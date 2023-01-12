С непростым делом справится утилита WindowBlinds 11

По итогам 2022 года стало ясно, что пользователи не спешат переходить на операционную систему Windows 11. Эксперты предполагают, что есть несколько причин, препятствующих распространению новой ОС. Прежде всего называются высокие требования к железу, ведь официально получить обновления по воздуху с сохранением всех пользовательских настроек могут только владельцы процессоров, выпущенных после 2018 года. Предполагается, что проблема со временем станет неактуальна, но пока большая часть компьютеров работает под старыми камнями, ожидать наплава пользователей не приходится. Есть возможность принудительной установки с помощью заранее скачанного образа, но и здесь возникнут сложности, поскольку Microsoft официально заявила, что старое оборудование может быть несовместимо с новой операционкой, а значит в случае чего, никто вам техническую поддержку не окажет. Ну и не стоит забывать, что в рамках Windows 11 была пересмотрена визуальная составляющая, что понравилось не всем пользователям.

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Эксперты не берутся судить, в чём главная причина, но мы бы не стали сбрасывать спорный дизайн со счетов. Простой пример, автор данного материала владеет настольным компьютером и двумя ноутбуками. Первый и второй работает под Windows 10, тогда как лэптоп под Chrome OS. Настольный компьютер идеально настроен, а вот до ноутбуков руки просто не доходили. В итоге даже тот, что работал под Windows 10, включал стандартные настройки с неудобными плитками. В какой-то момент возникла необходимость длительного пользования ноутбуком, что вынудило исправить недоработку софтверного гиганта, сделав настройки максимально похожими на Windows 7. Появилась кнопка «Пуск», после нажатия которой есть возможность не искать требуемый параметр целую минуту. Некоторые пользователи ещё более придирчивы, тщательно вычищая реестр, тогда как другие прибегают к продвинутым утилитам, способным изменить внешний вид операционной системы самым кардинальным образом. Об одной такой небольшой программе мы вам сегодня и расскажем.

Речь идёт об утилите WindowBlinds, которая недавно получила финальную версию за номером 11.0.1.0. Скорее всего, на данный момент есть и более новая ревизия, но для нашего материала это не так важно, ведь основной функционал от этого не поменяется. Изначально ПО предназначено для тонкой настройки Windows 11, позволяя получить доступ к деталям визуального стиля самой новой операционной системы. В какой-то момент у разработчиков появилась ностальгия, а в итоге вы можете в несколько кликов применить тему, превращающую ваш компьютер в старичка, работающего под Windows 95. Вот такой комбэк на 27 лет в прошлое. Разработчики отмечают, что старались не только для энтузиастов, которые не могут жить без экспериментов, но и хотели показать новичкам, какой была старая операционная система.

Визуальный стиль, иконки и даже местонахождение настроек сохранено с высокой точностью, а вот превратить новую ОС в старую не вышло, ведь перед вами пусть и скрыто, но присутствует Windows 11. Это значит, что не нужно беспокоиться о несовместимости программного обеспечения и других мелочах, стоящих на пути у любителей экспериментов. На самом деле в WindowBlinds есть масса настроек, а автор данного материала даже немного в них покопался. Сделано это было на ноутбуке соседа, поскольку устанавливать Windows 11 ради экспериментов, а после все настройки возвращать в исходное состояние не хотелось. Добавим, что Windows 95 выглядит жутко примитивно. Кажется, что работаешь в сильно ограниченных условиях, где постоянно чего-то не хватает. Кстати, у автора данного материала Windows 95 стоял всего полгода, а после было принято решение перейти на Windows Millennium.

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