Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В России стали реже пить газировку – куда пропали Coca-Cola и Pepsi, и что будет с ценами в 2023г
Продажи газированных напитков просели, а вот прибыль выросла почти ан 16%
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Ещё совсем недавно Coca-Cola и Pepsi занимали большую часть газированных напитков российского рынка. Обе компании сумели воспользоваться развалом СССР, благодаря чему пришли на пустое поле, где количество местных производителей можно было пересчитать по пальцам. Именно поэтому доля Coca-Cola и Pepsi на рынке РФ была значительно больше, чем в среднем по Европе, где местные жители активно употребляют газированные напитки собственного производства. При этом обе компании наращивали продажи, получая гигантские прибыли, а также инвестировали в российский рынок немалые деньги. Шла постоянная реклама, когда бутылочки с газировкой можно было увидеть на многих телеканалах, а сами производители не скупились на брендовые витрины. Всё это передавалось многочисленным партнёрам на условно-бесплатных условиях, когда магазин выставлял напитки на самое видное место, а выиграли обе стороны. За несколько десятилетий обе компании так прочно обосновались в России, что индекс узнаваемости их поднялся до каких-то невероятных отметок. Так, бренд Coca-Cola в РФ на начало 2022 года знали 94.3% респондентов, а напиток Fanta знало 93% всех опрошенных людей старше 16 лет. Очевидно, что решение бросить всё и уйти, далось американским компаниям сложно. Но выбор был невелик, поэтому то, что удалось сохранить, можно назвать небольшой победой. Или нет, смотря как посмотреть.

реклама

Так, Coca-Cola и Pepsi ранее владели несколькими узнаваемыми российскими брендами. Так, Coca-Cola принадлежали «Моя семья», «Добрый» и Rich, тогда как PepsiCo выпускала напитки «Русский дар» и Evervess. Ну а чуть позднее и вовсе в ассортименте обеих компаний появились клоны свои же классических напитков под другими названиями. В итоге обе компании основательно подошли к юридическому вопросу, что позволило избежать проблем на родине. Например, Coca-Cola Hellenic Bottling Company теперь называется Multon Partners. Конечному потребителю нет никакой разницы, что там написано мелким шрифтом, лишь бы вкус был прежний и цена нормальная. Что любопытно, за это время чисто российские бренды так и не смогли занять большую часть рынка, а сегодня в продаже можно встретить даже оригинальную Coca-Cola. Есть напитки родом из Казахстана, тогда как встречаются с крайне странной этикеткой, свидетельствующей о том, что Coca-Cola произведена в России. В данном случае нас вопрос происхождения волнует меньше всего, ведь в прессу попали любопытные статистические данные, позволяющие сделать те или иные выводы относительно того, как изменился российский рынок газированных напитков.

Эксперты фиксируют резкое сокращение продаж сахаросодержащих напитков на 9.8% за 2022 год. Это внушительная цифра, свидетельствующая о том, что потребительский рынок меняется, а обычные покупатели сильно охладели к прохладительным напиткам. Нет точных данных о том, смогли ли отечественные производители газированных и негазированных не содержащих сахара напитков получить какие-то выгоды. Вполне возможно, что потребители просто стали меньше покупать брендовых напитков, а значит вкусы не поменялись, а при наличии соответствующей продукции в магазинах продажи могут быстро вернуться к досанкционному периоду. А вот в деньгах всё не так плохо, ведь в целом прибыль выросла на 3.6%. Аналитики фиксируют, что рост цен на отдельные наименования огромен, а значит можно констатировать, что производители попытались компенсировать снижение поставок за счёт повышения маржи за отдельно взятую бутылочку газировки. Что до всего рынка газированных напитков, то здесь можно констатировать рост прибыли на 15.9%, тогда как падение зафиксировано на уровне 1.8%. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Аналитики отмечают, что подобные изменения стали следствием резкого ухода с рынка сразу двух крупных игроков. Скорее всего, уже в 2023 году ситуация стабилизируется. К примеру, многие производители начали заменять сахар на химические добавки, что позволяет ощутимо снизить цену на свой продукт. Ну а причин ожидать взрывного спроса на отечественные бренды пока нет. За десятилетия жители РФ привыкли ко вкусам американских напитков, а планов отучить страну пить Coca-Cola пока нет. Добавим, что основные продажи всегда фиксируются в летний период, ну а в 2022 году именно в это время возникли сложности с исчезновением продукции с прилавков. В 2023 году все юридические вопросы решены, а значит можно ожидать возвращения потребительского спроса на газировку. Кстати, с 1 июля 2023 года вступают новые акцизные правила, согласно которым производители газировки с сахаром должны будут платить больше в государственный бюджет. Эксперты полагают, что популярные бренды давно перешли на сахарозаменители, поэтому цены подрастут незначительно.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#coca-cola #pepsi
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

В Москве появилась поддельная Кока-Кола
В Москве заметили несуществующую Coca-Cola производства РФ с оригинальным вкусом и этикеткой
В США придумали "новый новогодний вкус Америки" - Pepsi с коровьим молоком
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США оказались не в состоянии пополнить запас нефти, находящийся на самом низком уровне с 1984 года
3
На первой открытой экзопланете обнаружена атмосфера
3
Приложение "Сбербанк онлайн" перестанет работать на смартфонах некоторых пользователей с 19 января
2
В Украине рассказали, почему российские крылатые ракеты и Калибры никогда не закончатся
31
В магазине Регард за сутки раскупили почти всю оперативную память DDR5-7200, DDR5-7600 и DDR5-7800
32
В Германии призвали восстановить «Северный поток»
7
GeForce RTX 4080 получает новую версию графического процессора и может подешеветь
17
AMD не смогла заменить неисправную RX 7900 XTX Игорю из Igors Lab
23
Под Херсоном "засветился" новейший танк Т-90М "Прорыв"
3
Спикер ВВС ВСУ: У России не закончатся ракеты
10
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
63
Почему видеокарты NVIDIA продолжат дорожать – оптимальные решения для ждунов со стажем
4
Художник показал несколько превосходных скриншотов Ведьмак 3 в 8К-разрешении
4
Dish Network и группа по защите окружающей среды подали иски, чтобы остановить SpaceX Starlink Gen 2
+
Иран подтвердил закупку современных российских истребителей Су-35 поколения 4++
5
Предварительные заказы на Galaxy S23 уже открыты
+
Сравнение производительности DirectStorage: AMD vs Intel vs Nvidia
20
Вашингтон планирует "обменять" продажу истребителей F-16 Турции на включение новых стран в НАТО
2
Украинская власть мечтает сформировать танковую бригаду, состоящую из танков Leopard-2
23
Процессоры Core i9-13900KF разгоняются лучше всех
5

Популярные статьи

8 лучших связок шестиядерных процессоров и материнских плат для игровых ПК в начале 2023 года
42
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя
70
Корабль XBOX тихо идет ко дну
39
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра в QuadHD (Январь)
45
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
262
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
40
БМП Bradley нескоро будут готовы к сражениям
9
Самые ожидаемые игровые мониторы 2023 года: 540 Гц, OLED и ультраширокий экран
31
О параллельном импорте компьютерного железа
29
О богатом внутреннем мире электронных компонентов
5

Сейчас обсуждают

Xmast
12:18
Ты ссылку открывал? Я просто поначалу не увидел там страницу с 4к. Потом переключил. И дописал отзыв. Само собой 4к. Причем там 2800ti c 11 гигами по скорости равна в 4к 3700 (не ти) с 8 гигами. Разни...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра в QuadHD (Январь)
Максим Беляков
12:17
Нвидиа не может в высокое разрешение и герцовку, так как в картах по ррц 1600 долларов эти гении инженерии сэкономили на разъёме дисплейпорт, у них стоит 1.4а, хотя, учитывая что эти же инженеры запих...
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
Евген Матвиец
12:15
АМ4 соккет лет пять ,и карты от амд были никогда никаких проблем не было.тут 3 варианта:либо автору всегда брак попадается,или он спецом хлам собирает или попросту рукожоп.да кстати и невидиа карты бы...
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
БАБУЙНЯ
12:15
Бaбyйня
Способен ли AH-64 Apache "навести шороху" на Украине и передадут ли его вообще
БАБУЙНЯ
12:15
Бaбуйня
Китайские эксперты раскритиковали прогнозы США касательно исхода битвы за Тайвань
БАБУЙНЯ
12:15
Бабyйня
БМП Bradley нескоро будут готовы к сражениям
FelsheR-BAN100556
12:15
Просто украинским истребителям на земле удобней.
Как российский Су-57 испугал украинских лётчиков, и почему украинские истребители редко взлетают
Alex Zamfol
12:13
Не знал, что Скабеева еще и в компьютерные издания умеет!
Минобороны Великобритании опровергли поставку Украине ударных вертолётов Apache AH64
Антон Васильев
12:12
Опять сказки венского леса
Ноутбучный Core i9-13980HX в Cinebench R23 опередил настольные Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 7900X
БАБУЙНЯ
12:12
Бабуйня
Как российский Су-57 испугал украинских лётчиков, и почему украинские истребители редко взлетают
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем