Речь идёт только о тех, кто проводит товары при помощи системы "Сбербанка"

Довольно давно люди поняли, что гораздо проще, когда одна часть общества сеет пшеницу, другая – делает муку, а третья – печёт лепёшки. Со временем появились и другие профессии, а в итоге разделение труда стало основой нашей цивилизации. Можно сказать, что за последние 50 лет всё стало только сложнее, ведь немалую часть привычных нам вещей в одиночку не способна создать ни одна страна. Нужны не только технологии и идеи, но и редкоземельные металлы, а также энергия и рабочая сила. Производство чипов может осуществляться в одном месте, тогда как финальная сборка – уже в другом. Кто-то печатает наклейки, тогда как другие просто упаковывают товар в коробки. Словом, система продумана до мелочей, а попытка нарушить одну из частей сложного пазла способна привести к катастрофическим последствиям. И вот здесь и появляются инициативные политики, которые уверены в своей непогрешимости. Столетиями эти умники тормозили развитие нашей цивилизации, устраивая постоянные войны, разборки за ресурсы и крестовые походы во имя своих богов. Сегодня у этих ребят новая религия, ну а сами они продолжают указывать нам на собственную уникальность, навязывая всему миру весьма специфические правила игры.

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Что любопытно, мы даже согласились играть по навязанным правилам, и вот тут выяснилось, что правила существуют только для русских, китайцев, индусов и многих других, тогда как арийцы могут менять правила что называется на лету. Неясно, сколько бы ещё десятилетий существовала финансовая система, основанная на долларе, если бы американцы постоянно не устраивали всем остальным шоковую терапию. Казалось бы, США нужно расслабиться и пожинать плоды, вместо этого янки постоянно напряжены и ищут мнимых врагов. Как вы могли заметить, Китайцы очень не хотят воевать с американцами, но градус отношений постоянно зашкаливает, а попытки нарушить статус-кво и вовсе свидетельствуют о том, что в правительстве США сидят люди, которые соскучились по большой войне. Сегодня России и Китаю есть что терять, поскольку уровень жизни и комфорта обычных людей достиг того уровня, когда сражаться с потенциальным противником нет никакого желания. Хочется надеяться, что хулиган просто успокоится и отстанет. Как показывает исторический опыт, обычно ничего подобного не происходит, ну а эксперты ничего хорошего от текущего десятилетия не ждут.

Санкционная удавка на шее России затягивается, а только очень наивный человек будет говорить о том, что всё это не окажет влияния на обычных граждан. На самом деле уже оказывает, ведь немалая часть импортной продукции сильно подорожала, а нефтегазовые доходы за 2022 год удалось удержать на приемлемом уровне только потому, что цены на энергоносители в первой половине года были высокими. Что будет в 2023 году, нам ещё только предстоит увидеть, ну а пока грядут перемены не в лучшую сторону. Например, уже вскоре жители РФ столкнуться с невозможностью совершать покупки в маркетплейсах. Причина в сертификате безопасности «Сбербанка», который уже вскоре станет недействительным. И вот здесь самое время вернуться к началу нашего материала, ведь ещё недавно всё работало исправно. В Бельгии существовал центр сертификации GlobalSign, который зарабатывал только тем, что подписывал виртуальные разрешения крупным компаниям, позволяя осуществлять доверенную деятельность в браузерах. В России несмелого говорили о необходимости создания собственного центра сертификации, но реальной нужды не возникало. Теперь проблема стала насущной, ведь бельгийская компания не намерена продлевать сертификат, а значит и не сможет получить деньги за свои услуги.

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Эксперты отмечают, что в России именно «Сбербанк» считается основным эквайром, предоставляющий услуги многим крупным ритейлерам. Например, услугами «Сбербанка» пользуется «Связной», «Леруа Мерлен», «Онлайн Трейд.ру» и многие другие, а значит уже 30 января провести оплату в браузерах Chrome, Firefox, Edge будет невозможно. Банк планирует использовать российский сертификат, выданный Национальным удостоверяющим центром Минцифры, вот только не исключено, что разработчики указанных выше браузеров захотят подпортить российским покупателям настроение. Есть два выхода. Так, можно установить российский браузер, например, «Яндекс.Бруазер». А можно попытаться добавить сертификат самостоятельно. Найти его можно на портале «Госуслуги». Как было раньше, уже не будет, ну а если кому-то кажется, что для бельгийского регулятора всё пройдёт безболезненно, то эти ребята сильно ошибаются. Сегодня половина человечества с изумлением смотрит на то, как демократический Запад нарушает собственные правила. Поищите в уставе ООН и других основополагающих организациях основания для накладывания санкций по национальному признаку. Вы удивитесь, но там такого нет, ну а всё происходящее напоминает игру без правил. Всё больше политологов опасаются, что нервы у России и Китая сдадут, хотя надежда на то, что европейцы образумятся, остаётся.