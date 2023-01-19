Сегодня мы наблюдаем временное затишье перед бурей

В последнее время всё больше экспертов склоняется к тому, что криптовалюты относятся к непредсказуемым активам, просчитать курсовые перепады которых не представляется возможным. Увы, но все попытки использовать популярные рыночные модели безуспешно провалились, а энтузиасты продолжат биться с математикой в надежде получить выверенную комбинацию из правильных цифр. Похоже, всё это обречено на провал, а 2022 год доказал, что Биткоин сильно подвержен внешним факторам. Давайте озвучим несколько фактов, свидетельствующих о том, что возникающие перепады стоимости невозможно предсказать.

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В феврале США ввели против России санкции, что привело к падению курсу рубля. В этот момент российские элиты начали конвертировать свои накопления в Биткоины. Курс первой криптовалюты взлетел, а после уже не поднимался до рекордных показателей. Пока янки торжествовали, вводя всё новые санкции, вдруг выяснилось, что экономика Америки тонет. Сонный Джо прямо обвинял Путина во всех бедах, свалившихся на головы обычных американцев, ну а ФРС была настроена серьёзно. Ястребиная политика регулятора привела к резкому падению биржевых активов, ну а криптовалюты и вовсе обвалились ниже плинтуса. Большую часть года мы наблюдали за тем, как Биткоин падает, а совсем недавно цифровое золото беспричинно начало дорожать. Некоторые аналитики начали рассказывать о том, что экономика США оздоравливается, а значит и цифровые активы ждёт подъём. Может это и так, но любители математики не планируют оставлять попыток притянуть курсовые перепады Биткоина к идеальной формуле.

Довольно перспективно выглядит Волновая теория Ральфа Нельсона Эллиотта, которая была создана в далёком 1930 году. Так вот, сам Эллиот пришёл к выводу, что рыночные циклы состоят из пяти основных волн, при этом первая, третья и пятая волны движутся вместе с трендом, а вторая и четвертая волны движутся против него в качестве коррекционных фаз. Теория крайне сложна для понимания, а особенно трудно её перенести на рынок криптовалют, ну а аналитики отмечают, что есть некоторые подвижки. Судя по всему, у кого-то вышло, ну а результат довольно любопытный и свидетельствует о том, что уже в 2023 году Биткоин может подорожать до 161 800 долларов за 1 монету. Так ли это, мы с вами узнаем сами. Придётся запастись терпением, ну а специалисты Bloomberg отмечают, что за 2 недели 2023 года Биткоин стал самым прибыльным активом на рынке. Инвестиции в него окупились, а перспективы говорят о росте. Крупные игроки наращивают позиции, а спрос постоянно растёт.

Ну а сегодня эксперты фиксируют очередной этап коррекции. Если вы проснулись утром и уже начали переживать из-за того, что Биткоин начал дешеветь, то стоит помнить о том, что ничего страшного не происходит. Перед нами стандартная кривая, когда для преодоления более высоких позиций активу требуется намного откатиться назад. Не зря же Ральф Нельсон Эллиотт назвал свою теорию «Волновой». Несмотря на то, что за многие десятилетия экономисты смогли разработать более точные прогностические механизмы, большая часть из них основывается на теории Элиота. Предполагается, что следующий этап роста начнётся уже в понедельник. Это значит, что критически важным является способность первой криптовалюты сопротивляться давлению отлива. Чем выше стоимость Биткоина будет перед приходом большой волны, тем выше он сможет подняться. Эксперты отмечают, что майнеры уже не смогут помешать невидимой руке рынка, ведь за 2022 год распродали все накопления, ну а Киты слишком долго ждали. Крупная рыба накопила немыслимое количество криптовалюты, поэтому с большим удовольствием распродаст часть её новым держателям, которые будут готовы покупать только тогда, когда за цифровое золото начнут давать 30 тысяч долларов и больше. Источники: 1, 2, 3.

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