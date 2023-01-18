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Французская Danone планирует отучить коров отрыгивать – это снизит выбросы метана на 30%
Во всём этом деле неясной остаётся только позиция коров, которых никто ни о чём не спрашивал
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Судя по всему, экологическая лихорадка в Европе и не думает подходить к концу, поскольку партия зелёных сильна, а апологеты чистой энергии занимают ключевые должности в Германии и Европарламенте. Давайте сегодня обойдёмся без примеров, ведь сам материал представляет собой немалый интерес. Ну а ситуация такова, что сегодня достаточно сложно понять, насколько сильное влияние человечество оказывает на природу. Очевидно, что вырубка лесов и загрязнение морей и океанов имеют свои последствия, но в данном случае нас интересует парниковый эффект и выбросы метана и других газов в окружающую среду. Нужно понимать, что есть учёные, твёрдо отстаивающие опасность всё усиливающегося антропогенного влияния на экологию. Эти люди приводят доводы и точные данные свидетельствующие о том, что ледники тают, а впереди глобальная катастрофа. Согласимся, что всё это действительно происходит, но есть и другие эксперты, со слов которых становится ясно, что океанический планктон генерирует 99% всех парниковых газов планеты, а вулканы выбрасывают больше метана в атмосферу, чем всё человечество. Поскольку мы не можем запретить планктону размножаться, а вулканам извергаться, то остаётся только снизить собственные выбросы. 

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Повторимся, что оценить реальный вред антропогенных парниковых газов слишком сложно, но всё это не мешает Европе переходить на электротранспорт. Очевидно, что энергию для электрокаров там будут добывать из грязных углеводородов, но самое главное – это картинка. Потребитель увидит, как всё красиво и чисто, а значит будет верить в то, что правительство заботится о нём. Политические и экономические сложности в 2022 году нанесли ощутимый удар по европейским экологам, но эти ребята прочно стоят на ногах, поэтому отказываться от своих инициатив не собираются. Возможно, некоторые меры перенесут на 5 лет, но Европу точно ждёт повальный переход на автомобили с электрическим приводом. Похоже, не менее весёлым будущее окажется и для обычных коров. 

Есть такая организация Международная группа экспертов по изменению климата. Так вот, эти ребята подсчитали, что сельское хозяйство генерирует 40% всех парниковых газов антропогенного характера. При этом только одно животноводство даёт не меньше 8% того самого метана, который так опасен для экологии. Что поделать, не переходить же нам на подножный корм, тем более что на молоке завязаны тысячи популярных продуктов, производимых во всех уголках планеты. Казалось, что сделать ничего нельзя, но тут на сцену выходит компания Danone. Французский бренд решил, что именно он должен заставить коров меньше отрыгивать и пукать (уж простите за наш вольный русский язык). По словам Danone, процесс уже запущен, ведь по итогам 2018-2020 года удалось снизить выработку метана на животноводческих фермах на целых 14%. Специалисты компании и дальше готовы придерживаться взятых на себя обязательств, а к 2030 году намерены сократить выбросы метана на 30%. С этой целью разрабатывается так называемое регенеративное животноводство, в основе которого лежат принципы экологичности. Так, будет регламентироваться время выпаса скота на одном и том же участке, что позволит восстановить траву после кормления животных. 

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Неясно, как всё это скажется на выбросах метана, ведь проблема не только в процессе производства молока, но и в самих коровах. Похоже, будут разрабатываться новые корма, способствующие снижению отрыжки, что благотворно повлияет на выбросы парниковых газов. Словом, системность и наука пришли и сюда, ну а бедных коровок никто не спросит. Может им нравиться пукать во время приёма пищи. Ну а пока коровки находятся в счастливом неведении Danone подписала соглашение с Фондом защиты окружающей среды (Environmental Defense Fund). Предполагается, что наработки учёных снизят выбросы метана, а также позволят создать новые модели существования животноводческих предприятий. Заметим, что Danone уже становилась объектом судебных разбирательств, в рамках которых экологи заявляли о проблемах с пластиковой упаковкой той или иной продукции компании. Ну и добавим, что в настоящее время полным ходом идут исследования, позволяющие отказаться от выращивания животных для употребления в пищу. Технология уже существует, а масштабирование её – это вопрос ближайшего десятилетия. Что до молока, то копировать его структуру учёные умеют уже давно, а проблема лишь в том, что пока оригинальный продукт дешевле.  

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#экология #danone
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