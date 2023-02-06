Core i9-13900KF предлагает ультимативную производительность, хотя отличия между процессорами не всегда заметны невооружённым взглядом

Когда заходит речь о том, процессор какой компании купить, пользователи всегда разделяются на несколько лагерей. Всегда найдутся фанаты, которые предпочитают AMD или Intel. Это бескомпромиссные почитали творчества Лизы Су или преданные любители продукции синих, готовых менять материнскую плату каждый год, чтобы только доказать свою правоту всему миру. Большинство пользователей воспринимает подобные споры без всякого энтузиазма, а многие даже не знают, на каком процессоре построен их компьютер.

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Но есть и энтузиасты, предпочитающие делать выбор сознательно, поэтому могут себе позволить купить не только продукцию AMD, но и Intel. В данном материале мы изучим наиболее перспективные предложения, каждое из которых может стать основой игрового компьютера. Начнём с флагманов, а после рассмотрим несколько менее дорогих камней, ну а главный спор состоится между Ryzen 9 7950Х и Core i9-13900KF.

16-ядерный Ryzen 9 7950Х после своего выхода казался полным разочарованием, поскольку не только умудрился отстать от синего флагмана в играх, но и уступил в рабочих задачах. Если вы ищете самый быстрый процессор на планете, то выбор прост и очевиден, ведь это может быть только Core i9-13900KF. Если уж мы заговорили о флагманах, то было бы глупо сетовать на то, что вам потребуется дорогая материнская плата и оперативная память нового стандарта. Нет никакой нужды брать комплект под разгон, поскольку в последние годы прирост количества кадров в секунду в играх у оверклокеров стремительно приближается к нулю. Даже Core i9-13900KF, который вам удастся разогнать до 6 ГГц, не принесёт никакой пользы, ну а некоторые эксперты полагают, что покупка Ryzen 9 7950Х более логична. Причина в том, что сборку компьютера вы делаете на 4 года и больше. Спустя время увеличить быстродействие системного блока на Core i9-13900KF у вас без замены материнской платы не получится, а вот Ryzen 9 7950Х вы легко сможете заменить на Ryzen 9 9950Х одним движением руки. Задумайтесь, не исключено, что лучше всё же остановиться на AMD.

По какой-то странной причине конкурентом Ryzen 9 7900Х в российской рознице стал процессор Core i9-12900К. В первом случае вас ждёт неплохой камень с потенциалом, но не рекордной производительностью, тогда как старый флагман Intel кажется гостем из прошлого. На самом деле логика в покупке Core i9-12900К имеется. Так, гонять такой камень мы не советуем, поскольку в покупку материнской платы и системы охлаждения вы вложите массу денег, ну а стоковый Core i9-13900KF всё равно окажется быстрее. Это тот случай, когда у вас есть отличный продукт, позволяющий сэкономить. Кому-то может показаться, что Core i9-12900К чувствует себя на бюджетной материнской плате с оперативной памятью DDR4 неуютно, ну а мы скажем, что это шанс сэкономить. Ryzen 9 7900Х определённо быстрее, но стоит сборка на его основе будет жутко дорого.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Раз уж мы заговорили об экономии, то есть ещё два процессора, которые стоит указать. Для тех, кто способен делать разумный выбор, в наличии Ryzen 9 5950Х. Логика здесь примерно такая же, как и была с указанным выше Core i9-12900К. Возьмите под Ryzen 9 5950Х недорогой комплект из ОЗУ и материнской платы, ну а остальное добивайте на свой вкус. Если вам важны рабочие задачи, то можно обойтись без мощной видеокарты, ну а любителям компьютерных игр всегда есть что купить. Главное не сильно переплатить. Core i7-13700KF ощутимо быстрее Ryzen 9 5950Х, вот только увидеть разницу смогут единицы. Для этого стоит запустить эталонные тесты или купить видеокарту за 150 тысяч рублей. Во всех остальных случаях Core i7-13700KF останется просто хорошим процессором, который позволяет сэкономить немного денег. Во многих играх этот камень почти не уступает старшему Core i9-13900KF, ну а разница в цене создана для того, чтобы вы могли принять наиболее верное решение.