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Zelot За пост начислено вознаграждение
Стоит ли покупать процессор до 10 000 рублей для игр – делаем сложный выбор между Intel и AMD
В данном случае Intel и AMD предлагают неплохие конкурентные решения
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Всего пару лет назад главной темой для общения на нашем сайте было выяснение отношений между фанатами Intel и AMD. Некоторые особенно фанатичные пользователи специально покупали дорогие сборки, рассказывая о своём благополучии по скриншотам. Другие просто не могли себе всё это позволить, поэтому предпочитали высказать оппонентам своё негодование, уверяя в ничтожности тех, кто хвастается процессором серии Core i9. 

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Увы, но сегодня противостояние идёт на тематики либо ниже пояса, либо и вовсе вращается вокруг СВО. Согласитесь, что народ измельчал, а состоятельных владельцев флагманов становится всё меньше. Дабы никого не смущать, мы не будем сегодня рассказывать о преимуществе флагманов, сосредоточившись на процессорах для тех, кто только начинает свой путь в один из лагерей. Возможно, через год противостояние фанатов Intel и AMD разгорится с новой силой, а пока начнём с того, что предложим вам прожиточный минимум, ниже которого ни один уважающий себя пользователь опускаться не должен. 

Здесь и сейчас за 8990 рублей вы можете купить Core i3-12100F. Мы бы не стали называть этот процессор игровым и современным, ведь перед нами 4 ядра с тактовой частотой до 4.3 ГГц. Рекорды в синтетических тестах вам точно не по плечу, ну а как основа для бюджетной сборки такой процессор неплохо подходит. Купите видеокарту по соответствующей цене, а после можете врываться в танки или шутеры без падений фрамрейта и любых других неприятностей. Кстати, если вы купите такой камень сегодня, то теоретически сможете заменить его на Core i5-13400 или чуть дороже, ведь в материнские платы основаны на одном и том же сокете, что у Intel встречается нечасто.

На тысячу рублей дороже в наличии Ryzen 3 4100. Здесь те же 4 ядра и низкая тактовая частота. Если вы слышали о том, что все камни AMD можно разгонять, то на этот раз стоит пересмотреть свои взгляды, ведь выжать из Ryzen 3 4100 даже пару сотен мегагерц сродни чуду. В играх процессор ведёт себе примерно также, как и указанный выше Core i3-12100F, хотя сборка на основе AMD всё же немного дешевле. В комплекте идёт система охлаждения, ну а для тех, кто планирует купить компьютер с максимальной экономией, стоит выбрать Ryzen 3 4100. Теоретически, в будущем его можно будет заменить на более мощный Ryzen 7 или Ryzen 9, а значит и здесь есть большая выгода. 

Ryzen 5 4600G кажется нам не менее привлекательным, поскольку из коробки включает 6 ядер с частотой 4.2 ГГц. Помните, что перед вами камень даже не предыдущего поколения, поэтому ожидать от него прыти серии Ryzen 5000 не стоит. На самом деле Ryzen 5 4600G покупают не для того, чтобы получить скоростную систему, а с целью доступа к основным сценариям за разумные деньги. Дело в том, что внутри скрывается неплохой интегрированный графический чип. Вам покорятся все игры 5-летней давности, а также нетребовательные новинки последних лет. Порадуются и танкисты, которые смогут играть без необходимости покупки отдельной видеокарты. Словом, это ещё один повод получить выгоду на ровном месте.

Ryzen 5 5600G ровно на 3 тысячи рублей дороже. Если вы спросите нашего мнения, то лучше брать именно этот камень, поскольку он лучше поддаётся разгону, а значит вы можете повысить производительность встроенной графики за счёт буста оперативной памяти. И всё же, не все могут себе позволить переплату в 3000 рублей, а многие просто не видят смысла в подобной щедрости. Мы оставляем выбор за вами, ведь у каждого на этот счёт может быть своё мнение. 

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За 14 тысяч вы можете купить Core i5-12400F. Процессор хорош здесь и сейчас, но ещё он обладает перспективой апгрейда. Как мы писали выше, эта серия совместима с более новыми камнями 13-го поколения, а значит есть шанс усилить компьютер без переплат. Главное, чтобы Core i5-13600 через пару лет был в продаже. А вот перспективы апгрейда Ryzen 5 5600Х близки к нулевым. Да, вы можете со временем поставить туда Ryzen 9 5900Х, но в данном случае речь идёт об обновление в рамках одного поколения, тогда как перспективы Core i5-12400F кажутся более перспективными. Получилось странное выражение, но всё обстоит именно таким образом.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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