Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Добыча криптовалюты на видеокартах обнулила доходы майнеров – всё больше ферм отключается
Майнеры отключат фермы, но видеокарты не продают
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

2022 год оказался трудным во всех планах. Геополитическая нестабильность привела к падению доходов обычных людей по всему миру, а многие опасались того, что не смогут отапливать свои жилища в зимний период. Ноябрь и декабрь оказались рекордно тёплыми в европейском регионе, что позволило людям получить небольшую передышку, но есть и другие проблемы, о которых почти никто не задумывается. В пример можно привести сложности, с которыми столкнулся рынок криптовалют в 2022 году. Обвал курса Биткоина повлёк за собой череду банкротств, после чего крупные игроки стали судорожно искать рефинансирование. Многие за 2021 год умудрились набрать неподъёмных кредитов, полагаясь на солидную денежную подушку из добытых монет и дорогостоящего оборудования. Увы, но из-за сильного удешевления Биткоина выручить много за монеты стало невозможно, а железо вдруг подешевело. Собрать нужную сумму для погашения кредитов для многих оказалось сложной задачей, а к финалу пришли не все.

реклама

Уже в первой половине 2022 года многие майнеры и вовсе столкнулись с условиями, поставившими их на грань выживания. Всё дело в росте тарифов на электричество. В какой-то момент началась массовая миграция в США, где многие штаты предлагали близкие к тепличным условиям. Там вам и избыток электричества, и возможность установки солнечных панелей для полной автономности, а также другие преференции. По данным экспертов, даже сегодня подавляющее большинство шахтёров, копающих Биткоины, уходят в плюс. Да, времени на окупаемость требуется больше, чем годом ранее, но ведь и оборудование подешевело. В результате сегодня наблюдается новая волна, во время которой крупные игроки активно наращивают свои мощности. Создаётся такое впечатление, что на рынке настоящее ралли быков, хотя баллом правят медведи. 

Но если фермеры, копающие цифровое золото, получают пусть и небольшую, но прибыль, то у шахтёров, годами добывающих Эфир, всё очень плохо. Если вы уже подзабыли, то во второй половине года вторая криптовалюта перешла на алгоритм Proof-of-Stake (PoS), в результате чего возможность генерации монет традиционным способом стала невозможна. Теперь вам требуется разместить от 32 монет на закрытом депозите, надеясь на щедрость Виталика Бутерина. Всё это называется стейкинг, ну а в итоге майнеры перешли на несколько популярных альткоинов. Вы можете увидеть таблицу распределения основных токенов по хешрейту. На самом деле майнеры копают и другие криптовалюты, многие из которых молодые и ещё не успели себя хорошо зарекомендовать. Несмотря на это производятся попытки заработать хоть что-то, поскольку наиболее популярный Ethereum Classic не приносит прибыли. Обратите внимание на таблицу ниже. 

Данные представлены по видеокарте GeForce RTX 3070 Ti и отражают суточную доходность с пересчётом стоимости той или иной криптовалюты в реальном времени. Как видите, максимальная прибыль от одной видеокарты за 24 часа достигается на токене Cuckatoo32 (Grin), где можно рассчитывать на 41 цент. Вот только расходы на электричество перекрывают скромные доходы, а в результате вы теряете 11 центов ежесуточно. Представьте себе ситуацию, когда у вас стоит десять тысяч таких видеокарт, которые заточены под добычу других токенов. К примеру, с использованием дуалмайнинга и основного Ethereum Classic вы теряете 29 центов в сутки. Стоит учитывать, что сумма указана исходя из стоимости электричества в 10 центов. Очевидно, что в России за 1 кВт*ч вы заплатите меньше, а в северных регионах и вовсе можно уходить в небольшой плюс. 

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Эксперты отмечают, что часть майнеров приняла сложное решение, отключив свои фермы по добыче криптовалюты на видеокартах. Казалось, что мы увидим миллионы недорогих графических чипов на вторичном рынке, но пока фермеры не торопятся расставаться со своим железом. Несколько долго эти ребята смогут продержаться, пока неясно, ведь многие имели немалые мощности по добыче Биткоина, а также финансовую подушку из актуальных криптовалют. Нет никаких сомнений, что 2023 год окажется не менее интересным, ну а аналитики уверяют, что рынок цифровых активов может как рухнуть, так и вернуться к росту. Если всё будет относительно стабильно, то не исключено, что бедственное положение майнеров станет немного лучше, или намного, как повезёт. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#майнинг #криптовалюты
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Сколько будет стоить Биткоин в 2023 году – изучаем популярные прогнозы и несбывшиеся предположения
Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве
Латвийская полиция подозревает майнер-блогера в мошенничестве 5-летней давности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине обломки ракет ЗРК NASAMS пытались выдать за новейшие иранские ракеты
44
В новом году стратегическая авиация продолжит участие в СВО с возможностью применения "Кинжала"
4
Энтузиаст запустил Windows 7 на процессоре с частотой 5 МГц – в 1000 раз медленнее Core i5-12600K
6
Обнародованы официальные данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS
106
Ремейк Resident Evil 4 находится на финальной стадии разработки
3
В России за копейки продали прифронтовой завод по ремонту БМП – предприятие распилят на металл
20
Мегаполис New Austinia в Майнкрафте настолько детализирован, что текстуры подгружаются по полминуты
6
Процессоры AMD сильно подешевели после Нового года – геймерский 6-ядерный Ryzen 5 7600Х скинул 20%
8
За сутки армия РФ уничтожила 4 американские РСЗО HIMARS и 4 чешские РСЗО RM-70 Vampire
36
Крупные IT-компании массово сокращают сотрудников и урезают им льготы  
6
Глава управления разведки Украины: Бахмут как город больше не существует
42
Ubisoft разрабатывает игру по Аватару с открытым миром
1
Моддер превратил GTA 5 в реальность с помощью RTX 4090, трассировки лучей и 64Gb памяти
5
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
109
Том Хендерсон анонсировал Nintendo Switch 2 и обновленную PlayStation 5
+
Ким Чен Ын разгневан созданием "азиатской версии НАТО"
5
Спустя 12 лет после выхода Starcraft 2 профессионал смог победить 7 «сумасшедших» компьютеров
5
Нейросети Midjorney и Stable Diffusion не смогли нарисовать Карлсона
4
В 2022 году «Газпром» поставил в страны «дальнего зарубежья» меньше четверти всего добытого газа
6
В сеть попали реальные изображения самой мощной 240-ваттной зарядки от Realme
5

Популярные статьи

ТОП-10 SSD высокой емкости для геймерского ПК или ноутбука
30
Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
36
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
29
В США строят новые десантные корабли класса Америка
19
О блокчейне просто и понятно - с картинками и большими буквами
7
ТОП-7 причин, почему NVIDIA GeForce RTX 4090 – отличная видеокарта по адекватной цене
12
От Doge до Drake, вот 10 интернет-моментов, которым в 2023 году исполнится 10 лет
5
Графический планшет HUION HS64 в 2023 обзор + тест
3
Сравниваю цены на офлайн и онлайн маркетплейсах и магазинах
1
Обзор смартфона itel Vision 3 Plus – огромный экран, ёмкий аккумулятор и низкая цена
2

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100550
14:20
тут ты не прав - женщины и дети это к бандеровцам, так уже было, с солдатами вам слабо.
Запустить "Герань-2" стоит $20 тыс, попытаться сбить - от $140 до $500 тысяч за пуск ракеты ПВО
Kasyan
14:19
Раньше референсные карты для АМД делали Sapphire, сейчас видимо это какая то другая шарага! Короче я жду RX 7900 XT от Sapphire, какую-нибудь Nitro.
Der8auer вскрывает испарительную камеру на кулере Radeon RX 7900 XTX
FelsheR-BAN100550
14:17
а ты сам к каким относишься, на передовой поди сейчас!?))
Запустить "Герань-2" стоит $20 тыс, попытаться сбить - от $140 до $500 тысяч за пуск ракеты ПВО
DPretender
14:15
Поступили новые данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS - их стало больше
Спасти старшего сержанта Шешу
14:14
не знал, что у Фили есть особняк в США как ты к этому относишься, что он топит за уzzкий мир, но имеет недвижку в одной из стран НАТО? «Голубые огоньки» российского тв - штука очень полезная и удобна...
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
Дмитрий Юфа
14:13
Человеческие жизни дороже.
Запустить "Герань-2" стоит $20 тыс, попытаться сбить - от $140 до $500 тысяч за пуск ракеты ПВО
AntiKakol
14:13
Жги их, Господь!
Добыча криптовалюты на видеокартах обнулила доходы майнеров – всё больше ферм отключается
Спасти старшего сержанта Шешу
14:08
тесты не тесты
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
Спасти старшего сержанта Шешу
14:08
понятно всё с импортзамещением, на рашке его не было точнее был повод пилить бабло на нём не понятно только, почему ватники радуются мнимым успехам, или распилу бабла на этом?
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
Pilat2009
14:07
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=e9fbeb8d10d65cd643ea3dba2a8b078c131d996c-7989082-images-thumbs&n=13&exp=1
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем