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Западные эксперты раскритиковали артиллерию РФ и рассказали о преимуществах САУ Krab, М777 и HIMARS
Пока артиллерия стран НАТО поступает в Украину в небольших количествах
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Многие западные эксперты отмечают, что на начало 2022 года украинская и российская армии полагались на советские артиллерийские комплексы. За долгие десятилетия были выпущены сотни и даже тысячи орудий, а арсеналы с боезапасом пусть и огромны, но далеко не бесконечны. По большей части речь идёт о буксируемых Д-30 калибра 122-мм и тяжелых 2А65 Мста-Б или 2А36 «Гиацинт» калибра 152-мм. Активно использовались самоходки типа 2С1 «Гвоздика» с калибром 122-мм и 2С3 «Акация» калибра 152-мм. Есть в наличии и более тяжёлые 2С19 «Мста-С» или 2С5 «Гиацинт», со снарядами калибром 152-мм. На вершине пищевой цепочки находятся сверхмощные самоходки 2С7 М «Пион/Малка» калибра 203-мм. На самом деле это далеко не весь список, ведь немалую часть артиллерийских установок представляют собой старые пушки, выпущенные больше 50 лет назад. Говорить о том, что всё это неэффективно, будет слишком опрометчиво, ведь очень часто количественный показатель оказывается решающим, вот только с приходом в Украину артиллерии стран НАТО стало очевидно, что России нужны современные системы, поскольку время советских машин безвозвратно ушло. 

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Прежде всего стоит понимать, что артиллерия советского образца не обладает дальнобойностью. Это решающий показатель, поскольку важно не только знать, где находится противник, но и располагаться от него на относительно безопасном расстоянии. При этом требуется не только дальнобойность, но и высокая точность, ну а советские системы не обладают современными системами наведения, тогда как аналоги стран НАТО уже давно решили эту проблему при помощи спутниковой навигации и многих других средств наземной и воздушной фиксации. Что любопытно, в Росси есть перспективные разработки, обладающие высокой точностью и дальностью, но в серии ничего подобного не пошло. Ну а с пушками стран НАТО всё иначе, ведь большая их часть способна наносить точечные удары с расстояния 40 километров и выше. Например, французская Caesar 6x6 или словацкая САУ Zuzana 2. Немало хлопот российской армии доставляет и польская САУ AHS Krab, при этом самой мощной считается немецкая PzH 2000. Западные эксперты отмечают, что количество техники стран НАТО будет постоянно увеличиваться, а уже поставленные экземпляры позволили не только остановить продвижение российских войск, но и значительно ослабить силы наступающих. 

Особенно эффективными оказались американские М777 и HIMARS. По мнению экспертов, добиться более значительных успехов с помощью такого оружия не вышло только потому, что количество орудий ограничено. В результате западные образцы техники наносят ощутимый урон российской стороне, но не способны проломить оборону. Теоретически, если война затянется ещё на несколько лет, то количественный фактор, которые сегодня на стороне РФ, может потерять ценность, поскольку Киев будет получать всё больше высокоточных и дальнобойных пушек. Больше подробностей на эту темы вы можете получить по ссылке, ну а мы отметим, что даже западные эксперты видят недостатки систем, которые сегодня стоят на вооружении стран НАТО. Пожалуй, одним из самых весомых минусов является дороговизна и сложность производства. Так, выпустить 10 установок М777 намного сложнее, чем аналогичное количество советских образцов техники. При этом они ещё и требуют использования редкоземельных элементов, например, титана, без которого ожидать заявленных характеристик невозможно. Не стоит забывать и об обслуживании, ведь вместе с артиллерией на поле боя должны находиться специалисты, способные в полевых условиях устранить несложные неполадки. Всё это в значительной степени ухудшает потенциал западной артиллерии.

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Как показала реальность, количество образцов западной техники В Украине будет постоянно увеличиваться. Какие-то выводятся из строя контрбатарейным огнём, но критическая нехватка высокоточных орудий в российской армии создаёт дополнительные риски. Проще говоря, для поражения военного склада РФ или даже гражданского сектора Киеву достаточно нанести несколько высокоточных ударов при помощи HIMARS. Засечь ракету можно только после того, как она вышла на траекторию удара, при этом сама установка способна быстро покинуть место атаки. Россия использует точечные удары с помощью дронов-камикадзе и различных ракет. Последний способ намного дороже, чем выстрел из HIMARS, ну а какова будет стратегия каждой из сторон, мы увидим уже в ближайшее время, ведь аналитики всё чаще говорят о скором начале крупной весенней компании. Отметим, что вы можете иметь на этот счёт собственное мнение, ну а мы лишь констатируем то, что думают западные эксперты. Приводите доказательства, рассказывайте с примерами, ну а другие читатели обязательно вам за это скажут спасибо. Или нет, как повезёт.

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#военные технологии #война
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