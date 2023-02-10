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60 недорогих смартфонов Xiaomi 2019-2022 года получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
Список включает все смартфоны, вышедшие до 2022 года и претендующие на получение новой прошивки
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Нет никаких сомнений в том, что наибольшую выгоду производители смартфонов получают от продажи флагманов. Цены здесь устанавливаются исходя из личных хотелок и амбиций, а значит имеют к стоимости комплектующих опосредованное отношение. Известно, что Apple может зарабатывать на каждом аппарате по 300-500 долларов, тогда как некоторые китайцы с трудом сводят концы с концами. Максимальную маржу можно получить от реализации ультимативных гаджетов, которые только появились на рынке и предлагают какие-то уникальные функции. Например, настоящий фурор вызвала 108 Мп камера, тогда как появление умных алгоритмов при фотографировании много лет назад привело к резкому росту интереса к смартфонам среди пользователей. Samsung фактически подмяла под себя рынок складывающихся телефонов, а здесь маржа намного превышает тот скудный доход, который можно получить от продажи середняков. Имиджевые телефоны неплохо продаются, но зажиточных пользователей крайне мало. 

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Именно поэтому любой производитель делает ставку на относительно недорогие аппараты. Нужно понимать, что цифры для каждой компании разнятся и во многом зависят о того, насколько мощным и узнаваемым является бренд. Предположим, неизвестный китаец создал телефон с массой продвинутых функций, аналогов которым не будет на рынке ещё как минимум год. Скорее всего, в Европе и США никто никогда не узнает о новинке, а только после того, как яблочники скопируют технологию, она станет популярна. Простой пример, многие китайские компании предлагают довольно интересные смартфоны с инфракрасной камерой. Ничего подобного вы у Apple не увидите, а ведь речь о настоящем перевороте в фотографировании. Увы, но пока подобная камера остаётся за бортом массовых мобильных телефонов, а обычные покупатели предпочитают проверенные бренды и узнаваемые линейки. 

В России многие пользователи отдают предпочтение Xiaomi, делая выбор в сторону линеек Redmi и Redmi Note. В первом случае речь может идти о бюджетных устройствах (кроме линейки «К»), тогда как во втором перед нами бодрые середняки, включающие все наиболее востребованные функции. Но какой бы вы ни выбрали телефон, нужно не забывать, что он устаревает, а ключевым признаком считается не количество ядер процессора и тактовая частота встроенного графического ядра, а актуальность и поддержка со стороны производителя. Это же касается и Xiaomi. В 2023 году стартовала рассылка прошивки MIUI 14, построенной на основе мобильной операционной системы Android 13. Флагманы уже начали получать обновление, хотя это пока касается только китайского рынка. Предположительно, MIUI 14 доберётся до России к середине весны, ну а сегодня у нас есть полный список смартфонов линеек Redmi и Redmi Note, которые получат новую прошивку в 2023 году. Инсайдеры полагают, что самые новые аппараты 2022 смогут рассчитывать на получение MIUI 14 уже этой весной, тогда как все остальные – только во второй половине года. 

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Список не может считаться финальным, поскольку в него будут включены также устройства, выходящие в текущем году. Поскольку они только планируются к поступлению на прилавок, то здесь не указываются. Мало того, все они уже из коробки получат MIUI 14 на Android 13. Это значит, что число актуальных смартфонов в итоге будет больше, но все уже вышедшие мобильники указаны в списке ниже. Сюда же были добавлены и несколько планшетов серии Mi Pad 5, о существовании которых многие инсайдеры постоянно забывают. Всего в перечне 60 наименований. 

  1. Redmi Note 11 SE
  2. Redmi Note 11S 5G
  3. Redmi 10 Power
  4. Redmi Note 9 Pro 5G
  5. Redmi Note 9 5G
  6. Redmi 10 5G
  7. Redmi Note 10 5G
  8. Redmi 9 Power
  9. Redmi K30 Ultra
  10. Redmi Note 10 Pro 5G
  11. Redmi K40 Pro
  12. Redmi Note 11S
  13. Redmi 10 Prime+ 5G
  14. Redmi Note 10
  15. Mi Pad 5
  16. Redmi 10A
  17. Redmi K40 Pro+
  18. Mi Pad 5 Pro 5G
  19. Redmi Note 10 Pro
  20. Redmi K30 Pro
  21. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  22. Redmi Note 11T Pro
  23. Redmi Note 10T 5G
  24. Redmi Note 11 Pro 4G
  25. Redmi K50
  26. Redmi 10 2022
  27. Redmi Note 8 (2021)
  28. Redmi K40
  29. Redmi K30S Ultra
  30. Redmi K50 Ultra
  31. Redmi Note 9T 5G
  32. Redmi K50i
  33. Redmi Note 10 Lite
  34. Redmi Note 11 4G
  35. Redmi Note 11T Pro+
  36. Redmi Note 9 4G
  37. Redmi Note 11E Pro
  38. Redmi K40 Gaming
  39. Redmi Note 11E
  40. Redmi Note 10T Japan
  41. Redmi Note 10 Pro Max
  42. Redmi Note 10S
  43. Redmi 9T
  44. Redmi Note 11
  45. Mi Pad 5 Pro
  46. Redmi K50 Gaming
  47. Redmi 10
  48. Redmi 10 Prime 2022
  49. Redmi 11 Prime 5G
  50. Redmi 10C
  51. Redmi K30 4G
  52. Redmi 11 Prime
  53. Mi Pad 5 Pro 12.4
  54. Redmi Note 11R
  55. Redmi Note 11 Pro 5G
  56. Redmi 10 Prime
  57. Redmi Note 11 5G
  58. Redmi K40S
  59. Redmi Note 11T 5G
  60. Redmi K50 Pro
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#смартфоны #xiaomi #прошивки #miui 14
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