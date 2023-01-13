Глобалисты разрушают основы общества, что может привести к катастрофическим последствиям

Если не вникать в подробности, то движение Black Lives Matter (BLM) может показаться ещё одной демократической силой, отстаивающей права афроамериканцев. Теоретически, но в реальности всё совсем иначе. Дело в том, что любая революция требует огромных финансовых вливаний. Проще говоря, народ просто так не будет собираться и обсуждать необходимость тех или иных реформ. Обычные люди в дневное время работают, а значит топтаться у парламента с флагами можно от силы несколько дней, взяв отгул за свой счёт. Деньги являются решающим фактором в любой уважающей себя революции. Именно поэтому, когда вы начнёте всматриваться в тех, кто стоит на улицах, то увидите там представителей самых бедных слоёв населения, а также бездельников и тунеядцев, которые в нормальное время находились на дне социальной цепочки.

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С движением BLM всё точно также. Неизвестно откуда взявшиеся люди сегодня возглавляют одну из самых могущественных организаций в США, при этом сами они стали довольно зажиточными и при желании могут подпортить жизнь самым влиятельным представителем американских элит. Политологи утверждают, что главными спонсорами движения за права чёрных являются ребята из «Демократического альянса», которые открыто спонсируют Демократическую партию США. Это глобалисты типа Джорджа Сороса и Тома Стейера. Именно с их лёгкой руки Трамп не получил второй срок на посту президента, а сонный Джо улыбаясь отдал более активным представителям демократического общества бразды правления страной. Казалось бы, что ещё нужно, ведь у власти демократ Байден, рядом с которым расположился говорящий домовёнок Кузя в виде Камалы Харрис. Неясно, к какому полу она себя причисляет, но сама она неоднократно говорила о важности движения BLM, являясь детищем чёрных мигрантов. Вот только процессы, запущенные однажды, уже не остановить, ведь периоды благоденствия вечны, а мировая революция не заканчивается никогда.

Как стало известно, руководство движения за права чёрных нашло себе новое развлечение. На этот раз всерьёз предлагается распустить полицию. Неясно, кто после этого будет выполнять функции правоохранительного учреждения. Неужели чёрным торговцам наркотиками дадут по автомату и разрешат открыто разгуливать по улицам, творя правосудие по своему образу и подобию? По мнению политологов, не всё так просто, ведь на носу выборы президента, а одним из хорошо себя зарекомендовавших козырей в последнее время становится критика работы полиции. Якобы, любители пончиков с кофе стали себе слишком много позволять, а значит их нужно приструнить. Будем надеяться, что до целования ног местным чернокожим дело не дойдёт, но какие-то изменения могут быть введены. Политологи отмечают, что сегодня в США полиция действительно имеет широкие полномочия, но любые попытки ограничить права служащих приведут к настоящей катастрофе национального масштаба.

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Дело в том, что Америка – это страна с самым большим количеством огнестрельного оружия на руках у населения. Мало того, особенно много всего этого добра в неблагополучных кварталах, где преимущественно и живут афроамериканцы. Получается, что во время исполнения своих обязанностей полицейский должен быть внимателен, ведь получить пулю от чёрного можно в любой момент, а значит невиновные продолжат умирать. Ну и человеческий фактор, ведь в темноте можно за пистолет принять даже мобильный телефон. Ну а любая попытка запретит полицейским стрелять в чёрных на поражение приведёт к снижению количества правоохранителей. Может этого глобалисты и добиваются? Политологи отмечают, что движение BLM сегодня разрушает устоит Америки и является детищем политики политкорректности и толерантности, о которой кричат из каждого утюга. Что ожидает такое общество, сложно представить, но особенно тревожит тот факт, что эксперимент проводится не в маленькой африканской стране, а в США. Падение экономики, снижение доходов граждан и любые политические потрясения внутри Америки дорого обходятся всему миру, а многие и вовсе вынуждены платить за ошибки янки десятилетиями или своей жизнью, но это уже тема для другого материала.