Известный оверклокер De8auer вернул старушку GeForce RTX 2060 к жизни

Многие из наших читателей пробовали разогнать процессор, оперативную память или видеокарту. Если вы это делали 20 лет назад, то приходилось использовать подсистему BIOS, где повышение показателей шины оказывало благотворное действие на тактовую частоту процессора и оперативной памяти. За последние годы разгон стал проще, а на некоторых линейках оперативной памяти и вовсе можно поднимать тактовые частоты в несколько кликов. Подбор правильных таймингов может занимать дни и требует длительного тестирования стабильности работы системы. Не всегда всё удаётся настроить так, как хотелось, поскольку вам может попасться неудачный экземпляр, но в целом пока ОЗУ позволяет опробовать свои силы в оверклокинге даже новичкам. Разгон видеокарт прост, а современные модели защищены от криворуких любителей разгона, а значит шанс выхода из строя минимален. Это не значит, что нужно выкручивать все полоски на максимум без опасения, но подходить к компьютеру с дрожащими руками точно не стоит. Проблема лишь в том, что повышение тактовых частот почти ничего не даёт, поскольку современные процессоры выжаты уже с завода.

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К примеру, у автора данного материала был процессор Core i7-7700K. С использованием качественной системы на основе обычного кулера не удалось поднять тактовую частоту до 5 ГГц, но даже дополнительные 300 МГц вместе с разгоном памяти давали +10% к быстродействию. Позднее была куплена СЖО, после чего порог в 5 ГГц благополучно был пройден, а прирост быстродействия и вовсе достиг 15%. А ведь речь идёт о простом любопытстве, тогда как энтузиасты используют куда более суровые методы, позволяющие выжать из оборудования намного больше. Так, одним из наиболее эффективных способов борьбы с физикой считается использование жидкого металла. Так уж вышло, что во время работы чип сильно греется, а значит требует эффективного охлаждения. Ну а чем лучше теплопроводимость, тем выше в итоге выше будет тактовая частота или ниже температурный режим во время пиковых нагрузок. Какое-то время назад замена штатного термоинтерфейса на жидкий металл стала популярна, а в итоге специальные приспособления появились в каждом уважающем себя компьютерном магазине. Процедура несложная и занимает не больше 15 минут. Стоит заметить, что здесь всё как с поклейкой защитного стекла на смартфон. Главное – отточить умение до автоматизма.

Как оказалось, не всегда стоит менять термоинтерфейс на жидкий металл даже если вы это и умеете делать. Любопытной историей поделился известный оверклокер De8auer. Один из пользователей отправил ему старую GeForce RTX 2060. Видеокарта была куплена с рук и постоянно грелась до 100 градусов, после чего сбрасывала тактовые частоты и работала медленно. К счастью, проблем замечено не было, поэтому De8auer решил разобраться в ситуации. После разборки видеокарты выяснилось, что предыдущий владелец явно переусердствовал. Так, он вместо обычной термопасты нанёс слой жидкого металла, вот только этот парень не знал о том, что используемый материал имеет в своей основе галлий. Ну а если вы хорошо знаете химию, то могли вспомнить о галлий способен образовывать сплавы с некоторыми металлами. В данном случае подошва кулера выполнена из алюминия, а в результате химического процесса диффузии галлий попал в трещины другого металла, повредив его структуру. Это так называемая диффузия по границам зёрен.

Ну а любители разгона знают, что подошва кулера должна быть ровной, поскольку трещины и неровности способны приводить к катастрофическим последствиям. De8auer не только снял слой жидкого металла с системы охлаждения, но и использовал станок с ЧПУ для полировки. После замены термопрокладок и нанесения обычной термопасты GeForce RTX 2060 стала демонстрировать нормальные температуры, чем очень порадовала своего нового владельца. Ну а вывод простой: слишком хорошо, тоже не хорошо. Не придумывайте велосипед. Если вы хотите улучшить температурный режим вашей видеокарты, начните с малого, ведь проблема может быть в засохшей термопасте или вышедших из строя прокладках. Не всегда требуется покупать систему жидкостного охлаждения, не говоря уже о замене жидкого металла. Как правило, подобная процедура интересна только экстремальным оверклокерам, поэтому в быту не используется.

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