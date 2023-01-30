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GeForce RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX – стоит ли переплата в 35 000р компромисса со своим кошельком
Radeon RX 7900 XTX не так плох, но стоит дорого
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Если речь идёт о фанатах той или иной компании, то нет ничего удивительного в том, что эти ребята всегда покупают продукцию выбранного бренда. Товары могут дорожать, иметь не самое лучшее качество, но преданные фанаты всегда найдут сильные стороны, рассказывая вам о том, как незначительная мелочь может быть намного важнее самых очевидных оплошностей и недоработок. Простой пример, на выходе GeForce RTX 4090 получилась действительно горячей, а за первый месяц сгорело несколько десятков видеокарт. 

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Нет никаких сомнений, что перед нами не самая удачная реализация флагмана, но руководству NVIDIA удалось быстро убедить геймеров в том, что проблемы не являются существенными, а вот Лизе Су аналогичный фокус с Radeon RX 7900 XTX не удался. За флагманом AMD закрепилась дурная слава, а в результате поползли слухи о том, что архитектура RDNA 3 оказалась провальной, а пока инженеры не могут выжать из менее дорогих графических чипов сносного быстродействия. Неясно, насколько подобные заявления правдивы, ну а мы полагаем, что самое время сравнить оба флагмана.

Быстродействие GeForce RTX 4090 давно известно, ведь с такой видеокартой вам покорятся любые игры в сверхвысоком разрешении на ультимативных настройках качества. Забудьте о компромиссах, а единственный минус, который стоит на пути энтузиастов – это цена. За суперфлагман вам придётся отдать почти 150 тысяч рублей, при этом стоимость постоянно меняется, а недавно и вовсе стартовала со 140 тысяч. Эксперты отмечают, что GeForce RTX 4090 можно назвать единственной видеокартой, которая тянет все игры с трассировкой лучей в 4К на максималках без DLSS. Такого не может никто, вот только далеко не всем подобные рекорды нужны, ведь с монитором 2К вы будете видеть больше кадров в секунду, а значит порадуются только любители синтетических тестов и гики.

Radeon RX 7900 XTX стоит на 37 тысяч рублей дешевле, при этом предлагает всё тот же ультимативный уровень производительности. Трассировка лучей у красных находится на том уровне, что предлагала NVIDIA два года назад. Это очень неплохо, но соревноваться с зелёными красные пока на равных не могут. На самом деле это и не нужно, ведь быстродействие Radeon RX 7900 XTX излишне для большинства геймеров, ну а экономия позволяет выйти за пределы досягаемости большинства мониторов. Кстати, без мощного процессора не обойтись, но это уже детали. 

Вообще, всегда можно попытаться подобрать альтернативу. Например, GeForce RTX 4080 обладает внушительным быстродействием, но стоит на 45 тысяч рублей дешевле GeForce RTX 4090. В самых требовательных играх вы просто ставите настройки графики на высокие, получая красивую картинку с минимальными потерями. GeForce RTX 4080 далеко от идеала, но если вы намерены сэкономить, то именно она позволяет войти в 4К без компромиссов. На данный момент у NVIDIA только две столь мощные видеокарты. 

А вот у AMD есть Radeon RX 7900 XT. Если вы смотрели тесты, где эта видеокарта сильно отстаёт от GeForce RTX 4080, то мы советуем вам пересмотреть своё отношение к тем, кто приводит подобные факты. В реальности обе видеокарты почти не отличаются по скорости друг от друга, а разница заметна только с процессором уровня Core i9-13900K. Кстати, жизненный цикл у Radeon RX 7900 XT может оказаться выше, поскольку видеокарта может предложить 20 Гб видеопамяти, тогда как GeForce RTX 4080 получила 16 Гб памяти. Даже в 2024 году не появится игра, которая будет способна загрузить такое количество видеопамяти, но ведь флагман покупается на много лет, а в будущем нехватка памяти может вас сильно разочаровать.

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GeForce RTX 4070 Ti за 80 тысяч рублей завершает нашу подборку. Некоторые эксперты склоняются к мысли, что сегодня это самое оптимально решение для энтузиастов. Согласимся, что видеокарта легко тянет игры в 4К, но многие забывают, что она имеет 192-битную шину и всего 12 Гб видеопамяти. Увы, но такие характеристики бесконечно далеки от идеальной видеокарты для энтузиастов, но подходят для тех, кто владеет монитором с 2К. Там нехватка памяти не будет ощущаться так остро, а значит GeForce RTX 4070 Ti останется актуальной даже через несколько лет.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4090 #radeon rx 7900 xtx
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Евгений Сом
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