Вопрос, ответить на который крайне сложно

Последние несколько сотен лет промышленность России и Украины была неразрывной частью одной системы. В результате связи между производствами после распада СССР оказались настолько тесными, что крупный бизнес ещё долго удерживал страны в едином информационном поле. Но ничего не бывает вечным, а тем более когда за дело берутся профессионалы. В начале 90-х годов в Украину прибыли американские советники, которые имели несколько главных целей. Прежде всего требовалось как можно скорее уничтожить промышленность, поскольку советские предприятия создавали высокую конкуренцию и явно мешали янки и союзникам зарабатывать. Не менее важно было перепрограммировать местное население. Вначале идея украинской нации без России подавалась ненавязчиво, а после всё более явно, указывая на то, что именно РФ виновата во всех бедах несчастных украинцев. Связи с США становились всё более тесными, ну а чем всё окончилось, вы знаете и без нас.

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Сегодня Украина полностью управляется из Америки, не имея возможности принимать собственные решения. Очевидно, что в таком состоянии ожидать от Киева конструктивного диалога не приходится, а политологи то и дело спорят о том, какими будут итоги СВО, и когда всё это окончится. И вот здесь выясняется, что российская и украинская пресса старательно обходит несколько тем, способных вызвать у обывателей откровенное удивление. Речь идёт о сотрудничестве в ряде сфер и торговых операциях. Давайте к примерам. Так, по итогам 2022 года официальные торговые операции между двумя странами достигли отметки в 1.57 миллиарда долларов, что позволило РФ занять шестую строчку по объёмам экспорта и импорта товаров в Украину. Только каменного угля было продано на 507 миллионов долларов, тогда как стали на 28.2 миллиона, а ведь в Украину поставляется никель, алюминий, хром и даже вольфрам. За счёт угля работают электростанции, а металл используется для ремонта военной техники, которая после отправляется на фронт. Не оставляет Россия и сферу сельского хозяйства Украины, а в итоге только амиака было поставлено на 21 миллион долларов.

Война не объявлена, а СВО продолжает решать поставленные задачи, ну а пока через газотранспортную систему поставляется 24 миллиона кубических метров газа в сутки, что приносит Киеву до 200 миллионов долларов в месяц только за транзит. А ведь есть ещё трубопровод Дружба, который позволяет осуществлять поставки нефти в Европу. Но и это не всё, ведь есть не менее любопытные цифры. Журналисты Reuters раскопали данные, согласно которым за 2022 год Латвия нарастила закупки сжиженного газа из РФ на 77%, тогда как Литва и вовсе увеличила импорт в 8.5 раза. Вот только большую часть газа Прибалтийские страны оставляют не себе, а отправляют прямиком в Украину. Очевидно, что благодаря этому функционирует гражданский сектор, но в условиях войны всё это выглядит довольно странно. Эксперты отмечают, что крупный бизнес не готов отказываться от денег, а государство смотрит на происходящее сквозь пальцы. Подобные факты замечались и в других войнах, но никогда масштабы даже близко не приближались к тому, что происодит сегодня.

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Проще говоря, вначале Россия поставляет в Украину газ и нефть через соседние страны, а после изредка стреляет по заводам, способным перерабатывать топливо в энергоносители, пригодные для гражданского и военного использования. Исправно функционирует и железная дорога, по которой идут поставки танков и других типов вооружений из стран НАТО, а добыча газа в Харьковской области и вовсе не прерывалась. Похоже, крупный бизнес полагает, что военные действия скоро завершатся, не желая окончательно разрывать контакты. Сложно сказать, насколько такая ставка оправдана, поскольку США планомерно выдавливают российских бизнесменов, а большая часть предприятий уже давно была национализирована. Надеяться на то, что янки уйдут, не приходится, ну а пока украинские танки используют российское горючее, а после танкисты греют себе тёплый обед на газу, поставленном из России. Вот такая странная ситуация, разрешить которую никто не спешит. Кстати, Украина также не объявляла России войну, а все громкие слова не имеют ничего общего с реальностью.