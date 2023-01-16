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Стоит ли ожидать открытия белорусского фронта – эксперты Bloomberg оценили шансы наступления РФ
Планирует ли командование РФ переходить в наступление на Украину с территории Беларуси? Давайте разбираться
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Прежде всего нужно понимать, что ни у кого из аналитиков нет точных данных, а значит всё указанное ниже представляет собой фантазии журналистов. В данном случае можно ссылаться на иностранных экспертов или на российских аналитиков, но суть от этого не поменяется. Именно поэтому относитесь к подобным прогнозам исключительно как к теоретическим, поскольку мы можем только предполагать, тогда как правительство имеет на это счёт свои планы. 

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Bloomberg пишет, что США совершили крупную стратегическую ошибку, подтолкнув Беларусь в объятья России. Много лет западные политики пытались склонить Лукашенко на свою сторону. При этом стоит признать, что предложения были довольно сомнительными, а за спиной улыбающиеся демократы всегда держали нож. Попытка силовым путём сменить власть в стране не удалось, а Тихановская путешествует по Европе, выполняя роль манекена, которому иногда разрешают делать умное лицо. После 24 февраля США отбросили все планы подружиться с Лукашенко, а в итоге Беларусь находится под санкциями, пусть и не такими жёсткими, как Россия. При этом в том же Bloomberg отмечают, что после 2020 года экономические связи между союзными странами растут, а зависимость Беларуси становится всё более явной. В качестве рычагов давления используются кредиты на миллиарды долларов, ну а дополнительно идут поставки современных систем ПВО С-400, а также истребителей МиГ-31. Последние способны нести сверхзвуковые боеголовки, которые сегодня не может сбивать ни одна система стран НАТО. Словом, цветная революция окончательно провалилась, а сегодня янки не рассматривают Беларусь в качестве союзника для Европы. 

Ну а кто не с нами, тот против нас, поэтому на страну оказывается такое жёсткое давление, хотя она и не участвует в СВО ни прямым ни косвенным образом. При этом в последние недели в украинской прессе можно встретить статьи, авторы которых прямо указывают на скорое вторжение российских войск с территории Беларуси. По мнению западных экспертов, сегодня Россия успешно реализует стратегию, позволяющую оттягивать значительную часть украинских войск на север страны, что снижает боеспособность частей ВСУ, находящихся на Донецком направлении. При этом иностранные журналисты полагают, что Москва не будет переходить границу с севера, а находящаяся в Беларуси группировка войск успешно выполняет свои задачи. Командование РФ ведёт постоянную ротацию войск. Одни части приходят на учения, тогда как другие передислоцируются в другие места. Создаётся впечатление бурной деятельности, тогда как на самом деле количество военнослужащих не меняется. 

Значительные усилия осуществляются и представителями российского командования. Например, недавно изучить эффективность боевого слаживания бойцов РФ и Беларуси приезжал лично Олег Салюков (командующий сухопутными войсками России). После этого на полигон наведался и сам Лукашенко, ну а представители правительства уверяют, что группировка создана для защиты союзного государства. Словом, проводятся бесконечные учения, результаты которых изучают инспекторы с двух сторон, но реальных действий, свидетельствующих о подготовке к наступлению, не проводится. Эксперты американского Институт изучения войны (ISW) и даже польского Центра восточноевропейских исследований (OSW) приходят к выводу, что на территории Беларуси создаётся имитация подготовки к наступлению, тогда как в реальности ничего такого ожидать не следует. 

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Как мы писали выше, неясно, чем вообще всё закончится, но пока ведущие мировые эксперты полагают, что наступления со стороны Беларуси не будет, при этом Украина всё же вынуждена оголять Донецкое направление. О переброске дополнительных сил рассказывают высокопоставленные чиновники из Украины. Хотя, есть мнение, что это также является игрой. Не исключено, что дивизии и батальоны действительно отправляются охранять границу, но не в таком количестве, как заявляют украинское правительство. Дивизии могут быть укомплектованы только на половину, что позволяет создавать видимость защиты, используя резервы под Артёмовском и других направлениях. Идёт большая игра, ну а кто кого переиграет, нам ещё только предстоит узнать. 

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#сво #война
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