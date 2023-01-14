Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ вернулись к отметкам середины декабря
Не все видеокарты подешевели, но мы собрали наиболее выгодные
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Первая рабочая неделя 2023 года подошла к концу. Можно констатировать, что рубль так и не вернулся к отметкам начала декабря. Аналитики полагают, что к концу января положение может измениться в лучшую сторону, ну а пока можно констатировать, что стоимость процессоров и видеокарт почти полностью вернулась к отметкам середины прошлого месяца. Стоит учитывать, что даже это ощутимо больше, чем хотели бы увидеть геймеры, ну а сегодня некоторые любители компьютерных игр потянулись в магазины, тогда как остальные просто ждут.

реклама

И здесь нужно понимать, что такая тактика может оказаться проигрышной. Например, в понедельник рубль снова уйдёт в пике, выйдя за 72-к-1, а значит стоимость видеокарт окажется выше, чем сегодня. Всё это не значит, что позитивный сценарий маловероятен, но если вы устали ждать, то давайте пройдёмся по некоторым популярным позициям в магазине Ситилинк. Не все они рекомендуются для покупки, но об этом ниже.

За самый быстрый графический чип снова просят чуть больше 140 тысяч рублей. Если вам кажется, что это дорого, то стоит учитывать, что даже в США такая видеокарта стоит почти 1800 долларов, а значит в данном случае переплата несущественная. GeForce RTX 4090 является отличным вложением денег, ну а самая главная проблема состоит в том, чтобы такую немалую сумму найти. Владелец видеокарты должен помнить, что ему потребуется мощная система с блоком питания на 850 Вт и выше, а также процессором последних поколений. Увы, но камень трёхлетней давности GeForce RTX 4090 просто не вытянет. И не пишите, что эта видеокарта летает на вашем Core i7-7700K. Некоторые вещи давно пора оставить в прошлом. 

За GeForce RTX 4080 просят 104 тысячи рублей. Это в принципе далеко от нормы, поскольку перед нами самый переоценённый графический чип нового поколения. По непонятной причине Дженсен Хуанг решил, что нужно с 700 долларов поднять цену до 1200, а в результате перед нами пусть и очень быстрая, но дорогая видеокарта. Если сравнивать GeForce RTX 4080 с флагманами прошлого поколения, то выбор очень заманчивый, ведь по скорости новинке нет равных. Вот только осадок от резкого роста цены не позволяет относиться к GeForce RTX 4080 с почтением. 

Достигла и своей минимальной цены новая GeForce RTX 4070 Ti. Судя по всему, видеокарта должна была прийти в РФ за 80 тысяч, но падение курса рубля спутало все карты, поэтому в магазинах она появилась за 90 тысяч. Сегодня цена радует, а многие эксперты и вовсе уверены, что перед нами оптимальное решение для 4К. Вполне возможно, что рациональное зерно в подобных заявлениях есть, ведь GeForce RTX 4070 Ti быстрее супердорогой GeForce RTX 3090 Ti, но стоит значительно дешевле. 

Впервые за несколько недель дешевле 50 тысяч можно купить GeForce RTX 3070. Это пусть и старая, но вполне годная видеокарта, которая неплохо вписывается в бюджет энтузиаста и будет справляться с любыми играми в 2К. Под монитор с разрешением 4К брать такую видеокарту мы бы не советовали, поскольку здесь 8 Гб видеопамяти и несравнимо меньшее быстродействие по сравнению с указанными выше графическими чипами. 

На 3 тысячи рублей подешевела и GeForce RTX 3060 Ti. К сожалению, в продаже за 38 тысяч рублей доступна видеокарта с посредственной системой охлаждения. Если вы захотите запустить какую-то действительно требовательную игру, то ваши уши спасибо вам точно не скажут. Купите наушники, это не избавит ваших родных от гула кулеров, но вы точно сэкономите на видеокарте и сможете получать максимальное удовольствие от игры. GeForce RTX 3060 Ti заточена под 2К. Ограничений пока нет, хотя уже через год может потребоваться использовать масштабирование. Или нет, пока неясно, как быстро будет двигаться прогресс в новых игровых движках.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ну и снова 24 тысячи стоит GeForce RTX 3050. Здесь аналогичная проблема, ведь кулер откровенно плохой и шумный. Увы, но в такой ситуации нужно выбирать: или вы экономите, получая не самую эффективную систему охлаждения, или у вас будет возможность разгона и тихая видеокарта с переплатой в 3 тысячи рублей или даже дороже.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Уровень отказа видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX достигает 11%
Nvidia обновила приложение Broadcast функцией зрительного контакта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Тайваньские истребители Mirage 2000 сбили четыре самолета F-16 Fighting Falcons производства США
5
Как маленький дрон Герань-3 стал участником большой игры, и за что США хотят наказать Канаду
13
В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
92
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti рекордно подешевела в магазинах РФ
24
Какую видеокарту купить под требовательные новинки 2023г владельцу монитора 2К
7
Почему Су-75 будет пользоваться популярностью на Ближнем Востоке и в Африке
5
Хакеры из России выпустили релиз игры Diablo IV раньше самой компании Blizzard
3
Почему GeForce RTX 4070 Ti можно назвать самой выгодной видеокартой в магазинах РФ
39
Военные США раскритиковали французские бронемашины AMX-10RC для Украины
1
Майнер из РФ заплатит штраф в размере 29 000 000р за попытку скрыть от государства свою ферму
14
Флагманский SSD Samsung 990 Pro 2 ТБ подешевел в одном из российских магазинов
2
Найден способ в несколько кликов превратить Windows 11 в старую Windows 95
7
США рассматривают вопрос о подготовке пилотов Украины к полетам на F-16
7
Собираем мощный игровой компьютер под World of Tanks – можно ли танкисту обойтись без видеокарты
8
Игроки космического симулятора Elite: Dangerous смогли за 8 лет исследовать лишь 1% вселенной
5
Скоростной Core i9-13900KS@6 ГГц через месяц превратится в «тыкву» из-за нового Ryzen 9 7950X3D
16
«Сбербанк» рассказал, каким образом устанавливает клиентам своё iOS-приложение вопреки блокировке от Apple
2
Оперативная память DDR5-7200, DDR5-7600 и DDR5-7800 появилась в одном из магазинов РФ
9
NZXT представила премиум-корпуса H9, ATX 3.0 блок питания C1200 и вентиляторы Duo RGB
1
В РФ могут увеличить максимальный возраст призывников с 27 до 30 лет уже в весеннем призыве
10

Популярные статьи

Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе
30
Импортозамещение работает - как "Чебурашка" побеждает иноземного "Аватара" в российских кинотеатрах
28
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
37
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
38
На Западе назвали самое важное достижение малозаметных истребителей Су-57 ВКС РФ на Украине
5
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
186
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
122
ASTRON Rex - новая имба, разрывающая рандом World of Tanks
13
На что способны американские и европейские БМП и БТР Страйкер, Брэдли, Мардер и AMX
6
Глобальная система радиоэлектронной разведки ECHELON, что она представляет и насколько опасна
10

Сейчас обсуждают

Аleks_vk
11:08
Видеокарты АМД уверенно идут к доле рынка, менее 10%
Уровень отказа видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX достигает 11%
Анна Сердюкова
11:06
У Нвидиа память сгорает и разьемы, у АМД испарительные камеры недозаправдены. И всё от жадности. Одни пытаются быстрее выпустить новый продукт, а вторые не отстать и выпустить ответ.
Уровень отказа видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX достигает 11%
Mekanika
11:04
Если я и все остальные не проголосуют кошельком за глюкодром, то в чём победа то? Всё-равно не понимаю такого подхода. Для меня репутация это всё. Это доверие и лояльность. Если плюнуть в лояльного че...
Уровень отказа видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX достигает 11%
Евгений Сом
10:59
Когда амд выкупила ати хуанг уже там не работал больше 10 лет. Даже когда тебя дурочка прижали за вранье, ты продолжаешь врать. Что наглядно подтверждает насколько ты балаболка-пиздаболка )))))) Но е...
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
sumrack
10:58
Сразу видно, с душой сделано, для любимого амудодрочера))
Уровень отказа видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX достигает 11%
Hakuna Matata
10:52
да, приврал немного, от 9 до 11 она кушает)
16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
kitava
10:50
Тут тоже есть проблема. Все ждут отмашки Германии потому что речь идёт о танках на хранении. И введение в экплуатацию может осуществится немецкими заводами и тоже займёт какое-то время. Конкретно у П...
МИД Украины: пять стран готовы передать Украине танки Leopard 2
RedStone
10:48
Напомни, ущербный, как там отреагировала нвидиа на отвалы памяти ? Говоришь она нахер послала покупателей ? А теперь сравни с амд, подрядчик которой тоже накосячил - разницу видишь или мордой тебя ткн...
Уровень отказа видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX достигает 11%
Роман Ильягулов
10:48
Я бы предложил Асусу встроить "режим паука", когда он становится на антенны как на ноги он начинает бегать по столу на антеннах и чё - нибудь вопить. Вот тогда точно будет прикольно)))
CES 2023: Asus представила первый в мире четырехдиапазонный игровой маршрутизатор с WiFi 7
Руслан Знамов
10:47
Не передадут, а по любому уже передали.
МИД Украины: пять стран готовы передать Украине танки Leopard 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем