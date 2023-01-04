Майнеры отключат фермы, но видеокарты не продают

2022 год оказался трудным во всех планах. Геополитическая нестабильность привела к падению доходов обычных людей по всему миру, а многие опасались того, что не смогут отапливать свои жилища в зимний период. Ноябрь и декабрь оказались рекордно тёплыми в европейском регионе, что позволило людям получить небольшую передышку, но есть и другие проблемы, о которых почти никто не задумывается. В пример можно привести сложности, с которыми столкнулся рынок криптовалют в 2022 году. Обвал курса Биткоина повлёк за собой череду банкротств, после чего крупные игроки стали судорожно искать рефинансирование. Многие за 2021 год умудрились набрать неподъёмных кредитов, полагаясь на солидную денежную подушку из добытых монет и дорогостоящего оборудования. Увы, но из-за сильного удешевления Биткоина выручить много за монеты стало невозможно, а железо вдруг подешевело. Собрать нужную сумму для погашения кредитов для многих оказалось сложной задачей, а к финалу пришли не все.

реклама

Уже в первой половине 2022 года многие майнеры и вовсе столкнулись с условиями, поставившими их на грань выживания. Всё дело в росте тарифов на электричество. В какой-то момент началась массовая миграция в США, где многие штаты предлагали близкие к тепличным условиям. Там вам и избыток электричества, и возможность установки солнечных панелей для полной автономности, а также другие преференции. По данным экспертов, даже сегодня подавляющее большинство шахтёров, копающих Биткоины, уходят в плюс. Да, времени на окупаемость требуется больше, чем годом ранее, но ведь и оборудование подешевело. В результате сегодня наблюдается новая волна, во время которой крупные игроки активно наращивают свои мощности. Создаётся такое впечатление, что на рынке настоящее ралли быков, хотя баллом правят медведи.

Но если фермеры, копающие цифровое золото, получают пусть и небольшую, но прибыль, то у шахтёров, годами добывающих Эфир, всё очень плохо. Если вы уже подзабыли, то во второй половине года вторая криптовалюта перешла на алгоритм Proof-of-Stake (PoS), в результате чего возможность генерации монет традиционным способом стала невозможна. Теперь вам требуется разместить от 32 монет на закрытом депозите, надеясь на щедрость Виталика Бутерина. Всё это называется стейкинг, ну а в итоге майнеры перешли на несколько популярных альткоинов. Вы можете увидеть таблицу распределения основных токенов по хешрейту. На самом деле майнеры копают и другие криптовалюты, многие из которых молодые и ещё не успели себя хорошо зарекомендовать. Несмотря на это производятся попытки заработать хоть что-то, поскольку наиболее популярный Ethereum Classic не приносит прибыли. Обратите внимание на таблицу ниже.

Данные представлены по видеокарте GeForce RTX 3070 Ti и отражают суточную доходность с пересчётом стоимости той или иной криптовалюты в реальном времени. Как видите, максимальная прибыль от одной видеокарты за 24 часа достигается на токене Cuckatoo32 (Grin), где можно рассчитывать на 41 цент. Вот только расходы на электричество перекрывают скромные доходы, а в результате вы теряете 11 центов ежесуточно. Представьте себе ситуацию, когда у вас стоит десять тысяч таких видеокарт, которые заточены под добычу других токенов. К примеру, с использованием дуалмайнинга и основного Ethereum Classic вы теряете 29 центов в сутки. Стоит учитывать, что сумма указана исходя из стоимости электричества в 10 центов. Очевидно, что в России за 1 кВт*ч вы заплатите меньше, а в северных регионах и вовсе можно уходить в небольшой плюс.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Эксперты отмечают, что часть майнеров приняла сложное решение, отключив свои фермы по добыче криптовалюты на видеокартах. Казалось, что мы увидим миллионы недорогих графических чипов на вторичном рынке, но пока фермеры не торопятся расставаться со своим железом. Несколько долго эти ребята смогут продержаться, пока неясно, ведь многие имели немалые мощности по добыче Биткоина, а также финансовую подушку из актуальных криптовалют. Нет никаких сомнений, что 2023 год окажется не менее интересным, ну а аналитики уверяют, что рынок цифровых активов может как рухнуть, так и вернуться к росту. Если всё будет относительно стабильно, то не исключено, что бедственное положение майнеров станет немного лучше, или намного, как повезёт.