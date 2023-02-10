Список включает все смартфоны, вышедшие до 2022 года и претендующие на получение новой прошивки

Нет никаких сомнений в том, что наибольшую выгоду производители смартфонов получают от продажи флагманов. Цены здесь устанавливаются исходя из личных хотелок и амбиций, а значит имеют к стоимости комплектующих опосредованное отношение. Известно, что Apple может зарабатывать на каждом аппарате по 300-500 долларов, тогда как некоторые китайцы с трудом сводят концы с концами. Максимальную маржу можно получить от реализации ультимативных гаджетов, которые только появились на рынке и предлагают какие-то уникальные функции. Например, настоящий фурор вызвала 108 Мп камера, тогда как появление умных алгоритмов при фотографировании много лет назад привело к резкому росту интереса к смартфонам среди пользователей. Samsung фактически подмяла под себя рынок складывающихся телефонов, а здесь маржа намного превышает тот скудный доход, который можно получить от продажи середняков. Имиджевые телефоны неплохо продаются, но зажиточных пользователей крайне мало.

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Именно поэтому любой производитель делает ставку на относительно недорогие аппараты. Нужно понимать, что цифры для каждой компании разнятся и во многом зависят о того, насколько мощным и узнаваемым является бренд. Предположим, неизвестный китаец создал телефон с массой продвинутых функций, аналогов которым не будет на рынке ещё как минимум год. Скорее всего, в Европе и США никто никогда не узнает о новинке, а только после того, как яблочники скопируют технологию, она станет популярна. Простой пример, многие китайские компании предлагают довольно интересные смартфоны с инфракрасной камерой. Ничего подобного вы у Apple не увидите, а ведь речь о настоящем перевороте в фотографировании. Увы, но пока подобная камера остаётся за бортом массовых мобильных телефонов, а обычные покупатели предпочитают проверенные бренды и узнаваемые линейки.

В России многие пользователи отдают предпочтение Xiaomi, делая выбор в сторону линеек Redmi и Redmi Note. В первом случае речь может идти о бюджетных устройствах (кроме линейки «К»), тогда как во втором перед нами бодрые середняки, включающие все наиболее востребованные функции. Но какой бы вы ни выбрали телефон, нужно не забывать, что он устаревает, а ключевым признаком считается не количество ядер процессора и тактовая частота встроенного графического ядра, а актуальность и поддержка со стороны производителя. Это же касается и Xiaomi. В 2023 году стартовала рассылка прошивки MIUI 14, построенной на основе мобильной операционной системы Android 13. Флагманы уже начали получать обновление, хотя это пока касается только китайского рынка. Предположительно, MIUI 14 доберётся до России к середине весны, ну а сегодня у нас есть полный список смартфонов линеек Redmi и Redmi Note, которые получат новую прошивку в 2023 году. Инсайдеры полагают, что самые новые аппараты 2022 смогут рассчитывать на получение MIUI 14 уже этой весной, тогда как все остальные – только во второй половине года.

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Список не может считаться финальным, поскольку в него будут включены также устройства, выходящие в текущем году. Поскольку они только планируются к поступлению на прилавок, то здесь не указываются. Мало того, все они уже из коробки получат MIUI 14 на Android 13. Это значит, что число актуальных смартфонов в итоге будет больше, но все уже вышедшие мобильники указаны в списке ниже. Сюда же были добавлены и несколько планшетов серии Mi Pad 5, о существовании которых многие инсайдеры постоянно забывают. Всего в перечне 60 наименований.

Redmi Note 11 SE Redmi Note 11S 5G Redmi 10 Power Redmi Note 9 Pro 5G Redmi Note 9 5G Redmi 10 5G Redmi Note 10 5G Redmi 9 Power Redmi K30 Ultra Redmi Note 10 Pro 5G Redmi K40 Pro Redmi Note 11S Redmi 10 Prime+ 5G Redmi Note 10 Mi Pad 5 Redmi 10A Redmi K40 Pro+ Mi Pad 5 Pro 5G Redmi Note 10 Pro Redmi K30 Pro Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 11T Pro Redmi Note 10T 5G Redmi Note 11 Pro 4G Redmi K50 Redmi 10 2022 Redmi Note 8 (2021) Redmi K40 Redmi K30S Ultra Redmi K50 Ultra Redmi Note 9T 5G Redmi K50i Redmi Note 10 Lite Redmi Note 11 4G Redmi Note 11T Pro+ Redmi Note 9 4G Redmi Note 11E Pro Redmi K40 Gaming Redmi Note 11E Redmi Note 10T Japan Redmi Note 10 Pro Max Redmi Note 10S Redmi 9T Redmi Note 11 Mi Pad 5 Pro Redmi K50 Gaming Redmi 10 Redmi 10 Prime 2022 Redmi 11 Prime 5G Redmi 10C Redmi K30 4G Redmi 11 Prime Mi Pad 5 Pro 12.4 Redmi Note 11R Redmi Note 11 Pro 5G Redmi 10 Prime Redmi Note 11 5G Redmi K40S Redmi Note 11T 5G Redmi K50 Pro