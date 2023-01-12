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В РФ могут увеличить максимальный возраст призывников с 27 до 30 лет уже в весеннем призыве
Само время напрячься вечным студентам, которые получили по 2 высших образования
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СВО расставляет свои приоритеты. Ещё недавно казалось, что операция завершится быстро и будет лёгкой прогулкой, ну а сегодня впору констатировать, что за последние 8 лет Украина в значительной степени нарастила свой военный потенциал, не только подготовив боеспособную армию, но и получив немалую часть помощи от специалистов стран НАТО. До 24 февраля всё это тщательно скрывалось. Американские инструкторы тайно посещали военные части, где обучали тем или иным навыкам украинских солдат. Есть данные о том, что речь шла о сражениях в городской застройке, активно используя преимущества местности, а также жилых комплексов с потенциальными заложниками в виде гражданских. Результаты такого обучения стали видны ещё во время штурма Мариуполя, а также Соледара. Военкоры пишут, что бойцам ЧВК «Вагнер» противостояли элитные части 77-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины. Формирование было создано уже после спецоперации и в полном составе проходило обучение на базах НАТО в Великобритании. И таких примеров множество, а значит противостояние на фронте только усилится. 

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Первая волна мобилизации в РФ завершилась несколько месяцев назад. Под призыв попали 300 000 человек, многие из которых уже находятся на линии соприкосновения. Информации о том, когда стартует вторая волна и будет ли она вообще, пока нет. Некоторые журналисты уверены, что мобилизация необходима, поскольку украинские власти проводят перманентный отлов бойцов на улицах городов и сёл. Озвучиваются различные цифры, а пресса уверяет, что требуется набрать от 100 до 240 тысяч человек к весенней компании. Даже сегодня численный перевес на стороне Украины, а по мере наполнения новыми солдатами, положение у РФ будет становиться сложнее. Похоже, пока данных о мобилизации на фронт нет, появились крайне любопытные сведения о возможном изменении возрастных показателей призывников на срочную службу. 

Как вы могли слышать, президент РФ поддержал инициативу правительства увеличить численность армии до полутора миллиона человек. Сюда входят как срочники, так и контрактники, а недавно стало известно, как всё это будет реализовано. Как оказалось, самым простым вариантом выбрано расширение возрастных границ. Проще говоря, если сегодня на службу берут с 18 до 27 лет, то в скором времени всё изменится не в лучшую сторону. Инициатива исходит из Комитета Государственной Думы по обороне, предложившего увеличить верхнюю границу до 30 лет. Сообщается, что реализация плана предполагает внесения поправок в действующее законодательство, после чего шкала начнёт увеличиваться поэтапно. Точных данных на этот счёт нет, но многим из тех, кто ещё вчера расслабленно посматривали в сторону весенней мобилизации, самое время напрячься. Предполагается, что первые изменения мы увидим уже вскоре, ну а у военкоматов появится много работы. Давайте приведём простой пример того, как здоровые призывники уходят от службы в армии не нарушая никаких законов и не давая взяток через знакомых.

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Прежде всего после окончания школы эти ребята отправляются в университет, где находятся на обучении 5 лет. В 23 года сразу же после окончания одного высшего учебного заведения призывники поступают в другой ВУЗ. Плюс 5 лет, а после получения второго высшего образования вас армия уже не пугает, ведь после 27 лет на срочную службу не берут. Теперь возьмут, ведь потолок с 27 годочков расширят до 30 лет, а первые неудачники, просидевшие полжизни за партой, уже этой весной отправятся проходить срочную службу. Что любопытно, законодательство предполагает не только увеличение верхней границы призывного возраста, но и коррекцию нижней границы с 18 до 21 года. Многие эксперты полагают, что 18 лет – это слишком рано для призыва, а значит нужно дать людям возможность найти себя, повзрослеть, и только после этого призывать на службу. Похоже, ожидать быстрого перехода на призыв с 21 года не стоит, поскольку в настоящее время стоит задача увеличить количество вооружённых сил до 1.5 миллиона человек, о чём мы писали выше. 

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#законодательство
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