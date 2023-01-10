В Беларуси принят закон, легализующий пиратский цифровой контент

Многие эксперты уверены, что современный мир стал настолько сложным, что сегодня ни одна страна не способна обеспечить себя всем спектром продукции. Даже если мы говорим о Китае, где сосредоточены производства ведущих компаний со всего мира, то в стране наблюдается дефицит стали, нефти, газа и многих полезных ископаемых. Существуют также технологические ограничения, но в данном случае мы говорим об исключении, тогда как все остальные государства освоили всего несколько ниш, успешно зарабатывая на том, что другие предпочитают импортировать. В последнее время наметилась тенденция, в рамках которой страны всё больше уделяют внимание полупроводниковому сектору. В США строятся заводы, Европа подписывает с TSMC долговременные контракты, а Россия пытается запустить производство чуть ли не с нуля. Неясно, насколько всё это будет успешно, ведь есть несколько компаний, обладающие эксклюзивными правами на ключевые технологии.

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Что любопытно, эти ребята сами могли ничего и не придумывать, выкупив патент у тех, кто стоял у истоков полупроводников. Поскольку немалая часть подобных компаний сосредоточена в США, то именно эта страна диктует всем свои условия. При этом аппетиты у дядюшки Сэма постоянно растут, а в итоге сегодня почти вся сфера развлечений находится под контролем Америки. Что любопытно, даже если США напрямую и не имеет отношения к компаниям из Европы, выпускающим развлекательный контент, то обладают рычагами давления, позволяющими добиваться собственных целей. Как вы знаете, по одному взмаху руки сонного Джо, крупные компании из Голливуда заблокировали прокат фильмов в России. Со временем закрылись стриминговые сервисы, позволяющие слушать музыку и смотреть сериалы, а до этого из РФ ушли компании, выпускавшие софт для обычных пользователей и частных компаний. Закралась лавочка и с играми, а западные студии предпочитают терять деньги, не позволяя российским геймерам покупать развлекательный контент по грабительским ценам. Что любопытно, всему этому предшествовали десятилетия упорной борьбы с пиратами. Гиганты развлекательной индустрии инвестировали десятки и даже сотни миллионов долларов, добившись значительных успехов. Похоже, вскоре всё это останется в прошлом, ведь грядёт тотальная пиратизация.

Весь 2022 год российские политики и общественные деятели обсуждали те или иные инициативы, позволяющие легализовать пиратский контент. До недавнего времени в РФ подобные идеи не находили отклика у законодателей, а вот в Беларуси с этим вопросом всё гораздо проще. Так, в конце декабря Палата представителей приняла, а несколько дней назад А. Лукашенко одобрил новый закон, позволяющий отказаться от лицензирования программного обеспечения и другой цифровой продукции в случае, если производитель препятствует её свободному доступу для граждан страны. Проще говоря, теперь можно смело в кинотеатрах крутить голливудские фильмы, не думая о выплате роялти создателям игр и любого другого развлекательного контента. Закон получил название «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности» и предполагает легализацию контента из недружественных стран.

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Уже сегодня документ вступил в силу и будет действовать вплоть до 31 декабря 2024 года. Что любопытно, правительство решило не лишать правообладателей денег от продажи того или иного контента. Например, за прокат фильмов американская студия имеет право получить свои проценты. В некоторых случаях речь о немалых 50% от продажи билетов, ну а деньги планируется переводить на специальные счета внутри Беларуси. Там средства будут лежать 3 года в ожидании правообладателя. Если последний не заявится, то деньги в полном объёме поступят в бюджет. Как мы уже писали выше, в России всё немного сложнее, поскольку дебаты на тему легализации пиратского контента всё ещё идут. Наиболее простым решением считается создание так называемого реестра производителей контента из недружественных стран. Кроме того, предполагается создание некой государственной структуры, которая займётся реализацией программного обеспечения и развлекательного контента. Схема с передачей правообладателю может быть аналогична белорусской, а вот сроки реализации всего этого пока туманны. Эксперты полагают, что после того, как схема легализации была опробована в Беларуси, сделать нечто подобное в РФ будет намного проще.