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Почему флагманы NVIDIA не дешевеют в магазинах РФ – сколько просят за новую GeForce RTX 4070 Ti
Увы, но цены далеки от идеальных
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Если у вас есть желание, то вы можете попытаться понять, по какому принципу строятся цены в российских магазинах, торгующих компьютерными комплектующими. Скорее всего, вы придёте в крайнее удивление, ведь очень часто нет никакой системности, а логика и вовсе отсутствует. Неясно, кто вообще решает, сколько будет стоить та или иная видеокарта, но это человек точно делает свою работу без оглядки на европейских ритейлеров. На самом деле есть страны, где всё куда хуже. Например, в Японии творится настоящий хаос, но там платёжеспособность население значительно выше, поэтому местным геймерам гораздо проще отыскать 1000 долларов раз в 4 года на видеокарту, чем любителям компьютерных игр из РФ.

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Сегодня мы уделим внимание ценам в Ситилинк, где есть весьма странные предложения. Что любопытно, в понедельник рубчик укрепился, но ожидаемой коррекции цен не произошло. Удивительно, но стоит только национальной валюте слегка подешеветь, как менеджеры тут же поднимают стоимость, а вот как вернуть цену на место, так приходится ждать неделю. Пожалуй, мы бы вообще ничего не рекомендовали покупать сегодня, поскольку аналитики уверяют, что вскоре крупные государственные корпорации начнут вносить в бюджет деньги, полученные от нефтегазовых доходов. Речь о долларах, которые нужно конвертировать в рубли, а значит национальная валюта ощутимо укрепится. Вполне возможно, что магазины знают об этом, пытаясь заработать как можно больше денег. А может сегодня менеджер, ответственный за коррекцию цен, просто заболел. В чём бы ни была причина, на этой неделе станет ясно, в какую сторону двинется курс рубля, а с ним и цены на видеокарты.

Начать предлагаем с GeForce RTX 4090. Когда курс был 60-к-1, флагман NVIDIA стоил 140 тысяч рублей, ну а сегодня за видеокарту просят на 25 тысяч больше. Странно, а ведь налицо непропорциональный рост стоимости по сравнению с падением курса рубля. Перед Новым годом было предложение за 152 тысячи, но сегодня выгодных видеокарт нет. Многие энтузиасты не страдают такими глупостями, как экономия пары десятков тысяч рублей. Скорее всего, расчёт именно на них, ну а мы пока рекомендуем обождать, вдруг будет дешевле.

Многострадальная GeForce RTX 4080 всё никак не определиться, является ли она самой плохой видеокартой 2022 года, или же перед нами потенциальный хит. Скорее всего, если бы российская розница поставила бы на флагман цену около 95 тысяч рублей, то можно было бы брать не глядя, но за 110 тысяч покупать видеокарту, аналог которой стартовал в российской рознице 2 года назад за 63 490 рублей – это уже перебор. Учтите, что тогда курс рубля был ниже, а значит при 70-к-1 платить за недофламган 110 тысяч мы не будем.

GeForce RTX 4070 Ti пришла в российскую розницу за 80 тысяч рублей. Даже это слишком дорого, но спустя пару дней магазины решили, что им мало, подняв стоимость до 90 тысяч рубликов. Неясно, на каком основании это произошло, ведь с тех пор курсовых перепадов не было. Что бы там российская розница не придумала, остановить подорожание могут два фактора: укрепление рубля и низкий спрос. Скорее всего, за 90 тысяч GeForce RTX 4070 Ti пользуется минимальным спросом, ну а относительно курса мы уже писали выше. Вполне возможно, что прогнозы аналитиков сбудутся, что позволит вернуть цену на новую видеокарту до 80 тысяч рублей.

Дабы вам не было скучно, мы предлагаем изучить цену видеокарт GeForce RTX 3090 Ti и GeForce RTX 3090. Если вы не разбираетесь в видеокартах, то вам может показаться, что всё справедливо, вот только обе не только не являются флагманами, но и уступают GeForce RTX 4070 Ti. Помните, что последняя стоила на старте 80 тысяч? Так вот за GeForce RTX 3090 Ti просят на 65 тысяч дороже. Скорее всего, мы смотрим на сильно залежалый товар, который закупался дорого и сегодня никому не нужен.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

За 72 тысячи рублей вы можете купить старушку GeForce RTX 3080. Видеокарта должна стоить не дороже 55 тысяч, ведь прошло много времени с её релиза, но российская розница продолжает продавать старый флагман по новым ценам. Ещё недавно за GeForce RTX 3080 просили 60 тысяч, а сегодня на 12 тысяч дороже. Если у вас есть лишние деньги, милости просим, ну а мы подождём, ведь пока цены выглядят не слишком хорошо.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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