сторону Ryzen 7 7700X стоит жирное «НО» в виде дороговизны оперативной памяти и материнской платы. Причина в том, что перед нами новая серия, которая стала первой на перспективном сокете АМ5. Если вы хотите переплатить 30 000 рублей за потенциал, то берите Ryzen 7 7700X, во всех остальных случаях есть Ryzen 7 5800X3D.

Примерно за ту же сумму вы можете купить Core i5-13600KF. Здесь вас ждёт крайне любопытное соотношение цены и быстродействия. Так, Ryzen 7 7700X однозначно быстрее и имеет 8 полноценных ядер, тогда как камень Intel предлагает только 6 больших ядер. В то же время сборка на базе Core i5-13600KF окажется заметно дешевле, чем для новинки AMD. Что до Ryzen 7 5800X3D, то это камень всё же выгоднее и быстрее, поэтому Core i5-13600KF может вызвать интерес только у бескомпромиссных фанатов синего лагеря. 

Ryzen 9 5900Х может стать неплохой альтернативой для Ryzen 7 5800X3D, но при определённых условиях. Так, игровая производительность у 8-ядерного камня выше, но 12-ядерник AMD демонстрирует огромный прирост скорости в решении рабочих задач. Если для вам это важна, а в качестве видеокарты на компьютере стоит GeForce RTX 3070 и дешевле, то можете смело брать Ryzen 9 5900Х. Сборка на его основе обойдётся вам не дороже аналогичной на базе Ryzen 7 5800X3D, а это первый камень в нашей подборке, который действительно можно назвать неплохой альтернативой герою материала.

А вот покупать Ryzen 5 7600Х пока не советуем. Скорее всего, через несколько месяцев этот камень станет одним из самых популярных, но случится это не раньше, чем в рознице появятся материнские платы за 100 долларов. Пока ничего подобного нет, мы предлагаем вам либо подождать, либо купить Ryzen 7 5800X3D. Сборка на основе 8-ядерного процессора будет стоить примерно столько же, а быстродействие окажется выше. 

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Ну а если вы хотите дёшево, но сердито, то берите Ryzen 7 5800X. Это всё тот же 8-ядерник, но не такой быстрый в играх. Помните о том, что Ryzen 7 5800X3D хорош с мощной видеокартой, тогда как Ryzen 7 5800X прекрасно решает проблему экономии. Берите видеокарту за 30 тысяч рублей, бюджетную ОЗУ и материнскую плату, что позволит собрать выгодную систему без переплат. В целом, если сравнивать два процессора, то экономия не превысит 9000 рублей, но вы точно потеряете в перспективности. Допустим, через 3 года вы решите сменить видеокарту. Увы, но Ryzen 7 5800X не обладает таким огромным потенциалом, как Ryzen 7 5800X3D. Помните об этом, ведь самое главное в данном случае – это верно просчитать выгоду.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 7 5800x3d
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