В Европе и Украине с деньгами российских граждан никто не церемонится

В начале февраля был объявлен очередной этап национализации недвижимости украинских граждан в Крыму, выражающих активную антироссийскую позицию. По большей части это киевские олигархи и политики, умудрившиеся отхватить немалый кусок пирога на полуострове. Многие юристы разводят руками, ведь всё это нужно было сделать ещё в 2014 году. Причины столь запоздалой акции непонятны, поэтому просто процитируем пословицу: «лучше поздно, чем никогда». Перечень объектов длинный и скучный, а из наиболее ярких позиций можно выделить кинотеатр «Сатурн IMAX», принадлежащих бывшему премьеру Яценюку. Этот тот самый герой, который бил себя в грудь во время переворота в 2014 году и уверял, что готов получить пулю в лоб во имя независимости Украины. Похоже, вместо пули, он получил огромное состояние и недвижимость в разных уголках планеты. Ещё один украинский политик Нестор Шуфрич по какой-то причине приобрёл Симферопольскую макаронную фабрику. Похоже, что в тот момент все самые жирные куски пирога уже ушли более удачливым бизнесменам.

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Как бы там ни было, но лёд тронулся, а только Ахметов и Коломойский лишились почти 500 различных объектов в Крыму. Цифра внушительная, а среди национализированной недвижимости значатся не только финансовые учреждения, но и объекты курортной и спортивной инфраструктуры. В пример можно привести «Центр водного спорта» в Партените который юридически был оформлен на дочку олигарха. Речь идёт об участке площадью в 9000 квадратный метров, который за счёт соседства с горой Аю-Даг считается перспективным и очень дорогим. Не было проблем у Анжелики (та самая дочь Коломойского) и с ведением строительного и гостиничного бизнеса в Крыму, где дама неплохо развернулась. Похоже, процесс национализации столкнулся с политическими противоречиями, поскольку есть недвижимость, о которой предпочитают молчать, не говоря уже о том, чтобы конфисковать. Речь идёт об элитных апартаментах, принадлежащих лично жене Зеленского. Квартира в Ливадии площадью 130 метров квадратных была куплена Еленой в 2013 году. На тот момент жильё оценивалось в 160 тысяч долларов, но супруга президента уверяет, что потратила на него сущие копейки – 35 тысяч долларов по действующему курсу.

Знакомые с ценами на недвижимость эксперты утверждают, что уже в 2019 году элитная квартира стоила 500 тысяч долларов, но с тех пор сильно подорожала и может оцениваться в 100 миллионов рублей. Это чуть больше 1.36 миллиона долларов. Из окон открывается красивый вид на море, есть свой пляж, на который можно попасть при помощи лифта, а также отдельное место для парковки двух автомобилей. Квартира расположена в элитном комплексе «Император», который граничит с Ливадийским императорским дворцом. 5-этажный комплекс увешан лепниной, я у входа стоят стильные львы. Во внутреннем дворе есть несколько фонтанов и место для отдыха, а на крыше сразу два комфортабельных бассейна, вода в которых не остывает даже в мороз. Вид на горы и море сопровождается смотровой площадкой, с соответствующим оборудованием, а всё это давно стало местом паломничества туристов. В интернете есть и другие подробности уникальной 5-этажки, но мы можем констатировать, что квартира пани Зеленской не значится ни в одном списке на национализацию. Что любопытно, очень часто юристам приходилось проделывать колоссальную работу, поскольку украинские политики владеют теми или иными объектами через подставные фирмы, а здесь никто ничего и не пытается скрывать.

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К примеру, жена президента давала неоднократные интервью на тему своей недвижимости, тогда как совсем недавно Зеленский и вовсе заявил, что намерен провести там лето 2023 года, сразу после того, как Украина вернёт контроль над Крымом. Сама пани Зеленская не скрывается от камер. Она ведёт активную борьбу против России, посещая европейских лидеров с просьбами дать Киеву больше оружия. Пани уверена в том, что нужно сражаться до последнего украинца, давая провокационные интервью, ну а о действиях президента вы всё знаете и без нас. Словом, вопросов очень много, но пока элитную квартиру никто не трогает. Похоже, нет политического решения, а может быть всё дело в том, что кто-то в Крыму просто ждёт возвращения Украины, а пока играет сразу на два лагеря. Кстати, если проводить аналогии, то европейские и украинские власти уже очень давно наложили руку на недвижимость и денежные средства российских политиков, олигархов и бизнесменов.