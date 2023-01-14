Не все видеокарты подешевели, но мы собрали наиболее выгодные

Первая рабочая неделя 2023 года подошла к концу. Можно констатировать, что рубль так и не вернулся к отметкам начала декабря. Аналитики полагают, что к концу января положение может измениться в лучшую сторону, ну а пока можно констатировать, что стоимость процессоров и видеокарт почти полностью вернулась к отметкам середины прошлого месяца. Стоит учитывать, что даже это ощутимо больше, чем хотели бы увидеть геймеры, ну а сегодня некоторые любители компьютерных игр потянулись в магазины, тогда как остальные просто ждут.

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И здесь нужно понимать, что такая тактика может оказаться проигрышной. Например, в понедельник рубль снова уйдёт в пике, выйдя за 72-к-1, а значит стоимость видеокарт окажется выше, чем сегодня. Всё это не значит, что позитивный сценарий маловероятен, но если вы устали ждать, то давайте пройдёмся по некоторым популярным позициям в магазине Ситилинк. Не все они рекомендуются для покупки, но об этом ниже.

За самый быстрый графический чип снова просят чуть больше 140 тысяч рублей. Если вам кажется, что это дорого, то стоит учитывать, что даже в США такая видеокарта стоит почти 1800 долларов, а значит в данном случае переплата несущественная. GeForce RTX 4090 является отличным вложением денег, ну а самая главная проблема состоит в том, чтобы такую немалую сумму найти. Владелец видеокарты должен помнить, что ему потребуется мощная система с блоком питания на 850 Вт и выше, а также процессором последних поколений. Увы, но камень трёхлетней давности GeForce RTX 4090 просто не вытянет. И не пишите, что эта видеокарта летает на вашем Core i7-7700K. Некоторые вещи давно пора оставить в прошлом.

За GeForce RTX 4080 просят 104 тысячи рублей. Это в принципе далеко от нормы, поскольку перед нами самый переоценённый графический чип нового поколения. По непонятной причине Дженсен Хуанг решил, что нужно с 700 долларов поднять цену до 1200, а в результате перед нами пусть и очень быстрая, но дорогая видеокарта. Если сравнивать GeForce RTX 4080 с флагманами прошлого поколения, то выбор очень заманчивый, ведь по скорости новинке нет равных. Вот только осадок от резкого роста цены не позволяет относиться к GeForce RTX 4080 с почтением.

Достигла и своей минимальной цены новая GeForce RTX 4070 Ti. Судя по всему, видеокарта должна была прийти в РФ за 80 тысяч, но падение курса рубля спутало все карты, поэтому в магазинах она появилась за 90 тысяч. Сегодня цена радует, а многие эксперты и вовсе уверены, что перед нами оптимальное решение для 4К. Вполне возможно, что рациональное зерно в подобных заявлениях есть, ведь GeForce RTX 4070 Ti быстрее супердорогой GeForce RTX 3090 Ti, но стоит значительно дешевле.

Впервые за несколько недель дешевле 50 тысяч можно купить GeForce RTX 3070. Это пусть и старая, но вполне годная видеокарта, которая неплохо вписывается в бюджет энтузиаста и будет справляться с любыми играми в 2К. Под монитор с разрешением 4К брать такую видеокарту мы бы не советовали, поскольку здесь 8 Гб видеопамяти и несравнимо меньшее быстродействие по сравнению с указанными выше графическими чипами.

На 3 тысячи рублей подешевела и GeForce RTX 3060 Ti. К сожалению, в продаже за 38 тысяч рублей доступна видеокарта с посредственной системой охлаждения. Если вы захотите запустить какую-то действительно требовательную игру, то ваши уши спасибо вам точно не скажут. Купите наушники, это не избавит ваших родных от гула кулеров, но вы точно сэкономите на видеокарте и сможете получать максимальное удовольствие от игры. GeForce RTX 3060 Ti заточена под 2К. Ограничений пока нет, хотя уже через год может потребоваться использовать масштабирование. Или нет, пока неясно, как быстро будет двигаться прогресс в новых игровых движках.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ну и снова 24 тысячи стоит GeForce RTX 3050. Здесь аналогичная проблема, ведь кулер откровенно плохой и шумный. Увы, но в такой ситуации нужно выбирать: или вы экономите, получая не самую эффективную систему охлаждения, или у вас будет возможность разгона и тихая видеокарта с переплатой в 3 тысячи рублей или даже дороже.