Злоумышленники неплохо подготовились, а в результате автоматическая система не способна бороться с нарушителями

Может показаться, что за многие годы существования интернет-магазинов большая часть пользователей привыкла совершать покупки сидя перед компьютером. На самом деле это не так, ведь каждый раз перед большими праздниками толпы людей наполняют торговые центры и супермаркеты. Согласимся, что онлайн привлекателен, но пока спорить с традиционным ритейлом он не способен. При этом нужно понимать, что некоторые опасаются не только сложностей с оформлением заказа, но и мошенников. Так, если вы решили купить гаджет в российском интернет-магазине, то в целом проблемы исключены, поскольку существует гарантия, но всё куда сложнее с китайскими площадками. Например, AliExpress славится низкими ценами, но пресса регулярно пишет о том, как мошенники обманывают обычных покупателей. Такое случается, но очень часто проблема заключается в самих покупателях, которые не обладают достаточным опытом и верят в заведомо ложную информацию.

реклама

Не меньше рисков таит покупка новых и бывших в употреблении товаров на Авито (любых аналогичных площадках). Особенно всё становится непредсказуемым, если вы приобретаете часть компьютера или умный гаджет с доставкой. Часто проверить товар в почтовом отделении не представляется возможным, ну а мошенник уже получил деньги, поэтому найти его крайне сложно. Отметим, что по большей части у покупателей не возникает проблем, но отдельные эпизоды пестрят заголовками в прессе, создавая ощущение тотальной опасности. Это не так, но стоит понимать, что требуется хотя бы немного думать головой, поскольку на той стороне монитора может сидеть нечестный на руку продавец. Как стало известно, в последнее время мошенники наводнили Amazon. Кто-то скажет, что эти ребята там были всегда. Возможно, но на этот раз они занялись продажей твердотельных накопителей. Особенно активны мошенники в категории внешних SSD объёмом 16 Тб. Логично было бы предположить, что такой продукт должен стоить больше 1000 долларов, вот только на Amazon доступны предложения от 69 долларов и выше.

Эксперты отмечают, что особенно популярен так называемый USB 3.1 M.2, который на поверку оказывается обычной картой памяти стандарта micro SD и объёмом 64 Гб. Мошенники устанавливают карту в печатную плату, через USB-адаптер, а в результате устройство может подключаться к любому порту USB и имеет внешний вид, визуально похожий на твердотельный накопитель. После изучения нескольких таких подделок эксперты приходят к выводу, что внутри нет вредоносных приложений, но и объём в 250 раз меньше. Сама же карта памяти на распродаже недавно стоила от 11 долларов, а значит мошенники имеют приличную выгоду, продавая её за 100 долларов. Судя по всему, обман покупателей на Amazon процветает, поскольку несколько основных позиций с ранжированием по объёму выдаёт позиции мошенников.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Похоже налицо не только обман, но и хорошо продуманная схема. Очевидно, что твердотельный накопитель с внешним интерфейсом подключения объёмом 16 Тб не может стоить так дёшево. Но в данном случае многие потенциальные покупатели смотрят на историю продавца и рейтинги. А здесь всё в полном порядке, поскольку речь идёт о хорошо себя зарекомендовавших бизнесменах. Покупатели видят десятки положительных отзывов, поэтому полагают, что попали на акционный товар. На самом же деле всё намного сложнее. Как оказалось, мошенники используют функцию объединения отзывов. Предположим, что данный продавец раньше продавал одеяла или столовые принадлежности. У него есть довольные клиенты, но в какой-то момент магазин либо оказывается взломан, либо продан. И вот здесь мошенники используют высокие рейтинги от продажи указанных выше одеял, чтобы ввести потенциального покупателя в заблуждение. Неясно, сколько на Amazon было обмануто пользователей, но на момент написания данного материала на площадке есть множество мошеннических предложений. Представители Amazon признают проблему и обещают принять меры. Судя по всему, требуется ручное управление, поскольку умные алгоритмы просто не способны понять логику схемы введения покупателей в заблуждение.