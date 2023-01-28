Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
С 30 января жители РФ не смогут совершать покупки в интернете через браузеры Chrome и Firefox
Речь идёт только о тех, кто проводит товары при помощи системы "Сбербанка"
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Довольно давно люди поняли, что гораздо проще, когда одна часть общества сеет пшеницу, другая – делает муку, а третья – печёт лепёшки. Со временем появились и другие профессии, а в итоге разделение труда стало основой нашей цивилизации. Можно сказать, что за последние 50 лет всё стало только сложнее, ведь немалую часть привычных нам вещей в одиночку не способна создать ни одна страна. Нужны не только технологии и идеи, но и редкоземельные металлы, а также энергия и рабочая сила. Производство чипов может осуществляться в одном месте, тогда как финальная сборка – уже в другом. Кто-то печатает наклейки, тогда как другие просто упаковывают товар в коробки. Словом, система продумана до мелочей, а попытка нарушить одну из частей сложного пазла способна привести к катастрофическим последствиям. И вот здесь и появляются инициативные политики, которые уверены в своей непогрешимости. Столетиями эти умники тормозили развитие нашей цивилизации, устраивая постоянные войны, разборки за ресурсы и крестовые походы во имя своих богов. Сегодня у этих ребят новая религия, ну а сами они продолжают указывать нам на собственную уникальность, навязывая всему миру весьма специфические правила игры.

реклама

Что любопытно, мы даже согласились играть по навязанным правилам, и вот тут выяснилось, что правила существуют только для русских, китайцев, индусов и многих других, тогда как арийцы могут менять правила что называется на лету. Неясно, сколько бы ещё десятилетий существовала финансовая система, основанная на долларе, если бы американцы постоянно не устраивали всем остальным шоковую терапию. Казалось бы, США нужно расслабиться и пожинать плоды, вместо этого янки постоянно напряжены и ищут мнимых врагов. Как вы могли заметить, Китайцы очень не хотят воевать с американцами, но градус отношений постоянно зашкаливает, а попытки нарушить статус-кво и вовсе свидетельствуют о том, что в правительстве США сидят люди, которые соскучились по большой войне. Сегодня России и Китаю есть что терять, поскольку уровень жизни и комфорта обычных людей достиг того уровня, когда сражаться с потенциальным противником нет никакого желания. Хочется надеяться, что хулиган просто успокоится и отстанет. Как показывает исторический опыт, обычно ничего подобного не происходит, ну а эксперты ничего хорошего от текущего десятилетия не ждут. 

Санкционная удавка на шее России затягивается, а только очень наивный человек будет говорить о том, что всё это не окажет влияния на обычных граждан. На самом деле уже оказывает, ведь немалая часть импортной продукции сильно подорожала, а нефтегазовые доходы за 2022 год удалось удержать на приемлемом уровне только потому, что цены на энергоносители в первой половине года были высокими. Что будет в 2023 году, нам ещё только предстоит увидеть, ну а пока грядут перемены не в лучшую сторону. Например, уже вскоре жители РФ столкнуться с невозможностью совершать покупки в маркетплейсах. Причина в сертификате безопасности «Сбербанка», который уже вскоре станет недействительным. И вот здесь самое время вернуться к началу нашего материала, ведь ещё недавно всё работало исправно. В Бельгии существовал центр сертификации GlobalSign, который зарабатывал только тем, что подписывал виртуальные разрешения крупным компаниям, позволяя осуществлять доверенную деятельность в браузерах. В России несмелого говорили о необходимости создания собственного центра сертификации, но реальной нужды не возникало. Теперь проблема стала насущной, ведь бельгийская компания не намерена продлевать сертификат, а значит и не сможет получить деньги за свои услуги. 

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Эксперты отмечают, что в России именно «Сбербанк» считается основным эквайром, предоставляющий услуги многим крупным ритейлерам. Например, услугами «Сбербанка» пользуется «Связной», «Леруа Мерлен», «Онлайн Трейд.ру» и многие другие, а значит уже 30 января провести оплату в браузерах Chrome, Firefox, Edge будет невозможно. Банк планирует использовать российский сертификат, выданный Национальным удостоверяющим центром Минцифры, вот только не исключено, что разработчики указанных выше браузеров захотят подпортить российским покупателям настроение. Есть два выхода. Так, можно установить российский браузер, например, «Яндекс.Бруазер». А можно попытаться добавить сертификат самостоятельно. Найти его можно на портале «Госуслуги». Как было раньше, уже не будет, ну а если кому-то кажется, что для бельгийского регулятора всё пройдёт безболезненно, то эти ребята сильно ошибаются. Сегодня половина человечества с изумлением смотрит на то, как демократический Запад нарушает собственные правила. Поищите в уставе ООН и других основополагающих организациях основания для накладывания санкций по национальному признаку. Вы удивитесь, но там такого нет, ну а всё происходящее напоминает игру без правил. Всё больше политологов опасаются, что нервы у России и Китая сдадут, хотя надежда на то, что европейцы образумятся, остаётся.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции
18
Показать комментарии (18)

Материалы по теме

Россияне активно покупают аккаунты на криптобиржах для обхода санкций
В начале февраля в России остановят прокат всех фильмов по Гарри Поттеру и Фантастическим тварям
Россияне нашли способ обхода криптовалютных санкций: они покупают чужие аккаунты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
99
Forza Motorsport выйдет в этом году на ПК и Xbox Series
5
Уральский завод пообещал военнослужащим миллионы за уничтожение иностранной военной техники
18
Ланцет-3 против польской САУ Krab - российский дрон-камикадзе поразил сложную цель в глубоком тылу
21
Потолок цен на российские нефтепродукты в силу еще не вступил, а в ЕС уже не могут договориться
27
Геймеры потеряли интерес к флагманам NVIDIA, но Дженсен Хуанг накачивает рынок GeForce RTX 4090
18
AMD показала диаграммы производительности и цен для видеокарт RX 6000 и RX 7000
19
Истребители F-35 прибыли в Польшу - стоит ли волноваться Калининграду
9
Российские пилоты Ка-52 научились уклоняться от от обстрелов британского ПЗРК Starstreak
3
Сериалы «Гриффины» и «Симпсоны» продлили ещё на два сезона
+
В КНДР уверены, что российская армия «сожжёт дотла» поставляемое на Украину с Запада оружие
1
GeForce RTX 4070 Ti против GeForce RTX 3070 Ti - экономим 30 тысяч рублей без потери fps
41
Почему российские геймеры покупают дешёвые процессоры, старый Core 3-10100F в тройке лидеров
34
Почему сборку ПК стоит начинать с процессора, и какой камень купить под GeForce RTX 3070 Ti
61
Индийская ядерная подлодка чуть не утонула из-за открытого люка
4
ВСУ создают новые роты операторов ударных беспилотников с использованием спутниковой связи Starlink
2
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
149
США поставит Украине новейшие M1A2 Abrams, но без «секретной брони»
35
Все такси и службы аренды и проката авто Нью-Йорка к 2030 году должны перейти на электрокары
+
Вертолет Sikorsky CH-53K King Stallion успешно поднял груз в 10 тонн
2

Популярные статьи

Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
143
Leopard 2 и Abrams станут лёгкими мишенями – медлительные танки против украинской грязи и армии РФ
31
Xbox опускается на самое дно
18
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
62
Изучаем влияние технологии Hyper-Threading на производительность в играх - большой тест
25
О прошлом и будущем твердотельных накопителей (SSD)
15
Актеры кино, которые были еще и гонщиками
10
S.O.M.A. - она заставит тебя задуматься
8
Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца
42
Dead Space - новый эталон для ремейков видеоигр
18

Сейчас обсуждают

Север Юг
16:36
Царь правящий 30 лет) а сколько годиков конгрессменам в сменяемой властью Америке?? И по сколько они свою власть сменяют в жизни?))
Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
Александр Мигелевич
16:33
Во-первых, видеокарта очень мощна для игр в разрешении Full HD и и кадровой частоты в 60 FPS и ее производительности хватает практически везде..... Почему Вы все время пишете про full hd , какие игры...
Гайд по грамотному и эффективному разгону видеокарт GeForce RTX
Сергей Шабалков
16:31
А скока дадут, чтоб стереть с лица Земли Англию или США
Уральский завод пообещал военнослужащим миллионы за уничтожение иностранной военной техники
Жена Шешенбека
16:30
Посмотри телеграмм канал: "опознай хохла по чубу", там много дохлых фашистов.
На Украину едут новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ" - охотники за ракетами HIMARS
spambomber22
16:29
Горящая около Вольнянска Запорожской области электроподстанция кВ 750/330 «Запорожская-750», ставшая целью ракетного удара 26 января. Пожар был такой силы, что его заметила система мониторинга пожаров...
Атака российского Крыма может "завершить" такие проекты, как США и Украина
Fizik56
16:28
Ага, божественный, особенно если с его с мп3 накатили.
Виниловые пластинки Silent Hill 2 раскупили за две минуты
Дмитрий Мальцев
16:27
Просто у наших мозги еще не промыты маркетологами и они понимают, что лучше потратить деньги на что-то полезное, а не на избыточную вычислительную мощность. 8-поточный Haswell без проблем раскрывает G...
Почему российские геймеры покупают дешёвые процессоры, старый Core 3-10100F в тройке лидеров
Ezdiumno
16:27
К тому же арабы те еще "вояки"... :))
Leopard 2 и Abrams станут лёгкими мишенями – медлительные танки против украинской грязи и армии РФ
Ezdiumno
16:26
Ну вот посмотрим кто кого на укре. Я ставлю на наших. Про Тигры тоже когда-то так говорили. И ничего, жгли их наши вполне успешно. И лео с абрамсами тоже пожгем.
Leopard 2 и Abrams станут лёгкими мишенями – медлительные танки против украинской грязи и армии РФ
Andri Klin
16:23
Ну очевидно же. Свастики, Гитлер - татуировки и на флагах. Да вот хоть взять шеврон героев Украины "Азова" - вольфсангел и черное солнце сразу. Чья символика? Ой, нацистов? Удивительно... Да это они р...
Собственные силы ПВО российских десантников сбили 12 ракет, запущенных HIMARS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем