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Если вы ещё помните, то в первые месяцы проведения СВО российские самолёты наносили удары по тем или иным объектам на Западе Украины, выводя из строя транспортные железнодорожные узлы. Со временем подобных полётов становилось всё меньше, а в какой-то момент большая часть ударов стала концентрироваться на южных, центральных и восточных областях. Происходящее никак не поясняется в доступном информационном пространстве, но есть все основания полагать, что российские штурмовики просто не могут долгое время находиться в воздушном пространстве Украины из-за угрозы ПВО. Всё дело в том, что в первые месяцы проведения СВО к созданию воздушного щита над Украиной активно подключились специалисты НАТО, а в результате сегодня РФ имеет дело с высокотехнологичной системой, способной сбивать как самолёты, так ракеты. При этом количество ПВО постоянно увеличивается за счёт поставок из Европы и США.

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Эксперты отмечают, что система ПВО Украины тесно интегрирована в американские комплексы и получает информацию в реальном времени от отлаженной инфраструктуры альянса. К примеру, над Польшей и Румынией находятся так называемые летающие радары AWACS. В том же воздушном пространстве регулярно появляются разведывательные аппараты, в том числе и беспилотники RQ-4 Global Hawk. Регулярные полёты подобных шпионов наблюдаются над Чёрным морем, а вся собранная информация доступна для планирования собственных ударов и отражения ракет со стороны РФ. Судя по всему, именно поэтому российские бомбардировщики не могут прилетать в тыл украинской группировке и ударить по эшелонам, перевозящим танки и живую силу. Похоже, лёт тронулся, поскольку недавно была замечена новая тактика, позволяющая проломить оборону, созданную специалистами НАТО.

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Новая тактика впервые применялась 29 декабря. Итак, первыми в кромешной тьме были запущены беспилотники. Управлять подобными устройствами в такой обстановке сложно, но и обнаружить их непросто. Следом пошли так называемые ракеты-имитаторы. Поясним, нечто подобное используется во время учений, когда требуется отработать удары по целям в виде вражеских самолётов, вертолётов и беспилотников. Возможности для имитации огромны, а при желании можно сделать так, чтобы потенциальный противник видел планирующую авиабомбу вместо небольшой ракеты. Подобный эффект можно достичь путём настройки и объединения линз Люнеберга, которые в разы увеличивают радиоэлектронные помехи, делая цель в глазах системы ПВО более значительной. Поскольку оператор не может точно определить ложную цель, то срабатывает система ПВО, которая выстреливает в пустышку боекомплект. Как оказалось, 29 декабря всё это было заранее продумано, ведь в то же время в воздух подняли истребители Су-35 и Су-30СМ, вооружённые ракетами Х-31П и Х-58, способными наносить удары по РЛС потенциального противника.

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Точных данных о том, какие потери понесли украинские силы ПВО, нет и не будет, поскольку обе стороны предоставляют прямо противоположную информацию. Командование РФ уверяет, что были подбиты 4 установки С-300, поскольку следом за Геранями полетели крылатые ракеты Х-101, Х-22 и Х-32. Ну а четвёртая волна состояла из Калибров, пущенных с акватории Чёрного моря. Можно предположить, что удары пришлись по малозащищённым целям с высокой эффективностью. Отметим, что точно подсчитать стоящие на боевом дежурстве советские противоракетные комплексы невозможно, поскольку эта информация засекречена и доступна только некоторым высокопоставленным чиновникам и специалистам НАТО. При этом представители альянса не раз сокрушались, что советских систем ПВО по Восточной Европе очень мало. При этом на конце февраля 2022 года у Киева были не меньше 250 единиц С-300 и больше 70 единиц «Бук-М1».

Сегодня дыры в украинской обороне пытаются залатывать с помощью ЗРК IRIS-T и NASAMS (и многих других), но количество таких установок явно недостаточно. Предполагается, что после переламывания украинской ПВО удастся значительно ускорить темпы СВО, хотя и здесь не всё так просто. Против России выступают лучшие эксперты НАТО, а значит Запад так просто не сдастся. Ну и как мы писали выше, может поставки ЗРК и ПВО из отдельных стран и идут медленными темпами, вот только желающих подарить Киеву несколько установок становится всё больше, а значит и здесь не всё просто.