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Цены на неон в мире резко обвалились – полупроводниковый газ из РФ может оказаться никому не нужен
Что происходит на рынке неона, и откуда в Южной Корее столько неона? Давайте разбираться
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Десятилетиями не утихают споры о том, стоит ли считать процессоры AMD и видеокарты NVIDIA американскими. Точно такая же ситуация со смартфонами и многой другой продукцией. С процессорами всё проще, ведь их выпускают на Тайване, тогда как видеокарта – это коллективный труд десятков крупных и не очень компаний. Выпуск смартфона не менее сложен, ведь внутри скрываются десятки компонентов, поэтому принято определять принадлежность по конечному производителю. Проще говоря, если вы являетесь заказчиком, то вы и производитель. Странно, но именно так устроен наш мир со всеми условностями и так называемым общественным договором. Заметим, что в России особенно активны дискуссии относительно того, стоит ли считать процессоры Эльбрус и Байкал отечественными, ведь они выпущены на Тайване. Удивительно, но в головы американцев подобные идеи не приходят, ведь там уверены в том, что все процессоры AMD – это гордость США. 

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Но если вы думали, что производство полупроводникового изделия – это только цех с микросхемами, то сильно ошибались, ведь для работы высокотехнологичного оборудования нужна энергия, не говоря уже о том, что всё это создано из полезных ископаемых. Не будем глубоко копать, ведь весной мы читали громкие материалы о том, что уже совсем скоро американские компании не смогут выпускать чипы, поскольку потеряли доступ к неону. Напомним, это газ, относящийся к благородным, 50% производства которого было сосредоточено в Украине. После 24 февраля выпускать неон стало невозможно, а значит остались только китайские и российские мощности. Предполагалось, что TSMC начнёт испытывать нехватку неона уже к осени, но на дворе январь, а ничего подобного не случилось. Мало того, цены на полупроводниковый газ пошли вниз, что поставило многих экспертов в тупик. Ответ лежит на поверхности, хотя некоторые аналитики утверждают, что не всё так просто, как кажется. 

Итак, в 2022 году неон подорожал в 20 раз, в результате весной за ёмкость с 47 литрами газа просили больше 24 000 долларов. Сегодня газ стоит дороже, чем в начале 2022, но и этого достаточно, чтобы снять напряжение, в котором находились полупроводниковые гиганты, ведь за те же 47 литров просят всего 4000 долларов, что в 6 раз меньше. Мало того, аналитики уверены, что вскоре неон станет ещё дешевле и опустится до 1600 долларов за указанную выше ёмкость. Инсайдеры пишут, что в тот момент, как Россия строила планы по захвату рынка Неона, к делу подключились производители из Южной Кореи. Например, ТЕМС и POSCO не только наладили выпуск газа, но и научились добывать его из воздуха. Обе компании активно поставляют неон местным полупроводниковым гигантам и уже готовы выйти на мировой рынок. Не спят и производители в Китае, где благородные газы и раньше добывались в огромных масштабах. Точно такая же ситуация и с тайваньской TSMC. Компания инвестировала в производство неона на острове и в течение 5 лет планирует полностью отказаться от импорта.

Может показаться, что Россия осталась не у дел и будет вытеснена с рынка неона, вот только некоторые аналитики предполагают, что с историей быстрого налаживания производства в Китае и Южной Корее не всё так просто (добыча неона из воздуха в достаточном количестве и вовсе выглядит смешно). Известно, что строительство завода, способного в больших количествах синтезировать благородный газ, обойдётся в миллиарды долларов, тогда как окупаемость производства невысока из-за нестабильных цен на газ. Мало того, так быстро освоить технологию в огромных масштабах – сродни чуду. Не исключено, что налицо южнокорейская версия параллельного импорта. Так, первоначально неон выпускается в России, после чего закупается указанными выше компаниями или другими дистрибьюторами, а после отправляется производителям полупроводников. Схема сложная, но рабочая, а всё говорит о том, что именно так и происходит, или нет, ведь получить однозначный ответ невозможно. Все заинтересованные в торговле неоном стороны предпочитают помалкивать, опасаясь неадекватной реакции дядюшки Сэма, стоящего рядом с большой дубинкой. 

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Эксперты полагают, что даже если сегодня Россия и поставляет неон на мировой рынок, то в течение пяти лет производства в Китае и других странах будут построены. Доходы в бюджет от продажи благородного газа не являются критическими, но это ещё один минус в череде проблем, которые Америка регулярно создаёт российской экономике. 

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#санкции #экономика #неон
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