Продажи газированных напитков просели, а вот прибыль выросла почти ан 16%

Ещё совсем недавно Coca-Cola и Pepsi занимали большую часть газированных напитков российского рынка. Обе компании сумели воспользоваться развалом СССР, благодаря чему пришли на пустое поле, где количество местных производителей можно было пересчитать по пальцам. Именно поэтому доля Coca-Cola и Pepsi на рынке РФ была значительно больше, чем в среднем по Европе, где местные жители активно употребляют газированные напитки собственного производства. При этом обе компании наращивали продажи, получая гигантские прибыли, а также инвестировали в российский рынок немалые деньги. Шла постоянная реклама, когда бутылочки с газировкой можно было увидеть на многих телеканалах, а сами производители не скупились на брендовые витрины. Всё это передавалось многочисленным партнёрам на условно-бесплатных условиях, когда магазин выставлял напитки на самое видное место, а выиграли обе стороны. За несколько десятилетий обе компании так прочно обосновались в России, что индекс узнаваемости их поднялся до каких-то невероятных отметок. Так, бренд Coca-Cola в РФ на начало 2022 года знали 94.3% респондентов, а напиток Fanta знало 93% всех опрошенных людей старше 16 лет. Очевидно, что решение бросить всё и уйти, далось американским компаниям сложно. Но выбор был невелик, поэтому то, что удалось сохранить, можно назвать небольшой победой. Или нет, смотря как посмотреть.

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Так, Coca-Cola и Pepsi ранее владели несколькими узнаваемыми российскими брендами. Так, Coca-Cola принадлежали «Моя семья», «Добрый» и Rich, тогда как PepsiCo выпускала напитки «Русский дар» и Evervess. Ну а чуть позднее и вовсе в ассортименте обеих компаний появились клоны свои же классических напитков под другими названиями. В итоге обе компании основательно подошли к юридическому вопросу, что позволило избежать проблем на родине. Например, Coca-Cola Hellenic Bottling Company теперь называется Multon Partners. Конечному потребителю нет никакой разницы, что там написано мелким шрифтом, лишь бы вкус был прежний и цена нормальная. Что любопытно, за это время чисто российские бренды так и не смогли занять большую часть рынка, а сегодня в продаже можно встретить даже оригинальную Coca-Cola. Есть напитки родом из Казахстана, тогда как встречаются с крайне странной этикеткой, свидетельствующей о том, что Coca-Cola произведена в России. В данном случае нас вопрос происхождения волнует меньше всего, ведь в прессу попали любопытные статистические данные, позволяющие сделать те или иные выводы относительно того, как изменился российский рынок газированных напитков.

Эксперты фиксируют резкое сокращение продаж сахаросодержащих напитков на 9.8% за 2022 год. Это внушительная цифра, свидетельствующая о том, что потребительский рынок меняется, а обычные покупатели сильно охладели к прохладительным напиткам. Нет точных данных о том, смогли ли отечественные производители газированных и негазированных не содержащих сахара напитков получить какие-то выгоды. Вполне возможно, что потребители просто стали меньше покупать брендовых напитков, а значит вкусы не поменялись, а при наличии соответствующей продукции в магазинах продажи могут быстро вернуться к досанкционному периоду. А вот в деньгах всё не так плохо, ведь в целом прибыль выросла на 3.6%. Аналитики фиксируют, что рост цен на отдельные наименования огромен, а значит можно констатировать, что производители попытались компенсировать снижение поставок за счёт повышения маржи за отдельно взятую бутылочку газировки. Что до всего рынка газированных напитков, то здесь можно констатировать рост прибыли на 15.9%, тогда как падение зафиксировано на уровне 1.8%.

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Аналитики отмечают, что подобные изменения стали следствием резкого ухода с рынка сразу двух крупных игроков. Скорее всего, уже в 2023 году ситуация стабилизируется. К примеру, многие производители начали заменять сахар на химические добавки, что позволяет ощутимо снизить цену на свой продукт. Ну а причин ожидать взрывного спроса на отечественные бренды пока нет. За десятилетия жители РФ привыкли ко вкусам американских напитков, а планов отучить страну пить Coca-Cola пока нет. Добавим, что основные продажи всегда фиксируются в летний период, ну а в 2022 году именно в это время возникли сложности с исчезновением продукции с прилавков. В 2023 году все юридические вопросы решены, а значит можно ожидать возвращения потребительского спроса на газировку. Кстати, с 1 июля 2023 года вступают новые акцизные правила, согласно которым производители газировки с сахаром должны будут платить больше в государственный бюджет. Эксперты полагают, что популярные бренды давно перешли на сахарозаменители, поэтому цены подрастут незначительно.