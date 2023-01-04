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Недорогие геймерские видеокарты NVIDIA подешевели после Нового года – GeForce RTX 3050 скинула 13%
GeForce GTX 1660 SUPER подешевела на 16%
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Новогодние праздники, как и всё хорошее, рано или поздно заканчиваются. Некоторые уже даже выкинули ёлки, тогда как другие планируют держать их до весны. Все подарки подарены, а впереди нас ждёт сложный период времени. Сложно предсказать, насколько 2023 будет плохим, но если судить по тому, что происходило в 2020, 2021 и 2022 годах, то самое время начать готовится к самым непредвиденным сценариям. Если вы потратили все деньги на подарки, но напрочь забыли о себе, то самое время вспомнить, что у вас нет видеокарты. 

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Если у вас с деньгами всё в полном порядке, то просто купите GeForce RTX 4090. Сегодня мы даже не будем обсуждать цену этой видеокарты, ведь она выглядит просто грабительской на фоне тех продуктов, на которые мы предлагаем вам обратить внимание. Давайте попробуем подобрать наиболее выгодные видеокарты для нетребовательных любителей компьютерных игр, которые предпочитают ультимативным настройкам графики экономию.

Минимальным решением, позволяющим ворваться в мир компьютерных игр, является GeForce GTX 1630. Мы бы посоветовали вам не обнадёживаться, ведь здесь 4 Гб медленной видеопамяти и 64-битная шина. С таким комплектом впору готовиться к снижению настроек на низкие даже в 900р. Если речь идёт о шутерах, то можно оставаться в 1080р на средневысоких, ну а с новинками последних лет придётся туго. Многие блокбастеры лучше не запускать, хотя для нетребовательных геймеров графики начального уровня не является проблемой. Помните о том, что вы не увидите всех плюшек, которые предусмотрели разработчики той или иной игры. По факту, вместо высоких технологий и отражений вы получите игру с визуальными эффектами 10-летней давности.

GeForce GTX 1650 ровно на 2 тысячи дороже и слегка быстрее. Разница в шутерах и танках будет незаметна, поскольку нетребовательные игры пойдут и на указанной выше GeForce GTX 1630. Ну а более мощная GeForce GTX 1650 окажется интересна в блокбастерах. Ожидать ощутимого прироста быстродействия не стоит, но здесь 128-битная шина, поэтому критических просадок не будет. Неясно, стоит ли переплата полученного эффекта, ну а вы думайте сами, ведь разница заметна не во всех играх. В данном случае рекомендуем не обращать внимания на модель производства Palit, которая отличается шумным кулером. Здесь он на своём месте, ведь графический чип холодный и не нуждается в эффективной системе охлаждения.

В последние дни прошлого года из-за падения курса рубля цены на видеокарты поползли вверх, а в результате даже за GeForce GTX 1660 SUPER просили почти 30 тысяч рублей. Сегодня ситуация немного лучше, благодаря чему вы можете купить эту видеокарту со скидкой в 16%. На самом деле это никакая не скидка, ведь пару недель назад за GeForce GTX 1660 SUPER просили на пары тысяч дешевле. Переплата небольшая, а сама видеокарта намного быстрее указанных выше моделей. Она позволит легко ворваться в мир требовательных игр, запуская все вышедшие проекты в 1080р на средневысоких настройках графики. Palit порадовала системой охлаждения на 2 кулера. Разгонного потенциала здесь нет, но и переживать о перегреве не приходится.

GeForce RTX 3050 за 25 590 кажется нам неплохим решением, поскольку ранее за аналогичную модель просили всего на пару тысяч дешевле. Получается, что с минимальной доплатой вы можете перейти в высшую лигу 1080р. Для народного разрешения больше и не нужно, а за счёт использования 128-битной шины можно даже не переживать о неэффективной системе охлаждения. Поводов для радости нет, но и посыпать голову пеплом не приходится. Скорее всего, во всех сценариях шум от вентиляторов будет приемлемым, а в наушниках и вовсе ничего слышно не будет.

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Если у вас есть лишние 4500 рублей, можно купить GeForce RTX 3060. Не стоит обольщаться, ведь речь о сильно урезанной модели, которая отличается 128-битной шиной вместо 196 бит, что повлекло за собой снижение видеопамяти с 12 Гб до 8 Гб. В результате владельца такой видеокарты ждёт массу сюрпризов, ведь в некоторых играх вы получите весьма подследственное количество кадров в секунду. Ну и система охлаждения явно недостаточна для данного графического чипа. Увы, но более прокачанные модели GeForce RTX 3060 стоят намного дороже.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3050 #geforce gtx 1660 super
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