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Многие пользователи полагают, что при сборке нового ПК стоит обращать внимание на процессоры Intel. Фанаты синего лагеря приводят массу аргументов с некоторыми из которых нельзя не согласиться. В то же время и у AMD есть неплохие решения. Некоторые эксперты называют процессоры серии Ryzen 7000 полным провалом, тогда как находятся и те, кто уверен в обратном. Давайте приведём простой пример. Вот купили вы новый компьютер на базе процессора Core i7-13700K. Получилась действительно мощная машина, которая с хорошей видеокартой будет актуальна ещё много лет. Даже после этого можно заменить видеокарту, получив неплохое быстродействие. 

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И всё же, если вы сегодня соберёте компьютер на базе процессора серии Ryzen 7000, то уже через пару лет сможете усилить систему за счёт обновления камня. Материнскую плату и оперативную память можно оставить, ну а Intel так не умеет (или не хочет). На самом деле это только один пример, а ведь есть и другие сильные стороны процессоров AMD, о которых мы сегодня и поговорим. 

Давайте начнём с Ryzen 9 7900Х, поскольку цена флагманского Ryzen 9 7950Х выглядит откровенно оторванной от реальности. Здесь вас ждут 12 ядер и почти максимальный уровень быстродействия в играх. Если вы запустите синтетические тесты, или же загляните в эталонные результаты к экспертам, то сможете убедиться в том, что Core i7-13700K быстрее. Согласимся с этим, но вы уверены, что у вас на руках есть видеокарта за 170 тысяч рублей? Если в вашем распоряжении Radeon RX 6650 ХТ, то все эти цифры окажутся несущественны, поскольку обнаружить разницу между камнями можно будет только под микроскопом. 

Если вам нужна универсальная и очень мощная машина, то стоит обратить внимание на Ryzen 9 5950Х. 16-ядерный флагман обладает огромным запасом мощности, позволяя решать рабочие задачи за считанные секунды. Он отлично подходит для игр, ну а ключевая его особенность состоит в том, что под Ryzen 9 5950Х вам не требуется покупать дорогие комплектующие. В наличии материнские платы дешевле 100 долларов, а в качестве оперативной памяти пойдёт недорогая DDR4. Выходит, что вы не только получаете одну из самых мощных систем на рынке, но и неплохо экономите. 

Есть все основания полагать, что уже вскоре Ryzen 7 7700Х станет самым популярным процессором на рынке. Случится это может во второй половине 2023 года, когда ожидается удешевление оперативной памяти и появление в продаже материнских плат без интерфейса PCIe 5.0. Есть сведения о том, что AMD ведёт переговоры с производителями материнских плат, что благотворно скажется на стоимости всей системы. Даже сегодня стоит помнить, что перед вами один из самых быстрых процессоров на рынке, ну а о различиях в синтетических тестах, пусть думают мажоры и зажиточные энтузиасты. 

Ryzen 9 5900Х не только стоит немного дешевле, но и привлекает за счёт возможности собрать экономную систему. Не смотрите в сторону дорогих материнских плат, ведь эффект от разгона окажется минимальным. Ну а если вы решили инвестировать в компьютер побольше денег, то уж лучше берите указанный выше Ryzen 7 7700Х. Система на базе этого процессора получит длительный жизненный цикл, тогда как Ryzen 9 5900Х интересен здесь и сейчас и может порадовать выгодной ценой на комплектующие. 

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А вот Ryzen 5 7600Х совсем не так хорош, как нам бы хотелось. Эксперты отмечают, что покупатели такого процессора не готовы переплачивать за материнскую плату и ОЗУ, а в итоге он остаётся не востребован, поскольку цены на комплектующие под платформу АМ5 высоки. Возможно, со временем положение и изменится, но пока мы считаем Ryzen 5 7600Х плохой покупкой. Что любопытно, на этом фоне старый Ryzen 7 5800Х кажется более предпочтительным. Повторимся, что в играх новое поколение процессоров оказывается впереди, но для этого потребуется дорогая видеокарта. Это значит, что во многих сценариях между процессорами разницы не будет, а вот сборка на базе Ryzen 7 5800Х позволит сэкономить как минимум 20 тысяч рублей.  

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