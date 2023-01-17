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GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6650 ХТ – оптимальная геймерская видеокарта под 2К-монитор
Какую из двух видеокарт вы купили бы прямо сейчас?
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MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Прежде чем думать о том, какая видеокарта вам нужна, было бы неплохо оценить свои финансовые возможности. Очевидно, что небогатые геймеры не могут себе позволить потратить 100 тысяч рублей, но бывают ситуации, когда не в деньгах дело. Очень часто у вас на руках есть нужная сумма, но вы не можете понять сколько вообще стоит потратить, и стоит ли вообще что-либо тратить. Именно поэтому мы советуем обращать внимание на монитор. Если вы ещё не определились с моделью и разрешением, то лучше взять 2К. Пожалуй, это оптимальный выбор, который подходит как для просмотра фильмов, так и для игр.

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Если с деньгами туго, то выше 1080р прыгать не советуем, ну а сегодня мы попробуем подумать о том, какую видеокарту купить под монитор с разрешением 2К. Повторимся, что пока данное разрешение дисплея не является массовым, поскольку не больше 10% геймеров уже купили такие мониторы. И всё же, перспективы есть, поэтому давайте сосредоточимся именно на 2К. Начнём с видеокарт производства AMD.

Пожалуй, дороже Radeon RX 6750 ХТ брать ничего мощнее не советуем. Стоит такое удовольствие почти 50 тысяч рублей, ну а вы получите в своё распоряжение 12 Гб и внушительный запас прочности. Сегодня с такой видеокартой вы можете не думать о требованиях к играм, а следующие пару лет и вовсе забыть о жадности Дженсена Хуанга и глупости Лизы Су. Radeon RX 6750 ХТ была бы намного дешевле, если бы в российской рознице появились видеокарты серии Radeon RX 7000, но пока AMD не способна наладить производство, а значит Radeon RX 6750 ХТ остаётся хорошим выбором. 

Radeon RX 6700 ХТ предлагает точно такие же характеристики и аналогичный графический чип и отличается менее скоростной видеопамятью. Разница в играх не превышает 5-7%, поэтому как следует подумайте, есть ли вообще смысл переплачивать, ведь большинство процессоров не способно показать разницу между видеокартами. В этом случае гораздо выгоднее кажется Radeon RX 6650 ХТ. Здесь 8 Гб видеопамяти и шина на 128 бит, но и цена ниже. Кстати, именно столько эта видеокарта стоила до падения курса рубля, поэтому перед вами идеальное решение по разумной стоимости. Большим плюсом Radeon RX 6650 ХТ эксперты называют низкое энергопотребление. Это значит, что вам не придётся покупать новый блок питания, а это дополнительная экономия. 

У NVIDIA оптимальным решением для 2К мы можем назвать GeForce RTX 3070 Ti. Видеокарта немного быстрее указанной выше Radeon RX 6750 ХТ. При этом не стоит думать, что она идеальна, поскольку у зелёных всего 8 Гб видеопамяти, тогда как красные предлагают 12 Гб. Многие заявляют, что это не преимущество. Возможно, сегодня разница не критична, вот только тем, кто покупает видеокарту на 3-4 года, стоит думать о будущем. Согласитесь, что было бы странно заплатить сегодня 56 тысяч рублей, а уже в начале 2024 года испытывать неудобства в новых играх. Умники обязательно предложат нам купить GeForce RTX 4070 Ti. Согласимся, что эта видеокарта намного быстрее, но так можно прибавлять до бесконечности, а ведь мы хотим купить оптимальную видеокарту для 2К, а не самую быструю на планете. 

Именно поэтому есть смысл присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti. Поскольку эта видеокарта дешевле предыдущей, то вполне логично, что она и медленнее. К счастью, снижение быстродействия не такое критичное, чтобы вам пришлось волноваться о невозможности запуска игр в 2К. Через год проблемой могут стать скромные 8 Гб видеопамяти, но выбора в лагере NVIDIA просто нет, поэтому фанатам Дженсена Хуанга придётся брать то, что есть в наличии. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
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RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
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-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ну и за 30 тысяч вас поджидает GeForce RTX 3060. Прежде всего стоит заметить, что это не та скоростная видеокарта, о которой вы могли прочесть в интернете, поскольку здесь 8 Гб видеопамяти и 128-битная шина. Но даже в случае, если бы речь шла о полноценной GeForce RTX 3060, то она в чистую проигрывает Radeon RX 6650 ХТ. При этом разница в цене минимальна, а значит выбор очевиден. Такая видеокарта годится для 2К, хотя мечтать о максимальных настройках графики не приходится. Пожалуй, когда появляется возможность сэкономить 25 тысяч рублей без ощутимого падения быстродействия, то 33 тысячи рублей смотрятся гораздо лучше, чем 55 тысяч.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3060 #radeon rx 6650 хт
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