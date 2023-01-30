Не исключено, что Киты возьмут дело в свои руки, что позволит Биткоину продолжить бычье ралли

За последние годы в прессе так часто пишут о различных мошенниках, пытающихся обмануть обычных пользователей при помощи нехитрых схем, что даже самые тупые должны были осознать, что никто в интернете никому ничего не дарит. Не бывает такого, чтобы дядя с того конца провода решил удвоить ваш капитал, также как Илон Маск не станет связываться с вами лично, а после просить инвестировать пару тысяч долларов в его новый проект. Для этого у основателя Tesla есть более надёжные источники финансирования, готовые выделить ему сразу 20 миллиардов долларов с минимальными процентами. Вот только пресса не устаёт писать о том, как очередной наивный фанат криптовалют дорого заплатил за свою глупость.

реклама

Как сообщается, некий Стивен Карр, живущий в городке Минфорд, Онтарио, Канада, перевёл мошенникам немыслимые 500 тысяч долларов. Вначале он просто смотрел ролики на YouTube, ну а после решил вложить пару тысяч долларов. Затем ещё, ещё и в итоге так поддался на просмотр поддельных видео со Стивом Возняком и Биллом Гейтсом, что не заметил, как перевёл мошенникам все свои сбережения. В какой-то момент Стивен попросил этих ребят вернуть ему хотя бы часть, но связи со злоумышленниками уже не было. Эксперты отмечают, что в последние годы криптовалюты стали прибежищем для тех, кто пытается заработать лёгкие деньги. Используются различные схемы, а по сети рассылаются письма с вредоносными приложениями, после получения которых жертвы даже не подозревают о том, что их ограбили. Не меньше любителей взять большой куш. Эти ребята взламывают защищённые протоколы, а в результате уходят с миллионами долларов различных финансовых компаний, занимающихся криптовалютам. Стоит осознавать, что цифровые активы крайне рискованны и будут оставаться такими ещё очень долго. Ну а пока мошенники средней руки обирают карманы криптохомяков, Киты гонят Биткоин на нерест.

Обратите внимание на то, как стремительно увеличивается стоимость цифрового золота. Ещё недавно первая криптовалюта торговалась дешевле 17 000 долларов, а сегодня она вплотную приблизилась к 24 тысячам за 1 монету. Может показаться, что всё в полном порядке, но мы предлагаем вам посмотреть на показатели суточной активности. Как видите, за 24 часа торги с трудом перевалили за 25 миллиардов долларов, тогда как ещё год назад цифра была в несколько раз выше. Аналитики полагают, что в ближайшее время рынком будут править две противоположные тенденции. Так, крупная рыба попытается поднять стоимость Биткоина до 25 тысяч долларов, после чего может стартовать настоящее бычье ралли. Эти ребята скупили слишком много монет в 2022 году по очень выгодной цене, поэтому хотят вернуть свои деньги, значительно преумножив капитал. Не исключено, что именно такой сценарий нас ждёт, вот только на пути снова может стать ФРС США.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Всё дело в том, что уже 1 февраля состоится собрание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Аналитики полагают, что регулятор сменит гнев на милость, а значит резкого повышения ключевой ставки не будет. Это позволит рынку акций и криптовалютам поднять голову, после чего ожидается месяц настоящего ренессанса. Но не исключается и другой сценарий, в рамках которого будут приняты ястребиные решения, способные развернуть быков в обратном направлении. Эксперты крупной инвестиционной компании The Technical Traders уверены, что нас ожидает именно второй сценарий, что приведёт к резкому падению индекса S&P 500 на 37%. Насколько сильно это отразится на криптовалютах, пока сложно предположить, но не исключено, что Биткоин снова уйдёт на дно. В целом аналитики говорят о том, что 2023 год станет сложным для цифровых активов, поскольку на глобальном политическом и экономическом направлениях есть масса вызовов, справиться с которыми сложно. Именно поэтому эксперты рекомендуют вдумчиво относиться к инвестициям в криптовалюты, поскольку уже завтра ваши деньги могут уменьшиться в несколько раз или совсем исчезнуть. Здесь как повезёт, ведь падают даже крупные криптобиржи. Если предположить, что Биткоин вслед за биржевым индексом S&P 500 просядет на 37%, то мы можем увидеть очередное дно, ведь согласно подсчётам цена может снизиться до 15 000 долларов. Источники: 1, 2, 3.