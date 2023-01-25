Получается, что стоимость жёсткого диска большого объёма в 4.5 раза выгоднее SSD

Если послушать маркетологов, то нам уже год назад нужно было купить материнскую плату с поддержкой PCIe 5.0, которая обеспечивает поддержку скоростных твердотельных накопителей. Кажется, что всё логично, ведь речь идёт о новом интерфейсе, вот только всё не так просто, как рассказывают в прессе. Дело в том, что спустя пятнадцать месяцев после релиза процессоров и материнских плат с поддержкой перспективной технологии в продаже нет ни одного SSD, который бы отвечал заявленным показателям.

реклама

Похоже, никто никуда не спешит, а новая технология оказалась простым маркетинговым ходом. Сегодня подходящие платформы есть у Intel и AMD, ну а производители скоростных накопителей даже не удосуживаются назвать сроки появления своей продукции на полках магазинов. Что любопытно, SSD с интерфейсом PCIe 4.0 существуют достаточно давно, но и они продаются в час по чайной ложке. Похоже, причина не в том, что скоростных накопителей нет, а в том, что они бесполезны. Давайте к примерам, а после сделаем короткие выводы.

Самым продаваемым твердотельным накопителем остаётся Kingston A400. Это бестселлер, который интересен широкому кругу пользователей за счёт высокой универсальности. Так, его можно поставить не только в новый компьютер или ноутбук, но и на старые машины, поскольку он подключается через стандартный слот SATA 3. Скорость на порядок ниже более дорогих новинок, вот только и этого достаточно для быстрого запуска операционной системы и приложений. При желании вы можете записать и игры, ну а 500 Гб будет достаточно для большинства задач. Если у вас ограничен бюджет, смело берите Kingston A400, поскольку он оправдывает каждый вложенный рубчик.

А вот в качестве второго диска рекомендуем остановиться на одной из моделей Samsung 870. В первом случае вы получите накопитель объём м1 Тб, тогда как во втором вас поджидают все 4 Тб. Даже если вы предпочитаете хранить на компьютере целую кучу хлама, то такого объёма будет достаточно. Давайте обойдёмся без подсчётов того, что вы можете сюда записать, отметив лишь тот факт, что речь идёт о надёжном SSD, способном предложить отличное соотношение между ценой и скоростными показателями.

Некоторым пользователям всегда хочется больше, поэтому мы предлагаем присмотреться к твердотельному накопителю Kingston NV2. Здесь вас ждёт интерфейс М2, поэтому обязательно убедитесь в том, что на компьютере или ноутбуке есть подходящий слот. За счёт более высоких скоростных показателей, вы можете добиться быстрой загрузки операционной системы, ну а компьютер будет работать почти на максимуме своих возможностей. Попробовать такой накопитель может каждый, ведь он почти недороже указанного выше Kingston A400.

С Samsung 980 Pro у вас появится шанс экспериментировать, ведь скорость здесь почти максимальная для интерфейса PCIe 4.0. К сожалению, это никак не поможет вам в реальных задачах, а значит мы говорим о технологии, которая развивается быстро, но пока не нашла реального применения. Возможно, через несколько лет появится алгоритм, способный задействовать подобную скорость, ну а на пороге уже PCIe 6.0. Задумайтесь, ведь даже PCIe 5.0 обеспечивает до 14 000 Мб/с, а значит уже через 3-4 года в продаже появятся накопители, способные предложить невероятные 25 000 Мб/с и выше.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ну и было бы неверно оставлять вас без старого доброго жёсткого диска. Пожалуй, Seagate на 18 Гб будет достаточно для самых требовательных пользователей, которые целыми днями скачивают фильмы из интернета, предпочитая создавать гигантские коллекции по жанрам. Если вы ощущали нехватку свободного пространства, то самое время купить именно этот HDD. Кстати, стоимость жёсткого диска объёмом 18 Тб почти такая же, как и цена твердотельного накопителя на 4 Тб. Вот и делайте выводы, что выгоднее, ведь разница в 4.5 раза говорит о многом.