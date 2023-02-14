Ryzen 7 5800X3D остаётся безальтернативным процессором для геймеров

Если вы спросите нашего мнения, то сегодня самым выгодным процессором для геймеров является 8-ядерный Ryzen 7 5800X3D. Уверены, что вы уже многократно читали о том, что это один из самых быстрых игровых камней на планете, но могли не знать о том, что он заработает на самой бюджетной материнской плате за 70 долларов и дешевле. Мало того, вам подойдёт недорогая оперативная память, ведь сам по себе Ryzen 7 5800X3D лишён разгонного потенциала и хорош из коробки. Проще говоря, если вы искали быстрый процессор, на базе которого можно построить недорогую систему, то выбор очевиден, но всегда есть конкуренты.

реклама

Сегодня мы изучим несколько процессоров дешевле 30 тысяч рублей, которые могут стать компромиссными вариантами для разумных геймеров. Некоторые позволяют экономить, другие – обладают скрытым потенциалом, а некоторые и дороже и хуже. Словом, полная корзина разнообразных предложений для энтузиастов. Укажем только 1 процессор Intel, поскольку в данной ценовой категории у синих не так много выгодных предложений.

Пожалуй, самым очевидным конкурентом выступает Ryzen 7 7700X. 8-ядерный камень принадлежит к новому поколению и может предложить не только высокую производительность, но и стоит немного дешевле Ryzen 7 5800X3D. При прочих равных оба камня почти идентичны по быстродействию в играх, но на пути выбора в сторону Ryzen 7 7700X стоит жирное «НО» в виде дороговизны оперативной памяти и материнской платы. Причина в том, что перед нами новая серия, которая стала первой на перспективном сокете АМ5. Если вы хотите переплатить 30 000 рублей за потенциал, то берите Ryzen 7 7700X, во всех остальных случаях есть Ryzen 7 5800X3D.

Примерно за ту же сумму вы можете купить Core i5-13600KF. Здесь вас ждёт крайне любопытное соотношение цены и быстродействия. Так, Ryzen 7 7700X однозначно быстрее и имеет 8 полноценных ядер, тогда как камень Intel предлагает только 6 больших ядер. В то же время сборка на базе Core i5-13600KF окажется заметно дешевле, чем для новинки AMD. Что до Ryzen 7 5800X3D, то это камень всё же выгоднее и быстрее, поэтому Core i5-13600KF может вызвать интерес только у бескомпромиссных фанатов синего лагеря.

Ryzen 9 5900Х может стать неплохой альтернативой для Ryzen 7 5800X3D, но при определённых условиях. Так, игровая производительность у 8-ядерного камня выше, но 12-ядерник AMD демонстрирует огромный прирост скорости в решении рабочих задач. Если для вам это важна, а в качестве видеокарты на компьютере стоит GeForce RTX 3070 и дешевле, то можете смело брать Ryzen 9 5900Х. Сборка на его основе обойдётся вам не дороже аналогичной на базе Ryzen 7 5800X3D, а это первый камень в нашей подборке, который действительно можно назвать неплохой альтернативой герою материала.

А вот покупать Ryzen 5 7600Х пока не советуем. Скорее всего, через несколько месяцев этот камень станет одним из самых популярных, но случится это не раньше, чем в рознице появятся материнские платы за 100 долларов. Пока ничего подобного нет, мы предлагаем вам либо подождать, либо купить Ryzen 7 5800X3D. Сборка на основе 8-ядерного процессора будет стоить примерно столько же, а быстродействие окажется выше.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Ну а если вы хотите дёшево, но сердито, то берите Ryzen 7 5800X. Это всё тот же 8-ядерник, но не такой быстрый в играх. Помните о том, что Ryzen 7 5800X3D хорош с мощной видеокартой, тогда как Ryzen 7 5800X прекрасно решает проблему экономии. Берите видеокарту за 30 тысяч рублей, бюджетную ОЗУ и материнскую плату, что позволит собрать выгодную систему без переплат. В целом, если сравнивать два процессора, то экономия не превысит 9000 рублей, но вы точно потеряете в перспективности. Допустим, через 3 года вы решите сменить видеокарту. Увы, но Ryzen 7 5800X не обладает таким огромным потенциалом, как Ryzen 7 5800X3D. Помните об этом, ведь самое главное в данном случае – это верно просчитать выгоду.