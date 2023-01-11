Помните, что только у AMD есть тот самый скрытый потенциал, раскрыть который мечтают все фанаты Лизы Су

Многие пользователи полагают, что при сборке нового ПК стоит обращать внимание на процессоры Intel. Фанаты синего лагеря приводят массу аргументов с некоторыми из которых нельзя не согласиться. В то же время и у AMD есть неплохие решения. Некоторые эксперты называют процессоры серии Ryzen 7000 полным провалом, тогда как находятся и те, кто уверен в обратном. Давайте приведём простой пример. Вот купили вы новый компьютер на базе процессора Core i7-13700K. Получилась действительно мощная машина, которая с хорошей видеокартой будет актуальна ещё много лет. Даже после этого можно заменить видеокарту, получив неплохое быстродействие.

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И всё же, если вы сегодня соберёте компьютер на базе процессора серии Ryzen 7000, то уже через пару лет сможете усилить систему за счёт обновления камня. Материнскую плату и оперативную память можно оставить, ну а Intel так не умеет (или не хочет). На самом деле это только один пример, а ведь есть и другие сильные стороны процессоров AMD, о которых мы сегодня и поговорим.

Давайте начнём с Ryzen 9 7900Х, поскольку цена флагманского Ryzen 9 7950Х выглядит откровенно оторванной от реальности. Здесь вас ждут 12 ядер и почти максимальный уровень быстродействия в играх. Если вы запустите синтетические тесты, или же загляните в эталонные результаты к экспертам, то сможете убедиться в том, что Core i7-13700K быстрее. Согласимся с этим, но вы уверены, что у вас на руках есть видеокарта за 170 тысяч рублей? Если в вашем распоряжении Radeon RX 6650 ХТ, то все эти цифры окажутся несущественны, поскольку обнаружить разницу между камнями можно будет только под микроскопом.

Если вам нужна универсальная и очень мощная машина, то стоит обратить внимание на Ryzen 9 5950Х. 16-ядерный флагман обладает огромным запасом мощности, позволяя решать рабочие задачи за считанные секунды. Он отлично подходит для игр, ну а ключевая его особенность состоит в том, что под Ryzen 9 5950Х вам не требуется покупать дорогие комплектующие. В наличии материнские платы дешевле 100 долларов, а в качестве оперативной памяти пойдёт недорогая DDR4. Выходит, что вы не только получаете одну из самых мощных систем на рынке, но и неплохо экономите.

Есть все основания полагать, что уже вскоре Ryzen 7 7700Х станет самым популярным процессором на рынке. Случится это может во второй половине 2023 года, когда ожидается удешевление оперативной памяти и появление в продаже материнских плат без интерфейса PCIe 5.0. Есть сведения о том, что AMD ведёт переговоры с производителями материнских плат, что благотворно скажется на стоимости всей системы. Даже сегодня стоит помнить, что перед вами один из самых быстрых процессоров на рынке, ну а о различиях в синтетических тестах, пусть думают мажоры и зажиточные энтузиасты.

Ryzen 9 5900Х не только стоит немного дешевле, но и привлекает за счёт возможности собрать экономную систему. Не смотрите в сторону дорогих материнских плат, ведь эффект от разгона окажется минимальным. Ну а если вы решили инвестировать в компьютер побольше денег, то уж лучше берите указанный выше Ryzen 7 7700Х. Система на базе этого процессора получит длительный жизненный цикл, тогда как Ryzen 9 5900Х интересен здесь и сейчас и может порадовать выгодной ценой на комплектующие.

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А вот Ryzen 5 7600Х совсем не так хорош, как нам бы хотелось. Эксперты отмечают, что покупатели такого процессора не готовы переплачивать за материнскую плату и ОЗУ, а в итоге он остаётся не востребован, поскольку цены на комплектующие под платформу АМ5 высоки. Возможно, со временем положение и изменится, но пока мы считаем Ryzen 5 7600Х плохой покупкой. Что любопытно, на этом фоне старый Ryzen 7 5800Х кажется более предпочтительным. Повторимся, что в играх новое поколение процессоров оказывается впереди, но для этого потребуется дорогая видеокарта. Это значит, что во многих сценариях между процессорами разницы не будет, а вот сборка на базе Ryzen 7 5800Х позволит сэкономить как минимум 20 тысяч рублей.