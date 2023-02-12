Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему власти Крыма до сих пор не конфисковали элитную квартиру Зеленского стоимостью 100 000 000р
В Европе и Украине с деньгами российских граждан никто не церемонится
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

В начале февраля был объявлен очередной этап национализации недвижимости украинских граждан в Крыму, выражающих активную антироссийскую позицию. По большей части это киевские олигархи и политики, умудрившиеся отхватить немалый кусок пирога на полуострове. Многие юристы разводят руками, ведь всё это нужно было сделать ещё в 2014 году. Причины столь запоздалой акции непонятны, поэтому просто процитируем пословицу: «лучше поздно, чем никогда». Перечень объектов длинный и скучный, а из наиболее ярких позиций можно выделить кинотеатр «Сатурн IMAX», принадлежащих бывшему премьеру Яценюку. Этот тот самый герой, который бил себя в грудь во время переворота в 2014 году и уверял, что готов получить пулю в лоб во имя независимости Украины. Похоже, вместо пули, он получил огромное состояние и недвижимость в разных уголках планеты. Ещё один украинский политик Нестор Шуфрич по какой-то причине приобрёл Симферопольскую макаронную фабрику. Похоже, что в тот момент все самые жирные куски пирога уже ушли более удачливым бизнесменам. 

реклама

Как бы там ни было, но лёд тронулся, а только Ахметов и Коломойский лишились почти 500 различных объектов в Крыму. Цифра внушительная, а среди национализированной недвижимости значатся не только финансовые учреждения, но и объекты курортной и спортивной инфраструктуры. В пример можно привести «Центр водного спорта» в Партените который юридически был оформлен на дочку олигарха. Речь идёт об участке площадью в 9000 квадратный метров, который за счёт соседства с горой Аю-Даг считается перспективным и очень дорогим. Не было проблем у Анжелики (та самая дочь Коломойского) и с ведением строительного и гостиничного бизнеса в Крыму, где дама неплохо развернулась. Похоже, процесс национализации столкнулся с политическими противоречиями, поскольку есть недвижимость, о которой предпочитают молчать, не говоря уже о том, чтобы конфисковать. Речь идёт об элитных апартаментах, принадлежащих лично жене Зеленского. Квартира в Ливадии площадью 130 метров квадратных была куплена Еленой в 2013 году. На тот момент жильё оценивалось в 160 тысяч долларов, но супруга президента уверяет, что потратила на него сущие копейки – 35 тысяч долларов по действующему курсу. 

Знакомые с ценами на недвижимость эксперты утверждают, что уже в 2019 году элитная квартира стоила 500 тысяч долларов, но с тех пор сильно подорожала и может оцениваться в 100 миллионов рублей. Это чуть больше 1.36 миллиона долларов. Из окон открывается красивый вид на море, есть свой пляж, на который можно попасть при помощи лифта, а также отдельное место для парковки двух автомобилей. Квартира расположена в элитном комплексе «Император», который граничит с Ливадийским императорским дворцом. 5-этажный комплекс увешан лепниной, я у входа стоят стильные львы. Во внутреннем дворе есть несколько фонтанов и место для отдыха, а на крыше сразу два комфортабельных бассейна, вода в которых не остывает даже в мороз. Вид на горы и море сопровождается смотровой площадкой, с соответствующим оборудованием, а всё это давно стало местом паломничества туристов. В интернете есть и другие подробности уникальной 5-этажки, но мы можем констатировать, что квартира пани Зеленской не значится ни в одном списке на национализацию. Что любопытно, очень часто юристам приходилось проделывать колоссальную работу, поскольку украинские политики владеют теми или иными объектами через подставные фирмы, а здесь никто ничего и не пытается скрывать.

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

К примеру, жена президента давала неоднократные интервью на тему своей недвижимости, тогда как совсем недавно Зеленский и вовсе заявил, что намерен провести там лето 2023 года, сразу после того, как Украина вернёт контроль над Крымом. Сама пани Зеленская не скрывается от камер. Она ведёт активную борьбу против России, посещая европейских лидеров с просьбами дать Киеву больше оружия. Пани уверена в том, что нужно сражаться до последнего украинца, давая провокационные интервью, ну а о действиях президента вы всё знаете и без нас. Словом, вопросов очень много, но пока элитную квартиру никто не трогает. Похоже, нет политического решения, а может быть всё дело в том, что кто-то в Крыму просто ждёт возвращения Украины, а пока играет сразу на два лагеря. Кстати, если проводить аналогии, то европейские и украинские власти уже очень давно наложили руку на недвижимость и денежные средства российских политиков, олигархов и бизнесменов. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пригожин: Набор заключенных в Вагнер прекращен из-за множества желающих среди американцев
Пригожин намерен принять в состав ЧВК «Вагнер» 1 миллион граждан США, готовых сражаться с НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, сколько ещё времени продлится СВО
+
Китай рассказал, чем обернётся поставка западных истребителей Украине
17
Немцы не разрешили Нидерландам передать танки Leopard 2 Украине
2
Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
21
Пригожин: Набор заключенных в Вагнер прекращен из-за множества желающих среди американцев
40
Бойцы ВС РФ вычислили слабые места танков Abrams и Leopard и могут уничтожить их одним выстрелом
6
ВС РФ начали применять в СВО новый снаряд, пробивающий 700 мм брони - вдвое больше, чем у Abrams
32
Из-за опасной вибрации двигателей F-35, в США отложили закупку этих ударных истребителей на 2 месяца
3
Европейские лидеры не готовы передать истребители Украине, отказавшись от всех обязательств
5
В Италии не возражают против поставок британских истребителей Украине, но только при одном условии
7
Как США сели в лужу с китайским аэростатом, и почему американцы не нашли оборудования для шпионажа
5
ВС РФ ужесточили ракетные удары по объектам энергетики Украины: целями стали машинные залы электростанций
34
На Украине сообщили об огромных потерях в электрогенерации после ракетных ударов ВС РФ
17
PowerColor рассказала о частотах однослотовой Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil
1
Интервью с гейм-директором Atomic Heart Роберт Багратуни
3
1Password отказывается от паролей в пользу ключей доступа
+
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам по Украине на основе существующей реальности
8
СМИ: структура «Росатома» приобретает разработчика процессов «Эльбрус»
7
Почему продажи электроники в 2023 году обещают быть печальными
1
Китай намерен закупить у Ирана 15 тысяч беспилотников
6

Популярные статьи

Украинские истребители продолжают падать, а в Киеве заявили, что у России снова закончились ракеты
5
В США считают, что Китай разрабатывает истребитель 6-го поколения на базе J-20 - новые кадры
10
Какая видеокарта понадобится для Hogwards Legacy - тест 50 графических ускорителей
97
Ryzen 5 5600X стоит дешевле Core i5-12400F и, похоже, стал лучшим выбором для игровых ПК в 2023 году
34
IT-курсы - возможность найти работу с высокой зарплатой или повсеместный обман
30
Украинские лётчики на F-16 станут лёгкой мишенью – в США хотят подготовить 30 пилотов за 69 дней
4
10 лучших сериалов 2022 года - отвлекаемся от негативных новостей
13
Уроки маркетинга и оформления видеоигр от... Фаргуса
17
ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
12
Как работает экономика безналоговых стран, откуда берутся деньги на дороги и больницы
12

Сейчас обсуждают

Дохлый скакел
11:48
Поплачь )))
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, сколько ещё времени продлится СВО
ИстинаГдетоРядом
11:47
что боты оверы заселили ,никто, и не сомневается - минусы прилетают по десятком сразу- а админы им потакают не удаляя посты и не баня, ну или уж в крайних случаях
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, сколько ещё времени продлится СВО
FelsheR-BAN100568
11:46
это наш клоун из КВН)) По другому зему не могу даже представить. Правда почему он там стал популярен - непонятно, актер он так себе. Даже на скрине - видно что попрошайничает - но не убедительно. "Не ...
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, сколько ещё времени продлится СВО
ИстинаГдетоРядом
11:45
ты то светлый воин ,наверняка, из блиндажа после боя строчишь ? или все таки из теплого местечка гадко хихикая?
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, сколько ещё времени продлится СВО
FelsheR-BAN100568
11:44
Смени методичку, ваши с очередями уже сливались 100 раз. Бараки сносят, их как раз (только не в 60-70) ваши пленные строили. Не только бараки - хрущевки сносить начали сынок. Меняй методичку - ты прям...
Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
Kutuz
11:43
Любимая тактика местных мамкиных "военкоров" - писать про разную малозначительную ерунду, при этом просто систематически избегая действительно острых и актуальных тем. Как там под Угледаром сейчас обс...
Экс-командир "Азова" признал, что в ходе боев за Бахмут полк лишился лучших бойцов
Bernigan
11:42
Ну вот этой всей фигни у меня нет. А с чего у Нвидиа вдруг не качественные драйвера? Потому что блогеры те так сказали? У меня в отличие от покупателей АМД продукции ничего не вылетает, не фризит, я н...
ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
Zhuge Liang
11:37
простите, а где Вы нашли качественные драйвера у Нвидии?))) не было их уже давно)
ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
Spambomber_42
11:35
Шла вторая неделя троллинга хихимона китайскими воздушными шариками...
CША сбили ещё один воздушный шар: на этот раз над Аляской
Nutty8707
11:35
Вот ваш президент...
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, сколько ещё времени продлится СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем