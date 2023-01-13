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Рубль укрепляется – цены на видеокарты в магазинах РФ снижаются
Видеокарты начали дешеветь, но происходит это медленно
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-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Курс рубля стремительно растёт. Ещё совсем недавно за 1 доллар давали 72 рубчика, ну а сегодня курс плавно приближается к отметке 67-к-1. Напомним, что ещё в конце декабря прошлого года, когда наметилось падение национальной валюты, финансовые эксперты уверяли, что это временное явление. Якобы, уже к середине января положение выровняется, а рубль начнёт укрепляться за счёт валютных поступлений от экспорта нефти и газа. Похоже прогноз оказался верным, хотя предсказать дальнейшее направление движения национальной валюты крайне сложно.

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Вполне возможно, что вскоре курс рубля снова пойдёт вниз, но пока самое время задуматься о покупке видеокарты, ведь геймерская продукция остро реагирует на любые курсовые перепады на рынке. Если вы заглядывали в магазины перед Новым годом, то сегодня можете убедиться в том, что есть несколько выгодных предложений. Заметим. Что в середине декабря было дешевле, но тогда рубль дешевел, а цены медленно ползли вверх, тогда как сегодня мы наблюдаем обратный процесс, а значит быстрого снижения стоимости ждать не приходится.

Давайте остановимся на продукции NVIDIA, и начнём с GeForce RTX 4070 Ti. Многие эксперты не стесняются называть именно эту видеокарту оптимальным решением для геймеров. Мы полагаем, что рекомендованная стоимость для оптимального решения должна стартовать с 300 долларов, тогда как здесь все 800 баксов в американской рознице и 81 тысячи рублей в России. Возможно, если вы изголодались по мощным видеокартам, то GeForce RTX 4070 Ti покажется вам выгодной, но мы можем констатировать, что в текущем поколении NVIDIA наблюдается резкий рост цен на игровую продукцию. Увы, но как минимум пару лет улучшений ждать не стоит, хотя нет никаких причин верить в то, что в следующем поколении будет решено скинуть цены на радость геймерам. В любом случае GeForce RTX 4070 Ti попала в РФ по 90 тысяч, а значит для тех, кто планировал взять субфлагман есть хорошие новости.

За GeForce RTX 3070 Ti просят 55 тысяч рублей. Сложно сказать, кажется ли вам такое предложение выгодным. В конце концов вы экономите 25 тысяч по сравнению с указанной выше видеокартой. Здесь очень многое зависит от того, какой у вас монитор. Если есть лишние деньги, то GeForce RTX 4070 Ti однозначно более перспективна, а вот для тех, кто купил монитор с разрешением 2К, есть возможность сэкономить. Просто купите видеокарту прошлого поколения, ведь даже её производительности хватит для запуска любых игр на максимальных настройках графики. Минус GeForce RTX 3070 Ti в небольшом количестве видеопамяти, ведь здесь её всего 8 Гб. Если вам хочется не только купить актуальный товар, но и получить продукт с высоким потенциалом, то нужно брать GeForce RTX 4070 Ti, где уже 12 Гб видеопамяти.

А вот GeForce RTX 3060 Ti за 40 тысяч рубликов выглядит не так перспективно. Если вы планировали купить именно эту видеокарту, то есть два варианта. В первом случае вы можете переплатить, ведь ещё недавно за GeForce RTX 3060 Ti просили 34 тысячи. Ну или можно подождать. Если курс рубля продолжит укрепляться, то магазины неминуемо скинут цену хотя бы до 37 тысяч. Нам кажется, что переплата не такая большая, но это лично наше мнение, ну а решать вам. 

За 28 700 рубликов в наличии GeForce RTX 3060. Это не самая быстрая версия, которая отличается 8 Гб видеопамяти и шиной памяти на 128 бит. Производительности хватит для запуска любых игр в разрешении 1080р, а вот играть в 2К получится только в том случае, если вы не побрезгуете технологией DLSS. В некоторых сценах изображение кажется мыльным, хотя всё не так плохо, как пишут блогеры. Ну а если игра интересная, то некоторые недочёты визуального стиля и вовсе будут незаметны.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Немного подешевела GeForce RTX 3050, за которую просят чуть больше 25 тысяч рублей. В целом все видеокарты в нашем списке скинули по несколько тысяч, но самое интересное впереди. Скорее всего, рубль продолжит укрепляться, а значит будет ещё дешевле, но в том случае, если национальная валюта уйдёт ниже 70-к-1, надеяться на выгодные цены не стоит. Что до GeForce RTX 3050, то она подходит для 1080р, где будет тянуть даже самые новые и требовательные игры 2023 года. Правда в последнее время ничего такого не выходило.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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